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Estrangeiros reagem a partida histórica de Messi: 'Ninguém igual'

Camisa 10 foi decisivo em Argentina x Argélia

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 00:12
Atualizado há 2 minutos
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Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
Messi comemora gol marcado pela Argentina (Foto: Todd Kirkland/AFP)

O meia Lionel Messi entrou para a história das Copas do Mundo nesta terça-feira (16). Na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, o camisa 10 foi o responsável por marcar todos os gols da equipe albiceleste. O feito chamou atenção de torcedores estrangeiros.

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  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026

    Messi brilha, iguala recorde de Klose, e Argentina vence Argélia na estreia da Copa

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  • Lionel Messi em Argentina x Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Entrada dura de Messi em Argentina x Argélia chama atenção: ‘Merecia’

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  • Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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    • ➡️ Entrada dura de Messi em Argentina x Argélia chama atenção: 'Merecia'

    Com os três gol marcados, Messi igualou a marcar do alemão Miroslav Klose, com 16 gols, e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O feito e a atuação de gala do camisa 10 da Argentina contra a Argélia repercutiu ao redor do planeta.

    ➡️ Argentina x Argélia: CazéTV alfineta concorrentes ao vivo na Copa do Mundo

    Tradução: "Chorando. Messi não há ninguém como você".

    Tradução: "Messi, o maior jogador de todos os tempos, nunca veremos um jogador como ele novamente".

    Tradução: "Messi nos faz atualizar os recordes a cada 15 minutos".

    Tradução: "Eu soube disso quando era um menino e agora sei disso como homem: Messi é o maior de todos os tempos".

    Como foi Argentina x Argélia?

    No primeiro tempo, a Argentina chegou a abrir o placar nos minutos iniciais com Messi aproveitando um passe de Lautaro e finalizando no gol, mas o camisa 10 foi flagrado em posição irregular. A Argélia respondeu com Maza acionando Chaibi pelo lado esquerdo da área, e o meia estufou as redes, mas o lance também foi anulado por impedimento do argelino. E aos 17 minutos, Messi recebeu uma bola de De Paul na intermediária de ataque, avançou e soltou uma bomba para abrir o placar com uma grande contribuição do goleiro Luca Zidane. O craque ainda tentou surpreender a equipe adversária em uma cobrança de falta de longe, mas o chute saiu pela linha de fundo. Os africanos tentaram uma reação na reta final da etapa inicial, mas não conseguiram criar chances claras para igualar o marcador.

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    No segundo tempo, a Argentina voltou mais agressiva do que a Argélia e quase ampliou o placar com Lautaro Martínez sendo acionado pelo lado direito da área e batendo cruzado, mas Luca Zidane fez grande defesa. Mas aos 14 minutos, o goleiro argelino rebateu uma finalização de fora da área de Mac Allister, e Messi aproveitou o rebote para estufar as redes com a perna direita. E aos 30 minutos, Messi recebeu uma bola na entrada da área e finalizou no cantinho e com perfeição para estufar as redes e marcar seu hat-trick e decretar a vitória da Albiceleste na estreia da Copa do Mundo. Com isso, o camisa 10 igualou a marca de Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

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    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
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