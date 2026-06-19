Após drama com visto, mãe de Vozinha embarca para acompanhar goleiro de Cabo Verde na Copa Goleiro de Cabo Verde, destaque diante da Espanha, verá a mãe acompanhar a competição após liberação do visto para viajar aos Estados Unidos.

Um dos personagens mais carismáticos da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha viverá um momento especial nos próximos dias. Depois de ter revelado que sua mãe não conseguiu viajar para os Estados Unidos para acompanhar sua participação no torneio, Ana Cândida Évora finalmente obteve o visto e embarcou rumo ao país-sede para assistir de perto aos jogos de Cabo Verde.

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A história ganhou repercussão mundial após o empate sem gols entre Cabo Verde e Espanha. Eleito o melhor jogador da partida, Vozinha emocionou-se ao falar sobre a ausência da mãe nas arquibancadas. O relato sensibilizou torcedores e autoridades, que passaram a auxiliar a família na regularização da documentação necessária para a viagem.

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Vozinha com a bandeira de Cabo Verde; próximo desafio da seleção será contra o Uruguai. (Foto: Reuters/Folhapress)

O episódio também transformou o experiente goleiro em um dos rostos mais populares desta edição da Copa. Aos 40 anos, Vozinha viu sua visibilidade crescer rapidamente após a atuação diante dos espanhóis. Nas redes sociais, o arqueiro ganhou milhares de novos seguidores em poucos dias e passou a receber mensagens de apoio de diferentes partes do mundo, tornando-se um símbolo da seleção cabo-verdiana no torneio.

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Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o processo para emissão do visto foi acelerado após a repercussão do caso. Com a situação resolvida, Ana Cândida está a caminho dos Estados Unidos e poderá acompanhar de perto a trajetória do filho na competição.

O reencontro promete ser um dos momentos mais emocionantes envolvendo Cabo Verde nesta Copa. Enquanto a seleção segue sonhando com uma classificação histórica, Vozinha terá nas arquibancadas a presença daquela que, segundo ele próprio destacou, sempre foi sua maior incentivadora ao longo da carreira.

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