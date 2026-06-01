Possível adversário da Seleção tem vitória maiúscula em amistoso pré-Copa

Na preparação para a Copa do Mundo, a Noruega deu um show no clássico escandinavo contra a Suécia. Jogando no Ullevaal Stadion, em Oslo, os donos da casa venceram por 3 a 1, com todos os gols saindo ainda no primeiro tempo. Nusa e Jorgen Strand Larsen, que marcou duas vezes, construíram a vitória norueguesa. No segundo tempo, Isak descontou para os suecos.

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A grande surpresa ficou por conta das ausências. Haaland e Odegaard, os dois maiores nomes da seleção norueguesa, foram poupados pela comissão técnica para recuperação após o fim das temporadas europeias. O técnico Ståle Solbakken optou por preservar as estrelas, que devem estar à disposição no próximo amistoso contra o Marrocos, no dia 7 de junho.

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A Noruega não demorou para abrir o placar. Aos oito minutos, Ryerson recebeu na direita, cruzou e encontrou Larsen, que desviou levemente para marcar o primeiro. Dez minutos depois, Nusa ampliou. O atacante recebeu passe de Berge, driblou o marcador e finalizou com categoria, fazendo um bonito gol. O terceiro saiu aos 25 minutos, novamente com Larsen. Ryerson cobrou escanteio, e o atacante subiu mais alto que a defesa sueca para cabecear e marcar seu segundo gol na partida.

Jogadores da Noruega comemorando a vitória sobre a Suécia (Foto: Lise Aserud/AFP)

Na etapa final, ambas as seleções promoveram várias mudanças, trocando praticamente todo o time para dar rodagem ao restante do elenco. Com isso, alguns titulares suecos que descansaram no primeiro tempo entraram em campo, como Alexander Isak. O atacante do Liverpool marcou um belo gol: recebeu no meio-campo, driblou, infiltrou na área, pedalou e finalizou sem chances para o goleiro Nyland. Foi o único tento dos visitantes na partida.

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Brasil pode enfrentar a Noruega na Copa do Mundo

Embora estejam em grupos diferentes, Noruega e Brasil podem se encontrar na Copa do Mundo logo nas oitavas de final. A seleção norueguesa está no Grupo I, enquanto o Brasil integra o Grupo C.

Um dos cenários prevê a Noruega avançando em segundo lugar de sua chave, com o Brasil terminando na liderança do grupo. Nesse caso, caso ambas superem seus adversários nos 16 avos de final, o confronto entre as seleções se tornaria uma realidade no mata-mata.

Outra possibilidade envolve a Noruega garantindo a primeira colocação de seu grupo, enquanto o Brasil avançaria por meio da repescagem. A depender da combinação de resultados, os caminhos das equipes também podem se cruzar nas fases eliminatórias da competição.

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