Real Madrid termina artilharia por clubes da Copa do Mundo na liderança
Mbappé, Bellingham, Vini e Güler são os representantes merengues entre os goleadores
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O Real Madrid terminou a Copa do Mundo na liderança entre os clubes com mais gols no torneio. O gigante espanhol balançou as redes 22 vezes, com Mbappé (10), Bellingham (7), Vini Jr (4) e Güler (1). Já o PSG, vice-líder, é o time com mais atletas diferentes na artilharia, oito: Barcola, Mbaye, Neves, Dembelé, Mendes, Hakimi, Doué e Ruiz.
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Confira a lista completa:
|Time
|Gols
|Artilheiros
Real Madrid (Espanha)
22
Vini Jr (Brasil), Kylian Mbappé (França), Jude Bellingham (Inglaterra) e Arda
PSG (França)
15
Bradley Barcola (França), Ibrahim Mbaye (Senegal), João Neves (Portugal), Ousmane
Arsenal (Inglaterra)
13
Kai Havertz (Alemanha), Viktor Gyökeres (Suécia), Leandro
Bayern (Alemanha)
8
Jamal Musiala (Alemanha), Luis Díaz (Colômbia) e Harry Kane (Inglaterra)
Inter Miami (EUA)
8
Lionel Messi (Argentina)
Crystal Palace (Inglaterra)
8
Daichi Kamada (Japão), Daniel Muñoz (Colômbia) e Ismaïla
Sunderland (Inglaterra)
8
Granit Xhaka (Suíça), Brian
Liverpool (Inglaterra)
7
Virgil van Dijk (Holanda), Alexander Isak (Suécia), Cody Gakpo (Holanda), Mohamed Salah (Egito) e Mac Allister (Argentina)
Manchester City (Inglaterra)
7
Erling Haaland (Noruega)
Manchester United (Inglaterra)
7
Amad Diallo (Costa do Marfim), Matheus Cunha (Brasil), Casemiro (Brasil) e Lisandro Martínez (Argentina)
Newcastle (Inglaterra)
6
Yoane Wissa (RD Congo), Anthony Elanga (Suécia) e Anthony Gordon (Inglaterra)
Real Sociedad (Espanha)
5
Mikel Oyarzabal (Espanha)
Villarreal (Espanha)
5
Alex Freeman (EUA), Nicolas
Al-Nassr (Arábia Saudita)
4
Abdulelah Al-Amri (Arábia Saudita) e Cristiano Ronaldo (Portugal)
Al-Qadsiah (Arábia Saudita)
4
Julián Quiñones (México)
Al Ahly (Egito)
4
Emam Ashour (Egito), Trezeguet (Egito) e Yasser Ibrahim (Egito)
PSV (Holanda)
4
Ismael Saibari (Marrocos) e Ivan Perišić (Croácia)
Aston Villa (Inglaterra)
4
John McGinn (Escócia), Youri Tielemans (Bélgica) e Ezri Konsa (Inglaterra)
Fulham (Inglaterra)
4
Raúl Jiménez (México) e Issa Diop (Marrocos)
Inter (Itália)
4
Petar Sučić (Croácia) e Lautaro
Dortmund (Alemanha)
3
Felix Nmecha (Alemanha), Nico Schlotterbeck (Alemanha) e Marcel Sabitzer (Áustria)
Freiburg (Alemanha)
3
Johan Manzambi (Suíça)
Stuttgart (Alemanha)
3
Deniz Undav (Alemanha)
Al-Ahli (Arábia Saudita)
3
Franck Kessié (Costa do Marfim) e Riyad Mahrez (Argélia)
Pyramids FC (Egito)
3
Mostafa Ziko (Egito) e Fiston
Motherwell FC (Escócia)
3
Elijah Just (Nova Zelândia)
Barcelona (Espanha)
3
Marcus Rashford (Inglaterra), Lamine Yamal (Espanha) e Ferrán Torres (Espanha)
Monaco (França)
3
Folarin Balogun (EUA)
Rennes (França)
3
Breel Embolo (Suíça) e Mousa
Feyenoord (Holanda)
3
In-beom Hwang (Coreia do Sul) e Ayase Ueda (Japão)
Brighton (Inglaterra)
3
Yasin Ayari (Suécia) e Jan Paul
Tottenham (Inglaterra)
3
Pedro Porro (Espanha) e Cuti Romero (Argentina)
Atalanta (Itália)
3
Charles De Ketelaere (Bélgica)
Juventus (Itália)
3
Jonathan David (Canadá)
Milan (Itália)
3
Rafael Leão (Portugal), Alexis
Napoli (Itália)
3
Romelu Lukaku (Bélgica)
Galatasaray (Turquia)
3
Leroy Sané (Alemanha), Barış Alper Yılmaz (Turquia) e Kaan
Leverkusen (Alemanha)
2
Malik Tillman (EUA)
Palmeiras (Brasil)
2
Mauricio (Paraguai) e Jhon Arias (Colômbia)
Al-Ain (EAU)
2
Soufiane Rahimi (Marrocos)
Celtic (Escócia)
2
Daizen Maeda (Japão) e Auston
Atlético (Espanha)
2
Álex Baena (Espanha) e Julián Álvarez (Argentina)
Betis (Espanha)
2
Álvaro Fidalgo (México) e Giovani Lo Celso (Argentina)
Girona (Espanha)
2
Azzedine Ounahi (Marrocos)
Sevilla (Espanha)
2
Rubén Vargas (Suíça)
Strasbourg (França)
2
Gessime Yassine (Marrocos) e Julio Enciso (Paraguai)
Chelsea (Inglaterra)
2
Enzo Fernández (Argentina)
Nott'm Forest (Inglaterra)
2
Dan Ndoye (Suíça)
Southampton (Inglaterra)
2
Cyle Larin (Canadá)
West Ham (Inglaterra)
2
Crysencio Summerville (Holanda)
Foolad (Irã)
2
Ramin Rezaeian (Irã)
Torino (Itália)
2
Marcus Pedersen (Noruega) e Nikola Vlašić (Croácia)
Benfica (Portugal)
2
Sidny Lopes (Cabo Verde) e Andreas Schjelderup (Noruega)
Sporting (Portugal)
2
Maxi Araújo (Uruguai)
Estrela Vermelha (Sérvia)
2
Marko Arnautović (Áustria)
Slovan Liberec (Tchéquia)
2
Ermin Mahmic (Bósnia e Herzegovina)
Basaksehir (Turquia)
2
Abbosbek Fayzullaev (Uzbequistão) e Eldor
Sundowns (África do Sul)
1
Teboho Mokoena (África do Sul)
Frankfurt (Alemanha)
1
Nathaniel Brown (Alemanha)
Mainz (Alemanha)
1
Kaishu Sano (Japão)
M'gladbach (Alemanha)
1
Giovanni Reyna (EUA)
RB Leipzig (Alemanha)
1
Antonio Nusa (Noruega)
St. Pauli (Alemanha)
1
Connor Metcalfe (Austrália)
Werder Bremen (Alemanha)
1
Romano Schmid (Áustria)
Wolfsburg (Alemanha)
1
Mattias Svanberg (Suécia)
Rosario Central (Argentina)
1
Jáminton Campaz (Colômbia)
LASK (Áustria)
1
Sasa Kalajdzic (Áustria)
RB Salzburg (Áustria)
1
Kerim Alajbegovic (Bósnia e Herzegovina)
Anderlecht (Bélgica)
1
Nathan-Dylan Saliba (Canadá)
Club Brugge (Bélgica)
1
Hans Vanaken (Bélgica)
KRC Genk (Bélgica)
1
Junya Ito (Japão)
Union SG (Bélgica)
1
Promise David (Canadá)
Flamengo (Brasil)
1
Gonzalo Plata (Equador)
Fluminense (Brasil)
1
Agustín Canobbio (Uruguai)
Santos (Brasil)
1
Neymar (Brasil)
Ludogorets (Bulgária)
1
Deroy Duarte (Cabo Verde)
Al-Sailiya SC (Catar)
1
Ali Olwan (Jordânia)
Al-Sadd (Catar)
1
Hassan Al-Haydos (Catar)
Qatar SC (Catar)
1
Nizar Al-Rashdan (Jordânia)
AEL Limassol (Chipre)
1
Thapelo Maseko (África do Sul)
Pafos (Chipre)
1
Derrick Luckassen (Gana)
Nordsjaelland (Dinamarca)
1
Caleb Yirenkyi (Gana)
Zed FC (Egito)
1
Mahmoud Saber (Egito)
Rangers (Escócia)
1
Thelo Aasgaard (Noruega)
NK Maribor (Eslovênia)
1
Omar Rekik (Tunísia)
Almería (Espanha)
1
Brian Cipenga (RD Congo)
Osasuna (Espanha)
1
Ante Budimir (Croácia)
Atlanta (EUA)
1
Matías Galarza (Paraguai)
Dallas (EUA)
1
Petar Musa (Croácia)
Portland (EUA)
1
Finn Surman (Nova Zelândia)
Vancouver (EUA)
1
Sebastian Berhalter (EUA)
Marseille (França)
1
Amine Gouiri (Argélia)
Reims (França)
1
Keito Nakamura (Japão)
AZ Alkmaar (Holanda)
1
Mateo Chávez (México)
ETO FC (Hungria)
1
Nadhir Benbouali (Argélia)
Everton (Inglaterra)
1
Iliman Ndiaye (Senegal)
Swansea (Inglaterra)
1
Cameron Burgess (EUA)
Watford (Inglaterra)
1
Nestory Irankunda (Austrália)
Wolves (Inglaterra)
1
Ladislav Krejčí (Tchéquia)
Al-Karma (Iraque)
1
Aymen Hussein (Iraque)
M. Tel Aviv (Israel)
1
Hélio Varela (Cabo Verde)
Como (Itália)
1
Martin Baturina (Croácia)
Genoa (Itália)
1
Leo Østigård (Noruega)
Verona (Itália)
1
Rafik Belghali (Argélia)
Chivas (México)
1
Luis Romo (México)
Porto (Portugal)
1
Eustaquio (Canadá)
U Cluj (Romênia)
1
Jovo Lukić (Bósnia e Herzegovina)
Dinamo Makhach. (Rússia)
1
Hazem Mastouri (Tunísia)
Krasnodar (Rússia)
1
Kevin Pina (Cabo Verde)
Rostov (Rússia)
1
Mohammad Mohebi (Irã)
Slavia Praga (Sérvia)
1
Michal Sadílek (Tchéquia)
FC Zürich (Suíça)
1
Livano Comenencia (Curaçao)
Besiktas (Turquia)
1
Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul)
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Premier League comprova soberania na Copa
Considerada a melhor liga do planeta, a Premier League liderou a Copa do Mundo em gols marcados, com 73. A soberania é tamanha que a segunda divisão da Inglaterra também aparece na 8ª colocação, ou seja, um ranking por países aumentaria a distância dos ingleses para os demais.
Confira a lista completa:
|Liga (País)
|Gols
Premier League (Inglaterra)
73
La Liga (Espanha)
43
Bundesliga (Alemanha)
26
Ligue 1 (França)
25
Serie A (Itália)
21
Major League Soccer (EUA)
12
Saudi Pro League (Arábia Saudita)
11
Championship (Inglaterra)
10
Egyptian Premier League (Egito)
8
Eredivisie (Holanda)
8
Scottish Premiership (Escócia)
6
Süper Lig (Turquia)
6
Brasileirão (Brasil)
5
Liga Portugal (Portugal)
5
Belgian Pro League (Bélgica)
4
Q-League (Catar)
3
Premier Liga (Rússia)
3
Super liga Srbije (Sérvia)
3
Austrian Bundesliga (Áustria)
2
Primeira Divisão (Chipre)
2
UAE Pro League (EAU)
2
Persian Gulf Pro League (Irã)
2
Czech First League (Tchéquia)
2
Premier Division (África do Sul)
1
Primera División (Argentina)
1
Parva Liga (Bulgária)
1
Superliga (Dinamarca)
1
SNL 1 (Eslovênia)
1
Nemzeti Bajnokság I (Hungria)
1
Iraq Stars League (Iraque)
1
Israeli Premier League (Israel)
1
Liga MX (México)
1
Romanian Liga 1 (Romênia)
1
Super League (Suíça)
1
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