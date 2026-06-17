Veja gols e melhores momentos de Argentina x Argélia na Copa do Mundo Messi empata com Klose em artilharia nas Copas do Mundo

A Argentina venceu, com uma atuação histórica de Messi, a Argélia, por 3 a 0. Agora, o camisa 10 argentino é o jogador com mais gols na história das Copas do Mundo ao lado de Miroslav Klose, da Alemanha, com 16 gols marcados. Confira os melhores momentos acima:

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➡️ Messi iguala Klose e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, a Argentina chegou a abrir o placar nos minutos iniciais com Messi aproveitando um passe de Lautaro e finalizando no gol, mas o camisa 10 foi flagrado em posição irregular. A Argélia respondeu com Maza acionando Chaibi pelo lado esquerdo da área, e o meia estufou as redes, mas o lance também foi anulado por impedimento do argelino. E aos 17 minutos, Messi recebeu uma bola de De Paul na intermediária de ataque, avançou e soltou uma bomba para abrir o placar com uma grande contribuição do goleiro Luca Zidane. O craque ainda tentou surpreender a equipe adversária em uma cobrança de falta de longe, mas o chute saiu pela linha de fundo. Os africanos tentaram uma reação na reta final da etapa inicial, mas não conseguiram criar chances claras para igualar o marcador.

Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

No segundo tempo, a Argentina voltou mais agressiva do que a Argélia e quase ampliou o placar com Lautaro Martínez sendo acionado pelo lado direito da área e batendo cruzado, mas Luca Zidane fez grande defesa. Mas aos 14 minutos, o goleiro argelino rebateu uma finalização de fora da área de Mac Allister, e Messi aproveitou o rebote para estufar as redes com a perna direita. E aos 30 minutos, Messi recebeu uma bola na entrada da área e finalizou no cantinho e com perfeição para estufar as redes e marcar seu hat-trick e decretar a vitória da Albiceleste na estreia da Copa do Mundo. Com isso, o camisa 10 igualou a marca de Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição.