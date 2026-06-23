Balanço do Dia: França e Argentina avançam à próxima fase da Copa do Mundo Além de Messi e Mbappé, Haaland brilhou e a Argélia venceu a primeira

Em jogos que reservaram números históricos e com peculiaridades, a segunda-feira (22) de Copa do Mundo foi importante para duas seleções consideradas favoritas garantirem vaga na próxima fase da competição.

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Com show de Messi, a Argentina venceu a Áustria e assegurou a classificação antecipada, assim como a França, que superou o Iraque com grande atuação de Mbappé. Ainda nesta segunda-feira (22), Noruega e Senegal fizeram uma partida emocionante, com o time de Haaland levando a melhor, vencendo o duelo e confirmando também a presença na próxima fase. No fechamendo do dia, a Argélia venceu por 2 a 1, de virada, e eliminou a Jordânia do Mundial.

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Argentina vence com show de Messi

A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo no AT&T Stadium. Na etapa inicial, Lionel Messi estufou as redes e se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao atingir a marca de 17 tentos com a camisa da Albiceleste e deixar Miroslav Klose (16) para trás.

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No segundo tempo, o camisa 10 marcou mais um gol nos acréscimos para dar números finais ao duelo. Com o triunfo, a equipe de Lionel Scaloni chegou aos seis pontos e garantiu classificação antecipada ao mata-mata.

Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

França vence com tranquilidade

Kylian Mbappé brilhou mais uma vez, Michael Olise comandou as ações ofensivas e a França confirmou sua vaga no mata-mata da Copa do Mundo. Os Bleus derrotaram o Iraque por 3 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo I, e chegaram aos seis pontos.

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O atacante Mbappé marcou duas vezes e Dembélé completou a vitória francesa. O jogo teve uma longa paralisação no intervalo por conta de uma tempestade e risco de raios na região do estádio. Com o resultado, a equipe de Didier Deschamps assegurou presença nos 16 avos de final da competição e manteve os 100% de aproveitamento no torneio.

Mbappé chegou a 16 gols em Copas do Mundo, ultrapassou Ronaldo e igualou o alemão Miroslav Klose como segundo maior artilheiro da história do torneio. Ficou a dois gols de Messi, que ontem alcançou a marca de 18 gols na vitória da Argentina sobre a Áustria e se isolou na liderança.

Cabe ressaltar que, ao término do primeiro tempo e início do segundo, a partida demorou a recomeçar. Uma forte chuva acompanhada de alerta de raios na região da Filadélfia obrigou a Fifa a suspender o jogo por cerca de uma hora. Torcedores deixaram as arquibancadas, jogadores retornaram aos vestiários e o estádio seguiu o protocolo de segurança contra tempestades.

França venceu mais uma na Copa do Mundo (Foto: Imagn Images via Reuters/James Lang/Folhapress)

Haaland comanda festa norueguesa

A Noruega venceu o Senegal por 3 a 2, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, resultado que garantiu o país europeu na próxima fase com uma rodada de antecedência. Os gols foram marcados por Marcus Pedersen e Haaland, duas vezes, enquanto Ismaila Sarr, também com dois gols, descontou para os senegaleses.

Ao final da partida, ainda no gramado, os jogadores noruegueses celebraram a classificação com a tradicional remada.

Vale lembrar que a seleção que terminar em segundo lugar no Grupo I pode cruzar o caminho do Seleção Brasileira nas oitavas de final. Para isso acontecer, a equipe dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti, que enfrenta a Escócia na quarta-feira (24), precisa avançar na liderança da chave.

Camisa 9, Erling Haaland comemora o terceiro gol da Noruega sobre Senegal (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

Argélia vira sobre a Jordânia

A Argélia conquistou uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a Jordânia em Santa Clara, fechando a segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. Apesar do favoritismo e do domínio argelino na posse de bola, a Jordânia foi mais eficiente no primeiro tempo e abriu o placar aos 35 minutos com Al-Rashdan, que aproveitou uma furada de Al-Tamari para finalizar de trivela no canto do criticado goleiro Luca Zidane.

Na etapa final, a seleção africana pressionou e chegou ao empate aos 23 minutos com um gol de cabeça de Benbouali, após assistência de Riyad Mahrez em cobrança de escanteio. A virada aconteceu aos 36 minutos: após novo escanteio batido por Hadj Moussa, Bensebaini cabeceou e a bola sobrou para Gouiri empurrar para o fundo das redes, garantindo os três pontos para os argelinos após a confirmação do lance pelo VAR.

Pela Copa do Mundo, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

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