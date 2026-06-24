Casemiro aponta mentalidade do Brasil na Copa do Mundo: 'O próximo jogo é nossa final' A liderança da Seleção Brasileira destacou que o time deve seguir com foco total

A Seleção Brasileira garantiu seu lugar na segunda fase da Copa do Mundo nesta quarta-feira ao vencer a Escócia por 3 a 0 no Hard Rock Stadium. Após a partida, Casemiro ressaltou que a mentalidade do Brasil deve ser sempre focada no próximo jogo.

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– Foi bom. Ficamos em primeiro, alcançamos o objetivo. Fizemos outra excelente partida. A equipe está de parabéns. Estamos felizes, falta muito, tem muita coisa pela frente. Vamos analisar o próximo adversário. Temos que aproveitar, foi um bom jogo, esse é o caminho – disse o jogador em entrevista ao SBT.

Vini Jr, Danilo, Rayan e Casemiro comemoram gol do Brasil no gramado do Hard Rock Stadium (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

– Essa é a contagem, faltam cinco finais. Não adianta pensar na final, o próximo jogo é nossa final – destacou Casemiro, projetando a partida da segunda fase da Copa do Mundo.

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Brasil x Croácia

Vini Jr assumiu a responsabilidade, decidiu mais uma vez e comandou a festa brasileira em Miami. Com dois gols e participação decisiva durante toda a partida, o camisa 7 liderou a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira (24), garantindo o país no primeiro mata-mata da Copa do Mundo. A noite também reservou um capítulo especial para a Seleção: o retorno de Neymar aos gramados, coroando uma atuação que confirmou o protagonismo de Vini Jr e a evolução da equipe de Carlo Ancelotti.

Com o resultado, além da vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário na segunda fase da Copa (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston, em busca de mais um passo rumo ao sonho do hexacampeonato.

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