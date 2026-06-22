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Messi ultrapassa marca de Marta em Copas do Mundo; entenda

Camisa 10 chega a 18 gols marcados em Mundiais com a Argentina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 16:28
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Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, Messi ultrapassou a marca como maior artilheiro na história das Copas do Mundo. O camisa 10 chegou a 18 gols marcados em Mundiais (tanto masculino, quanto feminino), enquanto Marta soma 17 tentos na competição.

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    Nesta segunda-feira, Messi havia deixado Miroslav Klose (16) para trás após abrir o placar na etapa inicial. No entanto, o craque demonstrou fome de gol e balançou as redes mais uma vez nos acréscimos do segundo tempo para se consolidar na artilharia da atual edição da Copa do Mundo com cinco gols.

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    Nesse momento, Lionel Messi também tem a chance de bater sua própria marca pessoal em gols em uma única edição de Copa do Mundo. Em 2022, o camisa 10 balançou as redes sete vezes, mas o atleta caminha para superar os números do último Mundial.

    Messi bate outro recorde em Copa do Mundo

    Além de se tornar o maior artilheiro em Copas do Mundo, Lionel Messi se tornou o jogador com mais vitórias em Mundiais Masculinos. O camisa 10 alcançou a marca de 17 triunfos após o 2 a 0 da Argentina sobre a Áustria e ultrapassou a marca de Miroslav Klose (16) em sua trajetória com a Alemanha.

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    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
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