Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Noruega na Copa do Mundo

Com uma geração cada vez mais estabelecida e ganhando destaque na Europa, a Noruega retorna à Copa do Mundo e pôs fim à espera de 28 anos ausente na competição. Os Leões fizeram uma campanha invicta, com direito ao melhor ataque das eliminatórias europeias e, sob o comando do técnico Stale Solbakken e das estrelas Erling Haaland e Martin Odegaard, a chamada "geração de ouro" norueguesa busca realizar a melhor campanha do país na história do torneio.



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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada norueguesa, o Lance! apresenta o guia do Noruega para o Mundial.

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🌍 O Cenário: Como a Noruega chega à Copa?

A Noruega foi uma das quatro seleções das eliminatórias europeias com o feito de manter os 100% de aproveitamento na competição, oito jogos e oito vitórias, válidas pelo grupo I, que contou com a tetracampeã Itália, Israel, Estônia e Moldávia. Foram incríveis 37 gols marcados e apenas cinco sofridos na campanha. Os Leões estão no grupo I, junto com França, Senegal e Iraque. Apesar do favoritismo francês, os noruegueses, com uma sólida defesa, grande poder de fogo e uma excelente geração, já mostraram que têm total condições de buscar a primeira colocação.



📈 Melhor campanha em Copas

Após quase três décadas distante, a última edição dos Leões, em 1998, na França, também marcou a melhor campanha do país na história do torneio. Na ocasião, caiu no grupo do Brasil, junto com Marrocos e Escócia. Com cinco pontos somados nas três partidas, conseguiu avançar às oitavas. O feito só não foi inédito porque a seleção já havia figurado nesta fase da Copa do Mundo de 1938, o porém é que, naquela edição, as 16 seleções participantes já começavam suas campanhas na fase de oitavas de final.



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✨ Fato curioso: Eliminada pelo saldo

A Copa de 1994, nos Estados Unidos, não foi muito gentil com a Noruega. A seleção encerrou a fase de grupos empatada com todas as outras equipes (México, Irlanda e Itália), com quatro pontos. Porém, acabou sendo eliminada por possuir o menor saldo de gols e foi a única eliminada do grupo. Mas vale destacar que a Noruega só marcou um único gol naquela campanha, na vitória sobre o México, na estreia.



Haaland é artilheiro histórico da seleção da Noruega (Foto: Reprodução)

⚡ O cara do time: Erling Haaland

Principal nome da seleção da Noruega, o atacante Haaland, do Manchester City, é um dos que simbolizam a geração atual e é uma das esperanças do país para se recolocar no protagonismo mundial. Reconhecido por sua força, velocidade e faro de gol fora do comum, Haaland foi o artilheiro das eliminatórias, igualando o recorde de Lewandowski, com 16 gols marcados. Ele é um dos melhores atacantes do mundo atualmente. Na última temporada, pelo City, fez 37 gols e deu nove assistências em 51 partidas. O poder de decisão e liderança em campo fazem de Haaland uma peça fundamental para transformar a moral da Seleção levar o país o mais longe possível na Copa do Mundo.



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👁️ Fique de olho: Martin Odegaard

Odegaard é o grande cérebro da equipe da Noruega. O meio-campista do Arsenal se destaca por sua visão de jogo, inteligência tática e facilidade de ser um meia passador, por isso é uma grande arma para as transições em velocidade, pautando o ritmo dos jogos, podendo quebrar linhas e encontrar os atacantes com espaço e em condições de correr ou finalizar. Odegaard, ao lado de Haaland, representa o rosto da seleção norueguesa e traduz o perigo que essa seleção pode causar.



👨‍🏫 Quem é o treinador da Noruega na Copa do Mundo?

Stale Solbakken, de 58 anos, é uma grande figura na campanha de retorno da Noruega à Copa do Mundo. Esteve presente, inclusive, como jogador, na última campanha do país, em 1998, na França. Começou a carreira de treinador em 2002, no Hamarkameratene, da Noruega. Também teve passagens de destaque pelo Copenhague, da Dinamarca, alternando entre campanhas juntas ao Colônia, da Alemanha, e Wolverhampton, da Inglaterra. Com Solbakken, a Noruega se tornou uma equipe vertical, de muita solidez defensiva e grande força no ataque. Atrela bastante organização tática com imposição física e tem muita capacidade de acelerar o jogo com seus principais jogadores.



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📋 Time base (4-4-2)

Nyland; Ryerson, Ajer, Haggen e Wolf; Berge Thorstvedt, Odegaard e Nusa; Sorloth e Haaland.