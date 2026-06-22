Argentina pode enfrentar gigante na próxima fase; entenda cenário
Atual campeã do mundo pode assegurar, nesta terça, o primeiro lugar
Quarta seleção classificada à próxima fase da Copa do Mundo, com a vitória, desta segunda-feira, sobre a Áustria, a Argentina segue absoluta no Grupo J, com seis pontos em dois jogos. São cinco gols marcados e nenhum sofrido até aqui.
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Argentina enfrenta Jordânia no sábado
Com Messi como autor dos gols da seleção dirigida por Lionel Scaloni nessa edição e maior recordista na história das Copas (18), os atuais campeões do mundo enfrentam a Jordânia, no sábado (27), às 23h. Existe a possibilidade de a seleção sul-americana entrar em campo já com a primeira colocação garantida. Para isso acontecer, a os jordanianos, que foram derrotados por 3 a 1 pela Áustria na estreia, não podem vencer a Argélia. A partida é à 0h (de Brasília) desta terça-feira
Nesse cenário, Messi e companhia enfrentarão o segundo colocado do Grupo H, na próxima fase. Atualmente, o bicampeão Uruguai, que vem de empates com Arábia Saudita e Cabo Verde, ocupa essa posição, com dois pontos. À frente da equipe dirigida por Marcelo Bielsa está a Espanha, campeã em 2010, com quatro pontos. Na sexta (26), uruguaios e espanhóis medem forças na última rodada da fase de grupos. No mesmo dia, Cabo Verde (dois pontos) joga diante dos árabes (um).
Uma das melhores defesas
Além da Argentina, apenas México, Espanha e Gana (esse, com um jogo até aqui) não sofreram gols na Copa.
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