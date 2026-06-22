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França x Iraque: em quanto tempo jogo retorna após suspensão?

Entenda em quanto tempo a partida poderá voltar a acontecer

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 19:53
Atualizado há 1 minutos
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Mbappé durante chuva na partida entre França e Iraque (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
Mbappé durante chuva na partida entre França e Iraque (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

A partida entre França e Iraque, válida pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026, foi suspensa temporariamente por conta de uma forte tempestade na região da Filadélfia, nos Estados Unidos. O duelo começou às 18h desta segunda-feira (22), e rolou sob fortes chuvas no primeiro tempo, mas por conta da instabilidade climática durante o confronto, a partida precisou interrompida no intervalo pelo acionamento do protocolo 'Weather Delay'. A França vence por 1 a 0, com gol marcado por Mbappé. No cenário atual, a partida pode retornar às 20h30. Caso esse período seja ultrapassado, os jogadores retornam aos gramados somente às 21h.

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    Mbappé comemorando gol contra o Iraque na Copa do Mundo
    Mbappé comemorando gol contra o Iraque na Copa do Mundo (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

    Como funciona o protocolo da Fifa?

    Diferentemente da chuva comum, a presença de raios e trovão aciona um procedimento rigoroso em eventos que acontecem à céu aberto.. Se raios forem detectados em um raio de 13 a 16 quilômetros do estádio, a partida deve ser interrompida imediatamente. Jogadores e árbitros deixam o gramado para a parte interna do estádio, enquanto o público é orientado a buscar abrigo em áreas seguras, como os saguões das arenas.

    Após a retirada para a parte interna do estádio, inicia-se um cronômetro de 30 minutos. O jogo só pode ser reiniciado após esse período de paralisação sem que haja novos registros de raios na região. Caso ocorra uma nova descarga elétrica durante a espera, a contagem de 30 minutos é zerada e recomeça do início. No caso da partida entre França e Iraque, o protocolo teve início no intervalo, às 18h45. Ou seja, pelo menos dois tempos de 30 minutos já foram contabilizados.

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    Torcedores se retirando para áreas seguras na partida entre França e Iraque. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Partida entre França x Iraque não foi cancelada

    Embora tenha sido paralisado por conta das tempestades severas e risco de raios, a partida entre França e Iraque não foi oficialmente cancelada. Neste momento, será necessário aguardar o tempo mínimo definido pelo protocolo (30 minutos) para que o jogo retorne.

    O que é o "Weather delay"?

    O termo "weather delay" é a nomenclatura utilizada para o protocolo sobre o atraso ou interrupção de um evento devido a condições climáticas adversas, geralmente anunciando a chegada de tempestades severas. A ação é mais comum em eventos esportivos nos Estados Unidos. Segundo a Fifa, no contexto da Copa do Mundo, esse protocolo visa garantir a segurança de atletas, comissões técnicas e torcedores diante de riscos climático, principalmente de tempestade de raios. O procedimento foi acionado na partida entre França e Iraque, e a partida precisará permanecer paralisada por 30 minutos.

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