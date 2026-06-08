Técnico da Noruega detona rival do Brasil: 'Amador e antiprofissional'

O técnico da seleção da Noruega, Stale Solbakken, detonou a seleção da Escócia, uma das adversárias do Brasil na fase de grupos da Copa, nesta segunda-feira (8), de acordo com o jornal The Athletic. A crítica aconteceu após os escoceses cancelarem um amistoso preparatório que aconteceria hoje na Carolina do Norte, sem torcida, para dar minutagem aos atletas que não atuaram ou que jogaram pouco nos amistosos.

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A reclamação do treinador aconteceu pelo jeito como foi informado do cancelamento, já que o jogo amistoso foi planejado com meses de antecedência. Segundo Solbakken, a comissão norueguesa soube do cancelamento já depois do encerramento do treinamento e por um contato com um gerente da equipe adversária. Isso teria irritado o treinador dos vikings.

— Foi surpreendente para mim. Considero isso antiprofissional por parte da Escócia. Também acho antiprofissional que o treinador não tenha me telefonado diretamente e que a informação tenha sido passada pelo gerente da equipe depois que já havíamos concluído nosso treinamento — disse Solbakken em entrevista à emissora NRK.

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Stale Solbakken. (Photo by Trond Reidar Teigen / NTB / AFP) / Norway OUT

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O treinador escocês Steve Clarke explicou em entrevista à BBC Radio Scotland que a atividade teria cerca de uma hora, mas que a Escócia precisou abandonar a ideia por preocupação com o estado físico dos jogadores.

— Seria apenas um jogo de treino por uma hora no nosso centro de treinamento. Tivemos um ou dois incômodos físicos na semana passada e decidimos que não valia o risco — disse Clarke.

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A justificativa apresentada pelo treinador do adversário do Brasil na Copa não convenceu o técnico Solbakken, que afirmou que estava esperando uma ligação direta de Clarke para avisar da decisão, e que não acredita que os problemas físicos tenham surgido a partir do último treino.

— É amador que o técnico não tenha me ligado, que usem o gerente da equipe e liguem para dizer isso depois que terminamos o treino. Não acho que as lesões que eles estão culpando tenham vindo da última sessão de treinamento. Não é o caso — completou Solbakken.

O coordenador técnico da Noruega, Brede Hangeland, afirmou que o amistoso vinha sendo planejado há meses e que envolveria uma série de acordos entre as federações, que estão hospedadas em cidades diferentes do estado da Carolina do Norte.

— Trabalhamos nesse jogo durante muitos meses. É constrangedor cancelá-lo poucos dias antes. Houve muito planejamento, organização e compromissos assumidos. De repente, eles simplesmente desistiram. Foi uma atitude fraca, para dizer o mínimo.

A Escócia goleou a Bolívia por 4 a 0 no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, diante do Haiti. A precaução dos adversários da Seleção Brasileira surge após a lesão de Billy Gilmour, que precisou ser cortado após se lesionar no amistoso contra Curaçao.

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A Escócia goleou a Bolívia por 4 a 0 em amistoso preparatório para Copa do Mundo (Foto: Adam Hunger/Getty Images/AFP)

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