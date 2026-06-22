Por onde anda Klose, artilheiro superado por Messi em Copas do Mundo? Aos 48 anos, ex-atacante comanda time da segunda divisão alemã

Campeão mundial com a Alemanha em 2014, Miroslav Klose sustentou o posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo entre os homens por 12 anos, sendo superado nesta segunda-feira (22) por Lionel Messi. Ao marcar duas vezes contra a Áustria pela segunda rodada do Grupo J, o camisa 10 da Argentina chegou a 18 gols em Mundiais e ultrapassou o ex-atacante alemão de 48 anos, que soma 16 gols em quatro edições do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aposentado desde 2016, Klose atualmente é técnico do Nuremberg, clube da Bundesliga 2, a segunda divisão do Campeonato Alemão. À frente da equipe desde 2024, ele teve seu contrato renovado em fevereiro deste ano. A duração do novo vínculo não foi divulgada oficialmente.

Na temporada 2025/26, o Nuremberg ficou em 8º lugar com 46 pontos, seis posições abaixo da zona de acesso direto e cinco do playoff de rebaixamento — disputa entre o 3º da segunda divisão e o 16º da primeira que define a última vaga para a elite no ano seguinte. Foram 12 vitórias, 10 empates e 12 derrotas em 34 partidas.

continua após a publicidade

+ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

Além disso, a equipe comandada por Klose foi eliminada na primeira fase da Copa da Alemanha para o FV Illertissen, da quarta divisão alemã. Após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação, o time foi derrotado por 9 a 8 nos pênaltis.

Antes do Nuremberg, Klose atuou como auxiliar de Joachim Löw na seleção alemã entre 2016 e 2018. Após a eliminação dos tetracampeões mundiais na fase de grupos da Copa da Rússia, o ex-centroavante foi para o Bayern de Munique, onde trabalhou inicialmente como técnico da equipe sub-17 e, posteriormente, como assistente de Hansi Flick no time principal.

continua após a publicidade

A primeira experiência de Klose como treinador de uma equipe profissional durou apenas nove meses. Em 2023, após terminar a fase classificatória do Campeonato Austríaco na última colocação com o Rheindorf Altach, ele foi demitido do cargo. Sem o agora ex-maior artilheiro das Copas, o clube acabou se salvando da queda via playoff de rebaixamento.

Veja quantos gols Klose fez em cada Copa

Em 2014, Klose marcou seu 16º gol em Copas no 7 a 1 contra o Brasil (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

2002: 5 gols 2006: 5 gols 2010: 4 gols 2014: 2 gols

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.