Balanço do Grupo J: Messi brilha, e Áustria vence Jordânia na Copa do Mundo
Jordânia marca primeiro gol de sua história em Mundiais
No Grupo J da Copa do Mundo, Lionel Messi brilhou na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia da atual campeã. No outro jogo da chave, a Jordânia fez história em sua primeira participação no torneio, mas foi derrotada por 3 a 1 para a Áustria, na madrugada de quarta-feira (17).
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Argentina 3 x 0 Argélia
No primeiro jogo do dia da chave, a Argentina derrotou a Argélia pro 3 a 0 em um dia de show de Lionel Messi. O camisa 10 abriu o placar na etapa inicial, mas fez outros dois gols no segundo tempo em um jogo complicado, mas que o melhor jogador da atualidade teve a capacidade de decidir por conta de sua qualidade individual.
Além de liderar a vitória da Argentina, Messi também se tornou o maior artilheiro da Copa do Mundo ao lado de Miroslav Klose com 16 gols marcados na história da competição. Na segunda-feira (22), o jogador pode se isolar como maior goleador caso balance as redes mais uma vez contra a Áustria.
Áustria 3 x 1 Jordânia
No outro confronto da chave, a Áustria fazia seu retorno a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, enquanto a Jordânia estreava na competição. E na etapa inicial, os europeus saíram na frente com um belo gol de Schmid da entrada da área.
No segundo tempo, Ali Olwan fez história ao marcar o primeiro gol da história da Jordânia em uma Copa do Mundo com uma linda chapada sem chances para Schlager. No entanto, a Áustria voltou a frente do marcador após um cruzamento na área ser desviado contra a própria meta por Abu Arab. E Arnautovic deu números finais ao duelo convertendo cobrança de pênalti.
Próximos jogos do Grupo J da Copa do Mundo
- Argentina x Áustria - 22 de junho, às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
- Jordânia x Argélia - 23 de junho, às 0h (de Brasília), no Levi's Stadium, em San Francisco (EUA)
Tabela do Grupo J da Copa do Mundo
|#
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|SG
1
Argentina
3
1
1
0
0
+3
2
Áustria
3
1
1
0
0
+2
3
Jordânia
0
1
0
0
1
-2
4
Argélia
0
1
0
0
1
-3