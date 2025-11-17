Haaland desabafa após classificar Noruega para Copa do Mundo 2026

Com extremo protagonismo de Haaland, a Noruega carimbou sua vaga direta para a Copa do Mundo 2026 após vencer a Itália, em Milão, por 4 a 1. O centroavante marcou dois na goleada. Após a partida, o jogador do Manchester City celebrou o feito do seu país e deu uma leve alfinetada em seu adversário.

- Quando o jogo estava empatado, em 1 a 1, ele começou a tocar na minha bunda, e eu pensei: 'O que é que está fazendo?'. Depois, me empolguei e disse-lhe: 'Muito obrigado pela motivação'. Acabei por marcar dois gols, e vencemos por 4 a 1, por isso foi bom. Agradeço muito a ele - declarou Haaland, após ser decisivo na classificação.

- Provavelmente este foi o resultado mais louco. O fato de termos vindo para cá (Itália) e vencido por 4 a 1 é absolutamente maluco e mostra que somos imprevisíveis. Estou orgulhoso, isto é fantástico! - celebrou.

Vaga garantida: Haaland conduz Noruega à Copa

Com dois gols marcados na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre a Itália, Haaland encerrou as Eliminatórias da Europa para a Copa como artilheiro, com 16 gols marcados.

Com isso, Haaland se tornou o maior artilheiro de uma única edição de Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo ao lado de Lewandowski. O polonês havia alcançado a marca na Qualificatória para o Mundial de 2018 realizado na Rússia.

Haaland disputa espaço com defesa da Itália na vitória da Noruega, nas Eliminatórias (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Como ficou a situação da Itália após perder para Noruega?

A Itália disputará a repescagem europeia na Data Fifa de março (2026), embora ainda não tenha adversários definidos. A equipe de Gennaro Gattuso aguarda o sorteio em que estará no Pote 1 e terá a vantagem de decidir seus confrontos em casa.

