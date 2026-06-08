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Alzirão cancela festa da Copa do Mundo pouco tempo após anunciar retorno

Festa tradicional do Rio de Janeiro não irá acontecer pela segunda Copa seguida

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/06/2026
19:39
Atualizado há 1 hora
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Alzirão, tradicional festa da Copa do Mundo na Tijuca, RJ. (Imagem: Reprodução/Instagram)
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A festa Alzirão, evento tradicional que acontecia a cada 4 anos na Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), foi cancelada poucos dias após a organização do evento anunciar o retorno para a edição de 2026. As comemorações também não aconteceram na última Copa, em 2022.

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Alzirão
Fernando Frazao / Ag. Brasil

A festa costuma ser um dos points mais visitados pelos cariocas durante a Copa do Mundo, principalmente para quem quer ver os jogos da Seleção Brasileira. Os organizadores anunciaram poucos dias atrás que a edição de 2026 contaria com o retorno do evento, que teria decoração temática em verde e amarelo, shows gratuitos e telões para que os brasileiros possam acompanhar o selecionado nacional.

Algumas das atrações eram nomes de peso, como Revelação, Clareou e Bom Gosto, grupos de pagode renomados. A organização informou que não foi possível viabilizar a festa neste ano por conta de avaliações feitas junto com órgãos públicos.

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A nota divulgada pelos organizadores informa que os órgãos competentes concluíram que não seria possível realizar a festa dentro dos padrões de exigência legais.

— A realização de grandes eventos exige monitoramento constante e avaliações permanentes das condições operacionais da cidade. Após as análises finais, os órgãos públicos competentes concluíram que não seria possível realizar o evento dentro dos padrões exigidos. Em qualquer decisão dessa natureza, a integridade, a segurança e o bem-estar do público devem vir em primeiro lugar.

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Para se ter noção do impacto do Alzirão durante a Copa do Mundo, o cancelamento do evento em 2022 marcou a primeira vez em quase 50 anos que a tradição não acontece durante o maior torneio de futebol do mundo.

Na última edição, o motivo do cancelamento da festa foi a falta de recursos para montar a estrutura do evento, que recebeu poucos patrocinadores e apoio financeiro.

Leia a nota divulgada pelos organizadores do Alzirão na íntegra

"A festa da torcida no Alzirão não será mais realizada durante a Copa do Mundo de 2026.

Desde o anúncio do projeto, trabalhamos intensamente em conjunto com parceiros e órgãos públicos para viabilizar o retorno de uma das mais tradicionais celebrações populares do futebol na cidade do Rio de Janeiro.

A realização de grandes eventos exige monitoramento constante e avaliações permanentes das condições operacionais da cidade. Após as análises finais, os órgãos públicos competentes concluíram que não seria possível realizar o evento dentro dos padrões exigidos. Em qualquer decisão dessa natureza, a integridade, a segurança e o bem-estar do público devem vir em primeiro lugar.

Agradecemos o apoio e o entusiasmo de todos que acompanharam o projeto. O Alzirão faz parte da memória afetiva de gerações de torcedores e seguirá ocupando um lugar especial na história das Copas do Mundo".

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