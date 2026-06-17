logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Messi é sincero sobre recorde alcançado na Copa do Mundo: 'Não significa nada'

Camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao lado de Klose

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 01:20
Favorite o Lance! no Google
Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Lionel Messi comentou sobre ter alcançado a marca de maior artilheiro da Copa do Mundo ao lado de Miroslav Klose após marcar três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. O camisa 10 citou Ronaldo Fenômeno e Mbappé, mas não pareceu ligar muito para o façanha alcançada.

continua após a publicidade
  • Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo

    Messi conquista prêmio após vitória da Argentina e elogia torcida: ‘Uma loucura’

    Copa do Mundo
    Há 22 minutos
  • Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

    Técnicos e jogadores da Argentina se rendem a Messi: ‘Sem palavras’

    Copa do Mundo
    Há 52 minutos
  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026

    Messi brilha, iguala recorde de Klose, e Argentina vence Argélia na estreia da Copa

    Copa do Mundo
    Há 12 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    - É uma honra estar aí pelo que significa estar ao lado de Klose, Ronaldo, mas acredito que não significa nada. Mbappé está aí depois de ter feito dois gols. É uma estatística e nada mais. Embora seja uma honra competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo foi um dos maiores e não está em primeiro lugar, então é só uma estatística.

    continua após a publicidade

    Na Copa do Mundo, Messi chegou a 16 gols marcados e pode se tornar o maior artilheiro isolado da competição na segunda-feira (22). Na 2ª rodada do Grupo J, a Argentina encara a Áustria e busca uma vitória em busca da classificação ao mata-mata.

    Messi iguala outro recorde de Klose em Copas do Mundo

    Além de igualar Miroslav Klose na artilharia da Copa do Mundo, Lionel Messi também alcançou a marca de 17 vitórias com a Argentina na competição. O ex-centroavante alemão era o único atleta com 17 triunfos somando todas as suas participações no torneio com a tetracampeã do mundo.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo
    Copa do MundoMessi conquista prêmio após vitória da Argentina e elogia torcida: 'Uma loucura'Há 22 minutos
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoVeja gols e melhores momentos de Argentina x Argélia na Copa do MundoHá 33 minutos
    Alemanha x Armênia - Klose (Foto: Daniel Roland/ AFP)
    Copa do MundoArgentinos invadem perfil de Klose após hattrick de Messi na Copa do MundoHá 48 minutos
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Copa do MundoTécnicos e jogadores da Argentina se rendem a Messi: 'Sem palavras'Há 52 minutos
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Fora de CampoEstrangeiros reagem a partida histórica de Messi: 'Ninguém igual'Há 1 hora
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Copa do MundoMessi brilha, iguala recorde de Klose, e Argentina vence Argélia na estreia da CopaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Lionel Messi em Argentina x Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Entrada dura de Messi em Argentina x Argélia chama atenção: 'Merecia'
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi iguala Klose e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Qual salário de Lionel Messi, astro da Argentina?
    Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )
    Saiba por que Luca Zidane joga de máscara contra a Argentina
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Messi iguala marca de Ronaldo na estreia da Argentina na Copa do Mundo
    Uzbequistão x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Messi supera Pelé e atinge recorde histórico na Copa do Mundo após gols contra Argélia
    Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco
    Argentina x Argélia: CazéTV alfineta concorrentes ao vivo na Copa do Mundo
    Gana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Golaço de Messi em Argentina x Argélia choca web: 'Maior de todos os tempos'
    Messi entra em lista histórica da Copa do Mundo após gol em Argentina x Argélia
    Luca Zidane joga pela Argélia e não pela França
    Saiba o motivo de Luca Zidane jogar pela Argélia e não pela França
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi alcança recorde histórico e 'supera' Cristiano Ronaldo pela Argentina na Copa