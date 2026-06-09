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Atacante do Marrocos tem lesão confirmada antes de estreia contra o Brasil

Marrocos enfrenta o Brasil na 1ª rodada da Copa do Mundo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 11:21
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Atacante do Marrocos Abde Ezzalzouli tem lesão no joelho confirmada antes de estreia na Copa do Mundo
Abde Ezzalzouli lesionou o joelho durante Marrocos 1 x 1 Noruega (Foto: Vincent Carchietta/Getty Images/AFP)

ponta-esquerda Abdessamad Ezzalzouli, do Real Bétis, precisou ser substituído no intervalo do amistoso entre Marrocos e Noruega após um choque no joelho direito. Nesta terça-feira (9), a lesão foi confirmada como uma entorse do ligamento colateral medial do joelho direito, praticamente excluindo a chance de participação do atacante na fase de grupos da Copa do Mundo. O desfalque é uma grande perda para os marroquinos.

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    • Apesar da lesão ser considerada complexa, Ezzalzouli ainda não foi cortado da seleção do Marrocos, que aguarda nova avaliação e exames. Caso seja cortado, o técnico Mohamed Ouahbi terá que convocar o substituto até 24 horas antes da estreia do Marrocos na Copa do Mundo, que será contra o Brasil, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA.

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    Yassine Bounou e Abde Ezzalzouli no desembarque do Marrocos nos Estados Unidos
    Yassine Bounou e Abde Ezzalzouli no desembarque do Marrocos nos Estados Unidos (Foto: Leonardo MUNOZ / AFP)

    😷Como foi a lesão?

    • Em um lance de disputa por espaço na área, um dos jogadores da Noruega caiu sobre a perna de Ezzalzouli, que sentiu dores no joelho direito imediatamente após o contato.

    No empate em 1 a 1 entre Noruega e Marrocos, Abdessamad Ezzalzouli contribuiu com a assistência 
    para o gol de Brahim Díaz.

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    Marrocos enfrenta o Brasil na 1ª rodada da Copa do Mundo

    O Marrocos se prepara para enfrentar o Brasil no próximo sábado (13), pelo Grupo C da Copa do Mundo. Os noruegueses, por sua vez, encaram o Iraque no dia 16, pela primeira rodada do Grupo I.

    Se no passado Marrocos costumava aparecer como uma seleção capaz de dificultar jogos específicos, agora desembarca na América do Norte como uma das forças emergentes do futebol internacional. Atual sétima colocada no ranking da Fifa, a equipe está logo atrás do Brasil e é apontada como principal concorrente da Seleção na disputa pela liderança do Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

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