Após problema com visto, mãe de Vozinha deve viajar aos Estados Unidos para assistir à Copa Goleiro foi destaque no empate histórico de Cabo verde contra a Espanha

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, viralizou ao ser um dos destaques do histórico empate da seleção africana contra a poderosa Espanha na Copa do Mundo. Agora, o jogador também repercute fora de campo e deve ter uma presença especial nos próximos jogos: a de sua mãe, Ana Cândida.

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, viralizou ao ser um dos destaques do histórico empate da seleção africana contra a poderosa Espanha na Copa do Mundo. Agora, o jogador também repercute fora de campo e deve ter uma presença especial nos próximos jogos: a de sua mãe, Ana Cândida.

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Inicialmente, ela enfrentou dificuldades para obter autorização de entrada nos Estados Unidos. A família não possuía os US$ 15 mil exigidos pelas regras migratórias impostas pelo governo de Donald Trump para a entrada de cidadãos cabo-verdianos no país. A medida foi estabelecida pela Casa Branca em janeiro e também atingiu cidadãos de outras nacionalidades.

Com a repercussão internacional da história de Vozinha, a situação ganhou novos desdobramentos. O deputado democrata Hakeem Jeffries articulou negociações com o governo dos Estados Unidos, o governo de Cabo Verde e a FIFA para viabilizar a viagem de Ana Cândida Évora ao país. A expectativa é que ela consiga acompanhar o filho de perto nos próximos compromissos da seleção cabo-verdiana:

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— Nenhuma mãe deveria perder a chance de ver seu filho fazer história. É um privilégio anunciar que a mãe de Vozinha conseguirá obter um visto a tempo de comparecer à partida deste domingo contra o Uruguai. Todas as taxas foram isentas, de acordo com a política oficial. Os preparativos de viagem já estão sendo feitos para que mãe e filho se reencontrem em Miami — afirmou Jeffries em comunicado nas redes sociais.

Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Por que o apelido de Vozinha?

O goleiro titular da seleção de Cabo Verde chama-se Josimar José Évora Dias, mas é conhecido pelo apelido Vozinha. Aos 40 anos, ele figura entre os atletas mais experientes da competição nesta edição.

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Curiosamente, seu nome é uma homenagem ao ex-lateral brasileiro Josimar, destaque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986. Já o apelido Vozinha surgiu na infância: criado pelos avós, o goleiro costumava recorrer a eles sempre que se envolvia em conflitos durante as brincadeiras de rua.

Contra a Espanha, Vozinha alcançou uma marca expressiva ao disputar sua 90ª partida pela seleção cabo-verdiana. Ele é o segundo jogador com mais jogos pela equipe nacional, atrás apenas de Ryan Mendes, que soma 96 atuações.

Atualmente sem clube após o término de seu contrato com o Chaves, de Portugal, o goleiro acumula passagens por equipes de diversos países, incluindo Angola, Moldávia, Chipre, Eslováquia e Portugal.

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