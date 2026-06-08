Atacante titular do Brasil na Copa entra na mira de clubes árabes

O atacante brasileiro Raphinha, de 29 anos, é novamente o alvo prioritário da Saudi Pro League para a próxima janela de transferências. Segundo informações do jornal catalão "Mundo Deportivo", os gigantes Al Hilal e Al Nassr lideram a corrida pelo jogador do Barcelona, contando com o suporte financeiro do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) para viabilizar a operação.

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Raphinha é um destaques da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Uma proposta de aproximadamente 80 milhões de euros (R$ 480 milhões de reais) deve chegar às mãos da diretoria catalã em breve. Para seduzir o atleta, os clubes árabes estão dispostos a oferecer um contrato com salário até quatro vezes maior que o seu atual no Barcelona. Raphinha possui vínculo com o clube espanhol até 2028, após ter renovado seu contrato em maio de 2025.

O Al Nassr conta com rostos conhecidos do atacante, como os ex-companheiros de Barcelona João Félix e Iñigo Martínez. Já o Al Hilal, comandado por Simone Inzaghi, também monitora a situação para reforçar um elenco que já conta com estrelas como Karim Benzema e Malcom.

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Barcelona segue como prioridade

Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Apesar do interesse dos árabes, Raphinha, por ora, estaria focado em seu compromisso com o projeto do Barcelona. Em 2024, o jogador admitiu ter sido tentado por uma oferta saudita que "resolveria sua vida", mas optou por permanecer após uma conversa determinante com o técnico Hansi Flick. Sob o comando do alemão, o brasileiro viveu sua melhor fase na temporada 2024-25, marcou 34 gols foi o líder de assistências da equipe, com 23 no total.

Atualmente, o foco total do camisa 11 do Barça está na disputa da Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira, agora sob o comando de Carlo Ancelotti. A expectativa é que as investidas árabes ganhem força e se tornem oficiais após a final do Mundial, marcada para o dia 19 de julho.

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Enquanto o futuro do brasileiro é debatido, o Barcelona já se movimentou no mercado para reforçar o ataque, e fechou a contratação de Anthony Gordon por 70 milhões de euros (R$467,3 milhões), jogador que atua na mesma faixa de campo que Raphinha.

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