Futebol Internacional

Haaland desabafa após classificar Noruega para Copa do Mundo 2026

Centroavante encerra Eliminatórias como artilheiro

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
08:57
Atualizado há 1 minutos
Haaland comemorando gol marcando contra Israel (Foto: Fredrik Varfkell/AFP)
Haaland comemorando gol marcando contra Israel (Foto: Fredrik Varfkell/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com extremo protagonismo de Haaland, a Noruega carimbou sua vaga direta para a Copa do Mundo 2026 após vencer a Itália, em Milão, por 4 a 1. O centroavante marcou dois na goleada. Após a partida, o jogador do Manchester City celebrou o feito do seu país e deu uma leve alfinetada em seu adversário.

- Quando o jogo estava empatado, em 1 a 1, ele começou a tocar na minha bunda, e eu pensei: 'O que é que está fazendo?'. Depois, me empolguei e disse-lhe: 'Muito obrigado pela motivação'. Acabei por marcar dois gols, e vencemos por 4 a 1, por isso foi bom. Agradeço muito a ele - declarou Haaland, após ser decisivo na classificação.

- Provavelmente este foi o resultado mais louco. O fato de termos vindo para cá (Itália) e vencido por 4 a 1 é absolutamente maluco e mostra que somos imprevisíveis. Estou orgulhoso, isto é fantástico! - celebrou.

Vaga garantida: Haaland conduz Noruega à Copa

Com dois gols marcados na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre a Itália, Haaland encerrou as Eliminatórias da Europa para a Copa como artilheiro, com 16 gols marcados.

Com isso, Haaland se tornou o maior artilheiro de uma única edição de Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo ao lado de Lewandowski. O polonês havia alcançado a marca na Qualificatória para o Mundial de 2018 realizado na Rússia.

Haaland disputa espaço com defesa da Itália na vitória da Noruega, nas Eliminatórias.
Haaland disputa espaço com defesa da Itália na vitória da Noruega, nas Eliminatórias (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Como ficou a situação da Itália após perder para Noruega?
A Itália disputará a repescagem europeia na Data Fifa de março (2026), embora ainda não tenha adversários definidos. A equipe de Gennaro Gattuso aguarda o sorteio em que estará no Pote 1 e terá a vantagem de decidir seus confrontos em casa.

