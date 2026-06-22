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Técnico da Argentina admite sofrimento e exalta 'fator Messi' na Copa do Mundo

Albiceleste garantiu classificação para o mata-mata do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 17:44
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Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo
Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Aric Becker/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni admitiu que sua equipe sofreu na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, nesta segunda-feira (22). O treinador celebrou a classificação antecipada e exaltou a equipe por saber suportar os momentos complicados dentro da partida.

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    - Quando tem que sofrer, a equipe sabe. Sem que eles tenham nos colocado em dificuldades, mas sabemos sofrer. E esse é um mérito do elenco. O mérito do time é saber o que fazer em cada momento. Esse foi um rival duro e soubemos levar. Feliz pela classificação. Nos custou, mas classificamos.

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    Na sequência, Scaloni exaltou Lionel Messi, que foi decisivo mais uma vez com os dois gols marcados. O treinador detalhou a importância do camisa 10 após o pênalti desperdiçado para a conquista dos seis pontos na Copa do Mundo.

    - O pênalti perdido não deixa de ser um golpe. A jogada do pênalti foi espetacular e terminar com um gol seria bom. Acredito que sentimos um pouco a sensação de que se fizéssemos aquele gol, seria diferente. Mas o time se recuperou. Houve dois ou três minutos em que parecia que nada estava acontecendo. É um sinal da maturidade da equipe saber como voltar aos trilhos, e quando o Leo entra no jogo, todos entram. E isso é mérito de todo o time. Quando o time estava com dificuldades sem a bola hoje, ele mostrou seu comprometimento, e isso tem um motivo. É isso que ele traz para o time. Não sei o que mais dizer.

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    No sábado (27), a Argentina enfrenta a Jordânia, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Caso a Argélia vença ou empata, a Albiceleste entrará em campo com a liderança assegurada e aguardando a definição de seu rival.

    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Confira outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

    Briga por título

    - Existem muitas seleções que podem ser campeãs mundiais. Esta Copa do Mundo não se trata de favoritos ou jogadores; trata-se dos aspectos psicológicos e físicos. Tenho certeza de que uma das grandes seleções vencerá. Estaremos na disputa, mas será difícil.

    Lesão de Cuti Romero

    - Não sabemos a gravidade do problema dele. É algo que ele vem sentindo, e esperamos que não seja nada sério. O melhor é que todos fiquem bem; ele fará um exame amanhã ou depois de amanhã.

    Conversa após pênalti perdido

    - Havia coisas a melhorar, e quando tivemos paciência, encontramos os passes. Em um momento do primeiro tempo, eles não queriam sair jogando, não devemos apressar as coisas: se a jogada precisasse durar dois minutos, que durasse esse tempo, porque nas duas vezes em que encontramos jogadores dentro da área, tivemos chances.

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