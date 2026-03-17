Time elogiado por Ancelotti sofre virada histórica na Champions League

O Bodo/Glimt, sensação da atual edição da Champions League, viveu uma noite de extremos nesta terça-feira (17) no Estádio José Alvalade. A equipe norueguesa, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 0, viu o Sporting devolver o placar no tempo regulamentar e na prorrogação, sofreu a virada, sendo eliminado de forma dramática por 5 a 3 no agregado. O resultado colocou um ponto final no conto de fadas europeu do clube do Círculo Polar Ártico, justamente um dia após do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, definir o time como "a equipe que melhor defende na Europa".

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Sporting pressiona e Bodo/Glimt colapsa

O Sporting entrou em campo precisando de uma épica para reverter a desvantagem construída na Noruega. A pressão surtiu efeito ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Gonçalo Inácio subiu mais alto que a defesa adversária após cobrança de escanteio de Trincão e abriu o placar. O gol veio mais tarde do que o esperado pela torcida, que viu os primeiros 45 minutos terminarem com apenas um tento no marcador.

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Na segunda etapa, o drama atingiu seu clímax. Aos 16 minutos, Pedro Gonçalves apareceu bem na área para completar cruzamento de Suárez e marcar o segundo gol da noite. Aos 33, pênalti marcado após revisão do VAR por toque de mão de Bjorkan. Luis Suárez foi para a cobrança e bateu forte, empatando o placar agregado e levando a decisão para a prorrogação.

No tempo extra, o Bodo/Glimt sentiu o baque. Aos dois minutos, Fernando Trincão tabelou, recebeu na área e finalizou. Haikin até tocou na bola, mas não evitou o quarto gol do Sporting. Na reta final, com o time norueguês completamente atordoado, Rafael Leão entrou na grande área e acertou um chute certeiro para decretar os 5 a 0 na partida e 5 a 3 no placar agregado, selando a classificação portuguesa e decretando o fim do conto de fadas norueguês.

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Jogadores do Sporting e Bodo/Glimt em ação na Champions (Foto: Filipe Amorim/AFP)

O elogio de Ancelotti que virou uma ironia

Um dia antes da bola rolar em Lisboa, Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva após anunciar a convocação da Seleção Brasileira. Entre perguntas sobre a lista da Amarelinha, o técnico italiano foi questionado sobre o estilo de jogo do Bodo/Glimt e não economizou nos elogios.

– Eu acho que o Bodo/Glimt neste momento é a equipe que está mais organizada a nível defensivo na Europa. Não só pelos resultados que conseguiram, vencendo Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milão… A equipe, na minha opinião, é a que melhor defende na Europa. Eu gosto dessa equipe – comentou Ancelotti.

A declaração, feita sem conhecer o desfecho da partida, ganhou contornos de ironia horas depois, quando a defesa norueguesa foi perfurada cinco vezes em Lisboa. Mas o resultado não apaga a campanha histórica do clube do Círculo Polar Ártico.

Bodo/Glimt tem campanha para se orgulhar

Apesar da eliminação dramática, o Bodo/Glimt fez uma trajetória que ficará na memória do futebol europeu. O time norueguês, que até 2017 estava na segunda divisão nacional, chegou às oitavas de final da Champions League em sua primeira participação. Na fase de liga, venceu Manchester City por 3 a 1 e Atlético de Madrid por 2 a 1 fora de casa, além de empatar com Tottenham e Borussia Dortmund. Nos playoffs, eliminou a Inter de Milão, vice-campeã europeia, com duas vitórias incontestáveis: 3 a 1 em casa e 2 a 1 fora.

O feito se torna ainda mais impressionante diante das adversidades. A cidade de Bodo tem cerca de 50 mil habitantes e está localizada a 80 quilômetros do Círculo Polar Ártico. O clube joga em gramado sintético, única solução possível para o clima extremo, e tem um calendário completamente diferente dos gigantes europeus. Entre dezembro e março, enquanto Manchester City e Real Madrid acumulavam dezenas de jogos, o Bodo/Glimt disputou apenas sete partidas.

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