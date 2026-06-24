logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Marrocos vence Haiti e avança com a vice-liderança do Grupo C na Copa do Mundo

Leões do Atlas aguardam definição do adversário no mata-mata

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:01
Favorite o Lance! no Google
Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros
Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Em um jogo emocionante, Marrocos venceu Haiti por 4 a 2, pela 3ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24). Na etapa inicial, Joseph abriu o placar para o lanterna da chave, mas Hakimi deixou tudo igual. E em três minutos, Isidor voltou a colocar o time da América Central na frente, mas Saibari igualou o placar. No segundo tempo, os Leões do Atlas viraram o confronto com gols de Rahimi e Yassine.

continua após a publicidade
  • Isidor, jogador do Haiti, comemorando o gol contra o marrocos na Copa do Mundo

    Golaço em Marrocos x Haiti agita torcedores do Brasil: ‘Absurdo’

    Copa do Mundo 2026
    Há 53 minutos
  • O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.

    Qual vai ser o 1º adversário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo?

    Futebol Internacional
    Há 6 minutos

    • Com o resultado, Marrocos chegou aos sete pontos, mas ficou na vice-liderança da chave, uma vez que o Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0 e ficou com a 1ª colocação do Grupo C. Nesse momento, os Leões do Atlas aguardam a definição do Grupo F para conhecer seu adversário na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Insanidade no primeiro tempo em Marrocos x Haiti

    Em um primeiro tempo muito movimentado, o Haiti abriu o placar sobre o Marrocos após Duverne fazer grande jogada pela direita, cruzar rasteiro e Joseph finalizar nas costas de Bono antes da bola entrar no fundo das redes aos nove minutos. Os africanos responderam com El Khannouss acionando Saibari livre de marcação na área, e o camisa 11 isolando a bola e perdendo grande chance. Em uma grande chance criada pelos Leões do Atlas, Hakimi foi lançado no campo de ataque e bateu de canhota para defesa difícil de Placide. No rebote, El Kaabi finalizou de primeira, mas o goleiro haitiano fez outra intervenção brilhante para impedir o empate.

    No entanto, Marrocos chegou ao empate aos 38 minutos após El Khannouss fazer um cruzamento com direção ao gol, Placide espalmar e Hakimi aproveitar o rebote e empurrar a bola empatar o duelo. Mas o Haiti voltou à frente aos 42 minutos com Isidor sendo acionado na intermediária e soltando uma bomba de fora da área para marcar um golaço. E aos 45 minutos, Hakimi foi lançado pelo lado direito, cruzou rasteiro e Saibari chegou batendo de primeira para igualar o marcador novamente. Nos acréscimos, Brahim Díaz recebeu um passe dentro da área e teve a oportunidade de virar o jogo, mas a finalização de canhota saiu pela linha de fundo.

    continua após a publicidade

    Leões do Atlas dominam a etapa final

    Em um segundo tempo menos intenso, Marrocos pressionou Haiti em busca da virada e dos três pontos. Na primeira chance, El Khannouss aproveitou uma rebatida da zaga após cobrança e bateu da entrada da área para grande defesa de Placide. E em novo escanteio, Riad desviou de cabeça na primeira trave, Rahimi dominou a bola, girou e finalizou para estufar as redes e virar a partida aos 32 minutos. E aos 43 minutos, Rahimi lutou por uma bola na linha de fundo, ganhou de Arcus e encontrou Yassine livre de marcação para empurrar a bola para o fundo das redes e dar números finais ao duelo.

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Opção no banco de reservas, Rahimi entrou na equipe de Marrocos aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de El Kaabi, que havia deixado a desejar no duelo com o Haiti. E o centroavante precisou de apenas sete minutos em campo para marcar o gol da vitória dos Leões do Atlas e carimbar a classificação da equipe africana com a vice-liderança do Grupo C da Copa do Mundo.

    Deu aula 🏅

    Mlehor jogador de Marrocos, Hakimi foi o grande destaque na vitória dos Leões do Atlas sobre o Haiti por 3 a 2. O lateral-direito marcou o primeiro gol da equipe comandada por Ouahbi, deu a assistência para Saibari estufar as redes na reta final da etapa inicial e foi a grande ameaça dos vice-líderes da chave do Brasil na partida.

    Hakimi encara marcação de Experience na vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo
    Hakimi encara marcação de Experience na vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/AFP)

    Ficou abaixo 📉

    Camisa 10 do Marrocos, Brahim Díaz não entregou o que prometia diante da modesta equipe do Haiti. O jogador do Real Madrid parecia desconectado dos companheiros, desperdiçou boas oportunidades de armação e contra-ataques, além de ter perdido uma grande chance de colocar os Leões do Atlas em vantagem no marcados na reta final do primeiro tempo.

    ✅ Ficha técnica

    Marrocos 🆚 Haiti
    Copa do Mundo - 3ª rodada do Grupo C

    📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
    🥅 Gols: Joseph, 9'/1ºT (0-1); Hakimi, 38'/1ºT (1-1); Isidor, 42'/1ºT (1-2); Saibari, 45'/1ºT (2-2); Rahimi, 32'/2ºT (3-2); Yassine, 43'/2ºT (4-2).
    🟨 Cartões amarelos: Placide, Nazon e Casimir (HAI)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
    Bono; Hakimi, Halhal, Riad e Eddine (Mazraoui); Amrabat, El Aynaoui (Mourabet) e Saibari (Yassine); Brahim Díaz (Ounahi), El Kaabi (Rahimi) El Khannouss.

    Haiti (Técnico: Sébastien Migné)
    Placide; Duverne (Arcus), Ade, Delcroix e Experience; Casimir, Bellegarde, Jean Jacques (Simon) e Providence (Deedson); Isidor (Nazon) e Joseph (Pierrot).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lance!
    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?Há 1 minuto
    Seleção BrasileiraQuantos jogos, gols e assistências Neymar tem pela Seleção Brasileira?Há 2 minutos
    Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirCuraçao x Costa do Marfim: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 2 minutos
    Equador e Alemanha se enfrentam pela 3ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirEquador x Alemanha: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 2 minutos
    O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
    Futebol InternacionalQual vai ser o 1º adversário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo?Há 6 minutos
    Virginia Fonseca é vista comemorando gol de Vini Jr em Escócia x Brasil
    Copa do MundoVirgínia Fonseca torce para Vini Jr em Escócia x Brasil; vejaHá 28 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Brasil x Escócia: quem é o árbitro que anulou o gol de Vini Jr?
    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
    CazéTV bate novo recorde mundial em Escócia x Brasil; veja números
    Isidor, jogador do Haiti, comemorando o gol contra o marrocos na Copa do Mundo
    Golaço em Marrocos x Haiti agita torcedores do Brasil: 'Absurdo'
    Erling Haaland abre os braços e comemora gol da Noruega
    Haaland vê França como favorita ao título da Copa do Mundo
    Japão x Suécia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Everaldo Marques é escalado para narrar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Cena de Everaldo Marques em Escócia x Brasil viraliza: 'Não tem'
    PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)
    PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Brasil x Escócia
    Hakimi, do Marrocos, correndo contra o Haiti em jogo do grupo do Brasil na Copa do Mundo
    Copa do Mundo: o que acontece se Haiti vencer Marrocos no grupo do Brasil?
    Vini Jr. comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr atinge feito de Ronaldo Fenômeno e entra para a história da Copa do Mundo
    Vini Jr teve seu gol anulado na primeira etapa de Brasil x Escócia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Gol anulado de Vini Jr em Escócia x Brasil gera revolta: 'Roubo'
    Vini Jr. corre em direção à torcida para comemorar o gol que abriu o placar para o Brasil contra a Escócia
    Quantos gols faltam para Vini Jr. ultrapassar Messi? Veja artilharia da Copa
    Hakimi, do Marrocos, correndo contra o Haiti em jogo do grupo do Brasil na Copa do Mundo
    Torcedores do Brasil celebram gol em Marrocos x Haiti: 'Não são'
    Vini Jr comemora gol com o punho cerrado em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo de 2026
    Especialista de arbitragem bate o martelo em gol anulado de Vini Jr