Alzirão cancela festa da Copa do Mundo pouco tempo após anunciar retorno

A festa Alzirão, evento tradicional que acontecia a cada 4 anos na Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), foi cancelada poucos dias após a organização do evento anunciar o retorno para a edição de 2026. As comemorações também não aconteceram na última Copa, em 2022.

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Fernando Frazao / Ag. Brasil

A festa costuma ser um dos points mais visitados pelos cariocas durante a Copa do Mundo, principalmente para quem quer ver os jogos da Seleção Brasileira. Os organizadores anunciaram poucos dias atrás que a edição de 2026 contaria com o retorno do evento, que teria decoração temática em verde e amarelo, shows gratuitos e telões para que os brasileiros possam acompanhar o selecionado nacional.

Algumas das atrações eram nomes de peso, como Revelação, Clareou e Bom Gosto, grupos de pagode renomados. A organização informou que não foi possível viabilizar a festa neste ano por conta de avaliações feitas junto com órgãos públicos.

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A nota divulgada pelos organizadores informa que os órgãos competentes concluíram que não seria possível realizar a festa dentro dos padrões de exigência legais.

— A realização de grandes eventos exige monitoramento constante e avaliações permanentes das condições operacionais da cidade. Após as análises finais, os órgãos públicos competentes concluíram que não seria possível realizar o evento dentro dos padrões exigidos. Em qualquer decisão dessa natureza, a integridade, a segurança e o bem-estar do público devem vir em primeiro lugar.

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Para se ter noção do impacto do Alzirão durante a Copa do Mundo, o cancelamento do evento em 2022 marcou a primeira vez em quase 50 anos que a tradição não acontece durante o maior torneio de futebol do mundo.

Na última edição, o motivo do cancelamento da festa foi a falta de recursos para montar a estrutura do evento, que recebeu poucos patrocinadores e apoio financeiro.

Leia a nota divulgada pelos organizadores do Alzirão na íntegra

"A festa da torcida no Alzirão não será mais realizada durante a Copa do Mundo de 2026.

Desde o anúncio do projeto, trabalhamos intensamente em conjunto com parceiros e órgãos públicos para viabilizar o retorno de uma das mais tradicionais celebrações populares do futebol na cidade do Rio de Janeiro.

A realização de grandes eventos exige monitoramento constante e avaliações permanentes das condições operacionais da cidade. Após as análises finais, os órgãos públicos competentes concluíram que não seria possível realizar o evento dentro dos padrões exigidos. Em qualquer decisão dessa natureza, a integridade, a segurança e o bem-estar do público devem vir em primeiro lugar.

Agradecemos o apoio e o entusiasmo de todos que acompanharam o projeto. O Alzirão faz parte da memória afetiva de gerações de torcedores e seguirá ocupando um lugar especial na história das Copas do Mundo".

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