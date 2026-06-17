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Balanço do Grupo J: Messi brilha, e Áustria vence Jordânia na Copa do Mundo

Jordânia marca primeiro gol de sua história em Mundiais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 03:09
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Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo
Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

No Grupo J da Copa do Mundo, Lionel Messi brilhou na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia da atual campeã. No outro jogo da chave, a Jordânia fez história em sua primeira participação no torneio, mas foi derrotada por 3 a 1 para a Áustria, na madrugada de quarta-feira (17).

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    Argentina 3 x 0 Argélia

    No primeiro jogo do dia da chave, a Argentina derrotou a Argélia pro 3 a 0 em um dia de show de Lionel Messi. O camisa 10 abriu o placar na etapa inicial, mas fez outros dois gols no segundo tempo em um jogo complicado, mas que o melhor jogador da atualidade teve a capacidade de decidir por conta de sua qualidade individual.

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    Além de liderar a vitória da Argentina, Messi também se tornou o maior artilheiro da Copa do Mundo ao lado de Miroslav Klose com 16 gols marcados na história da competição. Na segunda-feira (22), o jogador pode se isolar como maior goleador caso balance as redes mais uma vez contra a Áustria.

    Áustria 3 x 1 Jordânia

    No outro confronto da chave, a Áustria fazia seu retorno a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, enquanto a Jordânia estreava na competição. E na etapa inicial, os europeus saíram na frente com um belo gol de Schmid da entrada da área.

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    No segundo tempo, Ali Olwan fez história ao marcar o primeiro gol da história da Jordânia em uma Copa do Mundo com uma linda chapada sem chances para Schlager. No entanto, a Áustria voltou a frente do marcador após um cruzamento na área ser desviado contra a própria meta por Abu Arab. E Arnautovic deu números finais ao duelo convertendo cobrança de pênalti.

    Jogadores da Áustria comemoram gol marcado sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Jogadores da Áustria comemoram gol marcado sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Georg Hochmuth/AFP)

    Próximos jogos do Grupo J da Copa do Mundo

    • Argentina x Áustria - 22 de junho, às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA)
    • Jordânia x Argélia - 23 de junho, às 0h (de Brasília), no Levi's Stadium, em San Francisco (EUA)

    Tabela do Grupo J da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Argentina

    3

    1

    1

    0

    0

    +3

    2

    Áustria

    3

    1

    1

    0

    0

    +2

    3

    Jordânia

    0

    1

    0

    0

    1

    -2

    4

    Argélia

    0

    1

    0

    0

    1

    -3

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