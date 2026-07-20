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Presidente da Conmebol aponta para Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

Alejandro Domínguez reforçou a proposta de ampliar o número de participantes na edição do centenário da competição

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 15:21
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Alejandro Domínguez - Conmebol
Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol (Foto: Norberto Duarte/AFP)

Após o encerramento da Copa do Mundo de 2026, conquistada pela Espanha, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, voltou a defender a realização da edição de 2030 com 64 seleções. A manifestação foi feita por meio das redes sociais, em publicação na qual celebrou o sucesso do torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

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    A Copa do Mundo de 2030 marcará o centenário da principal competição da Fifa. Argentina, Uruguai e Paraguai receberão partidas comemorativas da abertura do torneio, enquanto Espanha, Portugal e Marrocos serão os principais países-sede e concentrarão a maior parte dos jogos.

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    Na publicação, Domínguez reforçou o desejo de ver a competição com um novo aumento no número de participantes.

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    O dirigente também elogiou a organização da edição de 2026, a primeira da história disputada por 48 seleções. Até a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, o torneio contava com 32 participantes.

    - Testemunhamos uma histórica Copa do Mundo da FIFA, a primeira de sempre a contar com 48 equipes, e foi um enorme sucesso. Parabéns ao meu querido Gianni Infantino e a todos os nossos amigos na FIFA por entregar um torneio tão excepcional. Parabéns à Espanha por se tornar a nova campeã do mundo - escreveu.

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