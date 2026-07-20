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Messi se pronuncia após vice da Argentina: 'Difícil dar valor'

Craque argentino falou pela primeira vez após perda de título

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 15:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Messi durante vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo 2026
Lionel Messi durante vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Após o vice-campeonato da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo, neste domingo (19), por 1 a 0, no Estádio MetLife, Lionel Messi se pronunciou pela primeira vez através das suas redes sociais.

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    • Tradução:

    "A dor é muito grande e vai demorar para essa ferida cicatrizar.

    Mas também fico com tudo de bom. Com as partidas que disputamos, entregando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória, com o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo.

    Hoje é difícil dar valor ao que fizemos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas de Copa do Mundo.

    Muito obrigado, de coração, por cada cumprimento e por cada mensagem.

    Mais uma vez conseguimos nos unir como país e estar todos juntos, compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos.

    Também quero parabenizar a Espanha pelo título.''

    Qual vai ser o futuro de Lionel Messi?

    Lionel Messi tem contrato com o Inter Miami até junho de 2028, o que faria com que estivesse apto a disputar até a próxima Copa América. No entanto, o camisa 10 não comentou sobre seu futuro após a derrota da Argentina para Espanha.

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    ➡️Flaco López vira assunto após vice-campeonato da Argentina: 'Era'

    Depois da vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, Messi despistou ao ser questionado sobre seu futuro. O atleta disse que era difícil dar uma resposta naquele momento e que estava cansado, embora não tenha deixado claro se estava falando sobre a desgastante partida ou dos mais de 20 anos à frente da Albiceleste.

    Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo
    Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Na coletiva de imprensa após a final da Copa do Mundo, Lionel Scaloni também foi questionado sobre o futuro de Messi. No entanto, o treinador afirmou não ter conversa com o camisa 10 após a partida, o que faz pairar um mistério sobre o que o jogador fará nas próximas semanas.

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    Em setembro, a Argentina deve fazer novos amistosos no início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. E não há respostas sobre se Messi estará presente mais uma vez com sua seleção ou se deixará a Albiceleste definitivamente.

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