Tuchel surpreende e pode deixar 10 da Inglaterra no banco na Copa: 'Temos 15 titulares'

O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou que a briga pela titularidade da equipe está aberta às vésperas da Copa do Mundo. Um dos destaques da seleção e do Real Madrid, Jude Bellingham, pode acabar sendo preterido e ficando no banco durante a competição.

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Em entrevista coletiva, o treinador citou o fato de Bellingham estar retornando de lesão e afirmou que o jogador está com energia e feliz por jogar. Entretanto, afirmou que ele faz parte de um dos 14 ou 15 'titulares', ou seja, não possui cadeira cativa entre os 11 finais.

— Sim, ele tem (que lutar pela titularidade). Ele (Bellingham) sabe que é um dos titulares, mas temos entre 14 e 15 jogadores que podem começar jogando. Essas funções podem mudar a qualquer momento, mas, neste momento, acredito que temos entre 14 e 15 jogadores que são titulares em potencial, e Jude é um deles — disse Thomas Tuchel.

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Bellingham em amistoso entre Inglaterra e Nova Zelândia (Foto: Rich Storry / Getty Images via AFP)

O meia sofreu com uma lesão na coxa e outra no ombro durante a temporada, e precisou ficar de fora em boa parte dos jogos do Real Madrid, que não teve uma grande temporada. Já pela seleção da Inglaterra, Bellingham soma apenas quatro jogos com Tuchel, e ainda começou no banco durante o amistoso contra a Nova Zelândia, vencido pelos ingleses por 1 a 0.

O treinador elogiou a atuação de Bellingham e citou que o meia está em 'excelente forma'.

— Dá para ver que ele tem garra e determinação. Está voltando de lesão, cheio de energia e feliz por estar em campo. Está em ótimo momento, descansado, em excelente forma e quer jogar.

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A Inglaterra está no Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia acontece no dia 17 de junho, contra a Croácia, em Dallas. Antes disso, os ingleses encerram a preparação com um amistoso diante da Costa Rica, na quarta-feira, dia 10.

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