Messi ultrapassa marca de Marta em Copas do Mundo; entenda
Camisa 10 chega a 18 gols marcados em Mundiais com a Argentina
Na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, Messi ultrapassou a marca como maior artilheiro na história das Copas do Mundo. O camisa 10 chegou a 18 gols marcados em Mundiais (tanto masculino, quanto feminino), enquanto Marta soma 17 tentos na competição.
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Nesta segunda-feira, Messi havia deixado Miroslav Klose (16) para trás após abrir o placar na etapa inicial. No entanto, o craque demonstrou fome de gol e balançou as redes mais uma vez nos acréscimos do segundo tempo para se consolidar na artilharia da atual edição da Copa do Mundo com cinco gols.
Nesse momento, Lionel Messi também tem a chance de bater sua própria marca pessoal em gols em uma única edição de Copa do Mundo. Em 2022, o camisa 10 balançou as redes sete vezes, mas o atleta caminha para superar os números do último Mundial.
Messi bate outro recorde em Copa do Mundo
Além de se tornar o maior artilheiro em Copas do Mundo, Lionel Messi se tornou o jogador com mais vitórias em Mundiais Masculinos. O camisa 10 alcançou a marca de 17 triunfos após o 2 a 0 da Argentina sobre a Áustria e ultrapassou a marca de Miroslav Klose (16) em sua trajetória com a Alemanha.
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