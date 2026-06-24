Ancelotti: 'Aos 34 anos, Neymar tem a paixão de um menino pelo futebol' Treinador elogia postura do atacante durante período de recuperação

MIAMI, FL (EUA) - No décimo quinto jogo como técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti enfim pôde colocar Neymar em campo. O treinador chamou o atacante aos 27 minutos do segundo tempo, quando o Brasil já vencia a Escócia por 3 a 0, e ficou feliz com a atuação.

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— Ele teve a oportunidade de jogar porque eu acho que ele merecia jogar. O Neymar se recuperou muito bem, com muita seriedade, com muito profissionalismo. Acho que, assim como todo mundo, ele tem qualidade para ajudar o time. Jogou bem, com poucos minutos — comentou Ancelotti, em coletiva de imprensa realizada no Hard Rock Stadium, em Miami.

A entrada de Neymar em campo confirmou a participação do atacante pela quarta Copa do Mundo consecutiva. Perguntando por um repórter espanhol sobre se havia necessidade de alguma motivação adicional ao atacante, Ancelotti foi direto:

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— Neymar não necessita de motivação, nenhum jogador precisa de motivação extra para jogar pela Seleção, e com Neymar é o mesmo. Aos 34 anos, ele tem a paixão de um menino para jogar futebol — considerou o treinador da Seleção Brasileira.

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Carlo Ancelotti prevê duelos mais difíceis na sequência da Copa do Mundo (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

Ancelotti prevê dificuldade maior na segunda fase da Copa do Mundo

Com a confirmação do primeiro lugar do Grupo C, o Brasil alcançou o objetivo de seguir disputando a Copa do Mundo integralmente nos Estados Unidos. Na segunda-feira (29), a Seleção irá a Houston para enfrentar Holanda, Japão ou Suécia. A definição do adversário será nesta quinta.

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Para Ancelotti, qualquer que seja o duelo da 2ª fase, o jogo será difícil para o Brasil.

— Sem dúvida. Os três adversários têm muita qualidade, são diferentes. A Holanda é mais experiente que o Japão, mas o Japão, antes da Copa do Mundo, fez jogos muito bonitos nos amistosos. E a Suécia tem muito potencial na frente.



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