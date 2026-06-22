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Argentina pode enfrentar gigante na próxima fase; entenda cenário

Atual campeã do mundo pode assegurar, nesta terça, o primeiro lugar

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 17:09
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Messi marca o segundo gol da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)
Messi marca o segundo gol da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)

Quarta seleção classificada à próxima fase da Copa do Mundo, com a vitória, desta segunda-feira, sobre a Áustria, a Argentina segue absoluta no Grupo J, com seis pontos em dois jogos. São cinco gols marcados e nenhum sofrido até aqui.

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    Argentina enfrenta Jordânia no sábado

    Com Messi como autor dos gols da seleção dirigida por Lionel Scaloni nessa edição e maior recordista na história das Copas (18), os atuais campeões do mundo enfrentam a Jordânia, no sábado (27), às 23h. Existe a possibilidade de a seleção sul-americana entrar em campo já com a primeira colocação garantida. Para isso acontecer, a os jordanianos, que foram derrotados por 3 a 1 pela Áustria na estreia, não podem vencer a Argélia. A partida é à 0h (de Brasília) desta terça-feira

    Nesse cenário, Messi e companhia enfrentarão o segundo colocado do Grupo H, na próxima fase. Atualmente, o bicampeão Uruguai, que vem de empates com Arábia Saudita e Cabo Verde, ocupa essa posição, com dois pontos. À frente da equipe dirigida por Marcelo Bielsa está a Espanha, campeã em 2010, com quatro pontos. Na sexta (26), uruguaios e espanhóis medem forças na última rodada da fase de grupos. No mesmo dia, Cabo Verde (dois pontos) joga diante dos árabes (um).

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    Uma das melhores defesas

    Além da Argentina, apenas México, Espanha e Gana (esse, com um jogo até aqui) não sofreram gols na Copa.

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    Messi corre para comemorar o primeiro gol da Argentina sobre a Áustria em Dallas (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Messi corre para comemorar o primeiro gol da Argentina sobre a Áustria em Dallas (Foto: Paul ELLIS / AFP)





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