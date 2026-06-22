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Por onde anda Klose, artilheiro superado por Messi em Copas do Mundo?

Aos 48 anos, ex-atacante comanda time da segunda divisão alemã

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 16:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Klose atua como técnico do Nuremberg desde 2024
Klose atua como técnico do Nuremberg desde 2024 (Foto: Sebastian Widmann/Getty Images/DFL)

Campeão mundial com a Alemanha em 2014, Miroslav Klose sustentou o posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo entre os homens por 12 anos, sendo superado nesta segunda-feira (22) por Lionel Messi. Ao marcar duas vezes contra a Áustria pela segunda rodada do Grupo J, o camisa 10 da Argentina chegou a 18 gols em Mundiais e ultrapassou o ex-atacante alemão de 48 anos, que soma 16 gols em quatro edições do torneio.

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    Aposentado desde 2016, Klose atualmente é técnico do Nuremberg, clube da Bundesliga 2, a segunda divisão do Campeonato Alemão. À frente da equipe desde 2024, ele teve seu contrato renovado em fevereiro deste ano. A duração do novo vínculo não foi divulgada oficialmente.

    Na temporada 2025/26, o Nuremberg ficou em 8º lugar com 46 pontos, seis posições abaixo da zona de acesso direto e cinco do playoff de rebaixamento — disputa entre o 3º da segunda divisão e o 16º da primeira que define a última vaga para a elite no ano seguinte. Foram 12 vitórias, 10 empates e 12 derrotas em 34 partidas.

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    Além disso, a equipe comandada por Klose foi eliminada na primeira fase da Copa da Alemanha para o FV Illertissen, da quarta divisão alemã. Após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e na prorrogação, o time foi derrotado por 9 a 8 nos pênaltis.

    Antes do Nuremberg, Klose atuou como auxiliar de Joachim Löw na seleção alemã entre 2016 e 2018. Após a eliminação dos tetracampeões mundiais na fase de grupos da Copa da Rússia, o ex-centroavante foi para o Bayern de Munique, onde trabalhou inicialmente como técnico da equipe sub-17 e, posteriormente, como assistente de Hansi Flick no time principal.

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    A primeira experiência de Klose como treinador de uma equipe profissional durou apenas nove meses. Em 2023, após terminar a fase classificatória do Campeonato Austríaco na última colocação com o Rheindorf Altach, ele foi demitido do cargo. Sem o agora ex-maior artilheiro das Copas, o clube acabou se salvando da queda via playoff de rebaixamento.

    Veja quantos gols Klose fez em cada Copa

    Klose, com camisa rubro-negra, comemora gol da Alemanha contra o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014
    Em 2014, Klose marcou seu 16º gol em Copas no 7 a 1 contra o Brasil (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)
    1. 2002: 5 gols
    2. 2006: 5 gols
    3. 2010: 4 gols
    4. 2014: 2 gols

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