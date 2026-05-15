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A França anunciou os 26 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo deste ano. Finalista nas últimas duas edições do torneio, a seleção francesa praticamente repete a proporção de renovação e continuidade em busca de mais uma decisão mundial. Em 2022, o técnico Didier Deschamps convocou 10 atletas do elenco campeão em 2018 — seriam onze, não fosse a lesão de N'Golo Kanté. Agora, levará à América do Norte onze remanescentes do vice-campeonato no Catar.

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As "figurinhas repetidas" da lista francesa são Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Marcus Thuram (Inter de Milão).

Quarteto vitorioso na lista

Quatro jogadores da convocação desta semana foram campeões do mundo na Rússia em 2018: o defensor Lucas Hernández, o volante K'Golo Kanté e os atacantes Ousmane Dembelé e Kylian Mbappé. Desses, apenas Kanté não jogou também a Copa de 2022. Já o técnico, Didier Deschamps, comanda os Bleus desde o Mundial de 2014, realizado no Brasil.

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A continuidade da geração francesa, novamente uma das favoritas ao título mundial, é simbolizada por Mbappé. O astro do Real Madrid impressionou o mundo em sua estreia no torneio, aos 19 anos. Na edição seguinte, não ergueu o troféu, mas fez história com hat-trick contra a vencedora Argentina na final. Agora, aos 27, jogará sua terceira Copa já de olho até no recorde de maior artilheiro.

Dembelé e Mbappé foram campeões mundiais pela França em 2018 (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

A transição da França do título de 2018 para o vice de 2022

Média de idade em 2018: 25,6 anos

Média de idade em 2022: 26,3 anos

🟰 Dez jogadores se repetiram nas convocações de 2018 e 2022: Hugo Lloris, Alphonse Areola e Steve Mandanda (goleiros); Benjamin Pavard, Lucas Hernández e Raphaël Varane (defensores); Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé (atacantes).

✂️ 13 jogadores convocados em 2018 saíram da lista em 2022: Presnel Kimpembé, Benjamin Mendy, Adil Rami, Djibril Sidibé e Samuel Umtiti (defensores); N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba e Corentin Tolisso (meio-campistas); Nabil Fekir, Thomas Lemar e Florian Thauvin (atacantes).

📝 15 novos jogadores entraram na lista em 2022: Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Axel Disasi, William Saliba, Theo Hernández e Dayot Upamecano (defensores); Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi e Jordan Veretout (meio-campistas); Kingsley Coman, Marcus Thuram e Randal Kolo Muani (atacantes).

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Receita similar: a nova transição para 2026

Média de idade em 2022: 26,3 anos

Média de idade em 2026: 26,5 anos

🟰 11 jogadores se repetiram nas convocações de 2022 e 2026: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba e Dayot Upamecano (defensores); Adrien Rabiot e Aurélien Tchouaméni (meio-campistas); Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Marcus Thuram (atacantes).

✂️ 15 jogadores convocados em 2022 saíram da lista em 2026: Hugo Lloris, Alphonse Areola e Steve Mandanda (goleiros); Benjamin Pavard, Raphaël Varane e Axel Disasi (defensores); Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi e Jordan Veretout (meio-campistas); Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kingsley Coman e Randal Kolo Muani (atacantes).

📝 15 novos jogadores entraram na lista em 2026: Mike Maignan, Robin Risser e Brice Samba (goleiros); Lucas Digne, Malo Gusto e Maxence Lacroix (defensores); N'Golo Kanté, Manu Koné e Warren Zaïre-Emery (meio-campistas); Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta e Michael Olise (atacantes).

França na Copa do Mundo de 2026

A atual vice-campeã mundial integra o Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega, e disputará os três jogos iniciais nos Estados Unidos. Confira abaixo: