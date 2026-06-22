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Após concussão, Quinten Timber retorna aos treinos da Holanda

Meia pode ficar à disposição do técnico Ronald Koeman

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
22/06/2026 17:17
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De volta aos treinos, Quinten Timber aumenta opções da Holanda (Foto: Juan Mabromata/ AFP)
De volta aos treinos, Quinten Timber aumenta opções da Holanda (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

O meia Quinten Timber voltou a treinar com o grupo da Holanda após sofrer uma concussão e ficar fora da partida contra a Suécia, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

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    Na atividade realizada na manhã desta segunda-feira (22), em Kansas City, Quinten Timber participou normalmente dos trabalhos com o restante do elenco e pode ser uma novidade para a rodada final da equipe na fase de grupos.

    Outra presença em campo foi a de Lutsharel Geertruida. Durante o treinamento dos reservas, Wout Weghorst acabou atingindo o lateral em uma dividida. Apesar do lance, ambos seguiram normalmente na atividade.

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    O técnico Ronald Koeman ainda não indicou se pretende utilizar uma equipe alternativa diante da Tunísia. Com a classificação praticamente encaminhada para as oitavas de final, existe a possibilidade de mudanças na escalação. No entanto, a decisão ainda não foi confirmada pelo treinador.

    Quinten Timber volta a treinar e pode reforçar a Holanda contra a Tunísia (Foto: Michael Steele / Getty Images via AFP)
    Quinten Timber volta a treinar e pode reforçar a Holanda contra a Tunísia (Foto: Michael Steele / Getty Images via AFP)

    Sequência da Holanda na Copa do Mundo

    Na rodada final, a Holanda enfrentará a Tunísia, teoricamente o adversário mais fraco da chave, enquanto Japão e Suécia disputarão um confronto direto por uma vaga nas oitavas de final.

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    Para a seleção holandesa, a última rodada vale, na prática, a liderança do grupo. No momento, a equipe de Ronald Koeman ocupa a primeira colocação pelo saldo de gols. A campanha é praticamente idêntica à do Japão, com a diferença nos gols marcados: enquanto os europeus balançaram as redes sete vezes, os asiáticos marcaram seis.

    Caso obtenha um resultado igual ou melhor que o do rival asiático, a Holanda assegurará o primeiro lugar da chave. Se o Japão conquistar um resultado superior ao dos holandeses na rodada decisiva e superar a vantagem atual, a equipe de Koeman terminará na segunda posição.

    Mesmo uma derrota para a Tunísia não representa, necessariamente, a eliminação. Com a ampliação do torneio, os melhores terceiros colocados também garantem vaga na fase seguinte.

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