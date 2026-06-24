Marrocos vence Haiti e avança com a vice-liderança do Grupo C na Copa do Mundo
Leões do Atlas aguardam definição do adversário no mata-mata
Em um jogo emocionante, Marrocos venceu Haiti por 4 a 2, pela 3ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24). Na etapa inicial, Joseph abriu o placar para o lanterna da chave, mas Hakimi deixou tudo igual. E em três minutos, Isidor voltou a colocar o time da América Central na frente, mas Saibari igualou o placar. No segundo tempo, os Leões do Atlas viraram o confronto com gols de Rahimi e Yassine.
Com o resultado, Marrocos chegou aos sete pontos, mas ficou na vice-liderança da chave, uma vez que o Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0 e ficou com a 1ª colocação do Grupo C. Nesse momento, os Leões do Atlas aguardam a definição do Grupo F para conhecer seu adversário na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.
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Insanidade no primeiro tempo em Marrocos x Haiti
Em um primeiro tempo muito movimentado, o Haiti abriu o placar sobre o Marrocos após Duverne fazer grande jogada pela direita, cruzar rasteiro e Joseph finalizar nas costas de Bono antes da bola entrar no fundo das redes aos nove minutos. Os africanos responderam com El Khannouss acionando Saibari livre de marcação na área, e o camisa 11 isolando a bola e perdendo grande chance. Em uma grande chance criada pelos Leões do Atlas, Hakimi foi lançado no campo de ataque e bateu de canhota para defesa difícil de Placide. No rebote, El Kaabi finalizou de primeira, mas o goleiro haitiano fez outra intervenção brilhante para impedir o empate.
No entanto, Marrocos chegou ao empate aos 38 minutos após El Khannouss fazer um cruzamento com direção ao gol, Placide espalmar e Hakimi aproveitar o rebote e empurrar a bola empatar o duelo. Mas o Haiti voltou à frente aos 42 minutos com Isidor sendo acionado na intermediária e soltando uma bomba de fora da área para marcar um golaço. E aos 45 minutos, Hakimi foi lançado pelo lado direito, cruzou rasteiro e Saibari chegou batendo de primeira para igualar o marcador novamente. Nos acréscimos, Brahim Díaz recebeu um passe dentro da área e teve a oportunidade de virar o jogo, mas a finalização de canhota saiu pela linha de fundo.
Leões do Atlas dominam a etapa final
Em um segundo tempo menos intenso, Marrocos pressionou Haiti em busca da virada e dos três pontos. Na primeira chance, El Khannouss aproveitou uma rebatida da zaga após cobrança e bateu da entrada da área para grande defesa de Placide. E em novo escanteio, Riad desviou de cabeça na primeira trave, Rahimi dominou a bola, girou e finalizou para estufar as redes e virar a partida aos 32 minutos. E aos 43 minutos, Rahimi lutou por uma bola na linha de fundo, ganhou de Arcus e encontrou Yassine livre de marcação para empurrar a bola para o fundo das redes e dar números finais ao duelo.
Visão do Lance!
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Opção no banco de reservas, Rahimi entrou na equipe de Marrocos aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de El Kaabi, que havia deixado a desejar no duelo com o Haiti. E o centroavante precisou de apenas sete minutos em campo para marcar o gol da vitória dos Leões do Atlas e carimbar a classificação da equipe africana com a vice-liderança do Grupo C da Copa do Mundo.
Deu aula 🏅
Mlehor jogador de Marrocos, Hakimi foi o grande destaque na vitória dos Leões do Atlas sobre o Haiti por 3 a 2. O lateral-direito marcou o primeiro gol da equipe comandada por Ouahbi, deu a assistência para Saibari estufar as redes na reta final da etapa inicial e foi a grande ameaça dos vice-líderes da chave do Brasil na partida.
Ficou abaixo 📉
Camisa 10 do Marrocos, Brahim Díaz não entregou o que prometia diante da modesta equipe do Haiti. O jogador do Real Madrid parecia desconectado dos companheiros, desperdiçou boas oportunidades de armação e contra-ataques, além de ter perdido uma grande chance de colocar os Leões do Atlas em vantagem no marcados na reta final do primeiro tempo.
✅ Ficha técnica
Marrocos 🆚 Haiti
Copa do Mundo - 3ª rodada do Grupo C
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
🥅 Gols: Joseph, 9'/1ºT (0-1); Hakimi, 38'/1ºT (1-1); Isidor, 42'/1ºT (1-2); Saibari, 45'/1ºT (2-2); Rahimi, 32'/2ºT (3-2); Yassine, 43'/2ºT (4-2).
🟨 Cartões amarelos: Placide, Nazon e Casimir (HAI)
🟥 Cartões vermelhos: -
Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
Bono; Hakimi, Halhal, Riad e Eddine (Mazraoui); Amrabat, El Aynaoui (Mourabet) e Saibari (Yassine); Brahim Díaz (Ounahi), El Kaabi (Rahimi) El Khannouss.
Haiti (Técnico: Sébastien Migné)
Placide; Duverne (Arcus), Ade, Delcroix e Experience; Casimir, Bellegarde, Jean Jacques (Simon) e Providence (Deedson); Isidor (Nazon) e Joseph (Pierrot).
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