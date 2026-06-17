Messi é sincero sobre recorde alcançado na Copa do Mundo: 'Não significa nada' Camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao lado de Klose

Lionel Messi comentou sobre ter alcançado a marca de maior artilheiro da Copa do Mundo ao lado de Miroslav Klose após marcar três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. O camisa 10 citou Ronaldo Fenômeno e Mbappé, mas não pareceu ligar muito para o façanha alcançada.

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- É uma honra estar aí pelo que significa estar ao lado de Klose, Ronaldo, mas acredito que não significa nada. Mbappé está aí depois de ter feito dois gols. É uma estatística e nada mais. Embora seja uma honra competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo foi um dos maiores e não está em primeiro lugar, então é só uma estatística.

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Na Copa do Mundo, Messi chegou a 16 gols marcados e pode se tornar o maior artilheiro isolado da competição na segunda-feira (22). Na 2ª rodada do Grupo J, a Argentina encara a Áustria e busca uma vitória em busca da classificação ao mata-mata.

Messi iguala outro recorde de Klose em Copas do Mundo

Além de igualar Miroslav Klose na artilharia da Copa do Mundo, Lionel Messi também alcançou a marca de 17 vitórias com a Argentina na competição. O ex-centroavante alemão era o único atleta com 17 triunfos somando todas as suas participações no torneio com a tetracampeã do mundo.

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