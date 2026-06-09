Atacante do Marrocos tem lesão confirmada antes de estreia contra o Brasil
Marrocos enfrenta o Brasil na 1ª rodada da Copa do Mundo
O ponta-esquerda Abdessamad Ezzalzouli, do Real Bétis, precisou ser substituído no intervalo do amistoso entre Marrocos e Noruega após um choque no joelho direito. Nesta terça-feira (9), a lesão foi confirmada como uma entorse do ligamento colateral medial do joelho direito, praticamente excluindo a chance de participação do atacante na fase de grupos da Copa do Mundo. O desfalque é uma grande perda para os marroquinos.
Apesar da lesão ser considerada complexa, Ezzalzouli ainda não foi cortado da seleção do Marrocos, que aguarda nova avaliação e exames. Caso seja cortado, o técnico Mohamed Ouahbi terá que convocar o substituto até 24 horas antes da estreia do Marrocos na Copa do Mundo, que será contra o Brasil, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA.
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😷Como foi a lesão?
- Em um lance de disputa por espaço na área, um dos jogadores da Noruega caiu sobre a perna de Ezzalzouli, que sentiu dores no joelho direito imediatamente após o contato.
No empate em 1 a 1 entre Noruega e Marrocos, Abdessamad Ezzalzouli contribuiu com a assistência
para o gol de Brahim Díaz.
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Marrocos enfrenta o Brasil na 1ª rodada da Copa do Mundo
O Marrocos se prepara para enfrentar o Brasil no próximo sábado (13), pelo Grupo C da Copa do Mundo. Os noruegueses, por sua vez, encaram o Iraque no dia 16, pela primeira rodada do Grupo I.
Se no passado Marrocos costumava aparecer como uma seleção capaz de dificultar jogos específicos, agora desembarca na América do Norte como uma das forças emergentes do futebol internacional. Atual sétima colocada no ranking da Fifa, a equipe está logo atrás do Brasil e é apontada como principal concorrente da Seleção na disputa pela liderança do Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.
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