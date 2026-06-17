Estrangeiros reagem a partida histórica de Messi: 'Ninguém igual' Camisa 10 foi decisivo em Argentina x Argélia

O meia Lionel Messi entrou para a história das Copas do Mundo nesta terça-feira (16). Na vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, o camisa 10 foi o responsável por marcar todos os gols da equipe albiceleste. O feito chamou atenção de torcedores estrangeiros.

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➡️ Entrada dura de Messi em Argentina x Argélia chama atenção: 'Merecia'

Com os três gol marcados, Messi igualou a marcar do alemão Miroslav Klose, com 16 gols, e se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O feito e a atuação de gala do camisa 10 da Argentina contra a Argélia repercutiu ao redor do planeta.

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CRYING CRYING CRYINGGGGGGGG! MESSI THERE'S NO ONE LIKE YOU https://t.co/cSc9b9OwrC pic.twitter.com/OleXtqd9ES — rrrisha (@not_Adelulu) June 17, 2026

Tradução: "Chorando. Messi não há ninguém como você".

Messi the greatest player to ever do it we will never see a player like him again 🐐. pic.twitter.com/AnO8GVPZ9G — paddy (@paddy6699839616) June 17, 2026

Tradução: "Messi, o maior jogador de todos os tempos, nunca veremos um jogador como ele novamente".

Messi got us updating records every 15 minutes 😭 — Okechukwu † (@spiritualbackup) June 17, 2026

Tradução: "Messi nos faz atualizar os recordes a cada 15 minutos".

I've known it as a little boy and now I know it as a man, Messi is the greatest ever. — Larold (@McCockSalts) June 17, 2026

Tradução: "Eu soube disso quando era um menino e agora sei disso como homem: Messi é o maior de todos os tempos".

Como foi Argentina x Argélia?

No primeiro tempo, a Argentina chegou a abrir o placar nos minutos iniciais com Messi aproveitando um passe de Lautaro e finalizando no gol, mas o camisa 10 foi flagrado em posição irregular. A Argélia respondeu com Maza acionando Chaibi pelo lado esquerdo da área, e o meia estufou as redes, mas o lance também foi anulado por impedimento do argelino. E aos 17 minutos, Messi recebeu uma bola de De Paul na intermediária de ataque, avançou e soltou uma bomba para abrir o placar com uma grande contribuição do goleiro Luca Zidane. O craque ainda tentou surpreender a equipe adversária em uma cobrança de falta de longe, mas o chute saiu pela linha de fundo. Os africanos tentaram uma reação na reta final da etapa inicial, mas não conseguiram criar chances claras para igualar o marcador.

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No segundo tempo, a Argentina voltou mais agressiva do que a Argélia e quase ampliou o placar com Lautaro Martínez sendo acionado pelo lado direito da área e batendo cruzado, mas Luca Zidane fez grande defesa. Mas aos 14 minutos, o goleiro argelino rebateu uma finalização de fora da área de Mac Allister, e Messi aproveitou o rebote para estufar as redes com a perna direita. E aos 30 minutos, Messi recebeu uma bola na entrada da área e finalizou no cantinho e com perfeição para estufar as redes e marcar seu hat-trick e decretar a vitória da Albiceleste na estreia da Copa do Mundo. Com isso, o camisa 10 igualou a marca de Miroslav Klose e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

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