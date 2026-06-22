Fã de Cristiano Ronaldo deixa estádio em jogo histórico de Messi; veja Influenciador estava no duelo entre Argentina e Áustria

Durante a partida entre Argentina e Áustria em duelo válido pelo Grupo J, Lionel Messi marcou o seu 17° e 18° gols em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro da história do torneio. Darren Jason Watkins Jr, conhecido como Speed, estava no estádio acompanhando o jogo e viu de perto o recorde do camisa 10 ser estabelecido.

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➡️Messi quebra recorde na Copa do Mundo e web vai à loucura: 'Não adianta'

O criador de conteúdo é fã assumido de Cristiano Ronaldo e estava em live ao longo da partida vestindo uma camisa da Áustria. Ao ver os dois gols de Messi, sua reação chamou atenção nas redes sociais. Inicialmente o norte-americano ficou chateado com o primeiro gol do argentino e, após o segundo, deixou o AT&T Stadium antes do final da partida.

Veja as reações de Speed e alguns comentários:

a reação do Speed, maior fã vivo do Cristiano Ronaldo, com o Messi se tornando o maior artilheiro da história da Copa



pic.twitter.com/wLVv4T5w1U — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 22, 2026

Reação após o primeiro gol de Lionel Messi

O Speed simplesmente abandonou o estádio depois do segundo gol do Messi.



📽️Live/IShowSpeedpic.twitter.com/sEAj9hV5KC — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 22, 2026

Speed deixando o estádio após o 18° gol de Messi em Copas do Mundo

Speed ficou traumatizado kkkkk — BH27 (@BH27Sincero) June 22, 2026

reação de qualquer ronaldete em casa — andersonᶜʳᶠ𓅐🇧🇷 (@andersonvinicrf) June 22, 2026

Ele já sabia que era inevitável kkkkkk — _Diário_Da_Bola (@bola_diario_Fc) June 22, 2026

A cara dele é a melhor kkkkk — Ana Caroline (@acarolcomenta_) June 22, 2026

Lionel Messi comemora com De Paul gol marcado pela Argentina contra a Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Messi marca e se torna o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo

Assim como na estreia, Messi voltou a balançar as redes pela Argentina contra a Áustria e se tornou o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo Masculina. O camisa 10 da Albiceleste chegou a 18 gols marcados na competição e deixou Miroslav Klose (16) para trás.

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Em 2026, Messi havia chegado na Copa do Mundo com 13 gols marcados, mas igualou a marca do ex-atacante alemão após marcar um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. Nesta segunda-feira (22), o jogador do Inter Miami amplia sua marca e também se isola como o artilheiro da atual edição do torneio com cinco gols marcados.

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Nessa edição da Copa do Mundo, Messi ultrapassou não só Miroslav Klose, mas outros grandes nomes do futebol, como Gerd Müller e Ronaldo Fenômeno. O alemão soma 14 gols marcados em Mundiais, enquanto o brasileiro balançou as redes 15 vezes, tendo sido a última vez no jogo de oitavas de final da Seleção Brasileira contra Gana, em 2006.

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Em Copas do Mundo, Messi ultrapassou a marca de Marta, que marcou 17 gols em Mundiais Femininos. O camisa 10 da Albiceleste se isolou como o maior artilheiro da história dos Mundiais.

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