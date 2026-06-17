Messi conquista prêmio após vitória da Argentina e elogia torcida: 'Uma loucura' Camisa 10 é eleito melhor jogador na vitória sobre a Argélia

Lionel Messi conquistou o prêmio de melhor jogador da partida após a vitória de 3 a 0 da Argentina sobre a Argélia, pela Copa do Mundo. O camisa 10 da Albiceleste marcou os três gols da equipe de Lionel Scaloni e igualou o recorde de Miroslav Klose ao se tornar o maior artilheiro da história do torneio com 16 gols marcados.

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Após receber o prêmio, Messi compartilhou o troféu com o elenco da Argentina e comentou sobre a vitória contra a Argélia. O craque revelou a dificuldade apesar do placar elástico e revelou como se sente em sua sexta Copa do Mundo na carreira.

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- Queria compartilhar (o prêmio) com minha família, com meus companheiros, com quem está sempre comigo. Foi um momento lindo começar a Copa do Mundo desse jeito, estou muito feliz. Temos um vestiário muito unido, forte. Me encontro bem. Depois de ganhar um jogo difícil... Nunca é fácil jogar uma estreia de Copa do Mundo. O primeiro tempo nos custou bastante, mas depois conseguimos sair na frente e fizemos uma diferença boa no segundo tempo.

Na sequência, Messi também elogiou a presença dos torcedores da Argentina que lotaram o Arrowhead Stadium. O jogador afirmou se sentir jogando em casa com a camisa da Albiceleste devido a presença dos fãs em todos os lugares.

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- Agradecer a nossa torcida, que mais uma vez deu a demonstração de que a Argentina é uma loucura. O esforço que eles fazem, seja onde for, eles estão, cantam até o último minuto. Sei que eles fazem um esforço muito grande para aproveitar um momento como hoje. A gente é sempre mandante e é uma vantagem grande.

Na segunda-feira (22), Messi volta a campo com a Argentina para encarar a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. No confronto, o camisa 10 pode se isolar como o maior artilheiro da história do torneio.

Messi iguala outro recorde de Klose em Copas do Mundo

Além de igualar Miroslav Klose na artilharia da Copa do Mundo, Lionel Messi também alcançou a marca de 17 vitórias com a Argentina na competição. O ex-centroavante alemão era o único atleta com 17 triunfos somando todas as suas participações no torneio com a tetracampeã do mundo.

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