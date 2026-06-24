Bruno Guimarães avalia Neymar e crava melhor formação do Brasil: 'Não pode ficar' Volante é destaque da Seleção na Copa do Mundo

Um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo 2026 até aqui, Bruno Guimarães lidera o ranking de assistências da competição. O volante falou após a vitória contra a Escócia sobre o desempenho da Seleção na fase de grupos, comentou e retorno de Neymar e elogiou o esquema atual da equipe.

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— A gente ali no meio, no coração do time, se a gente jogar bem, o time vai jogar bem. Então a gente tem que estar sempre movimentando, querendo a bola, querendo participar pra facilitar o jogo pro Vini, pro Cunha, pro Rayan, pro Raphinha, pro Luiz, pra quem estiver jogando, pro Endrick. E acho que a gente está fazendo muito bem, acho que se você comparar o primeiro jogo como de agora, a nossa equipe já evoluiu muito, ainda temos muito a melhorar, mas hoje foi um jogo que a gente, ao meu ponto de vista, controlou do começo ao fim — disse Bruno, que elogiou a formação atual:

— Eu acho que com três no meio você fica com o jogo mais móvel, com o Cunha vindo como falso nove, ajuda muito. A defesa deles estava sempre na dúvida, quem marcar. Acho que o nosso terceiro gol que o Cunha fez, que eu dei assistência pra ele, é um retrato. Foi algo que a gente trabalhou, eu entrando ali como se fosse um camisa nove. A gente sabe que a gente tem muito talento, mas talento sem movimento não é nada. A gente tem que se movimentar, não pode ficar parado no campo. E a gente está se movimentando bem, estamos achando os passes.

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Ao lado do sueco Isak, e do francês Olise, o volante brasileiro é líder do ranking de assistências da Copa do Mundo, com três. O camisa oito agora pode dividir a responsabilidade com Neymar, que fez sua reestreia pela Seleção.

— O Neymar é um craque, um gênio, acho que é uma referência pra todos nós, a gente tenta fazer o nosso melhor pra que ele sinta confortável quando entra em campo, dá as bolas limpas pra ele. Acho que ele está muito feliz de ter entrado, de ter jogado, é um cara especial, além de um grande jogador, uma grande pessoa.

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Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Próximos passos do Brasil

Com o resultado, aliado à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário dos 16 avos de final (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston.

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