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Astro da Copa do Mundo, goleiro de Cabo Verde dá aulas de vôlei nas férias

Herói do empate contra a Espanha também atua com esporte fora do futebol

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 15:53
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Vozinha, goleiro de Cabo Verde, atua como professor de vôlei nas horas vagas (Foto: Reprodução/Instagram)
Vozinha, goleiro de Cabo Verde, atua como professor de vôlei nas horas vagas (Foto: Reprodução/Instagram)

Josimar Dias, o "Vozinha", se consagrou como um dos grandes personagens da Copa do Mundo de 2026 ao segurar o empate em 0 a 0 entre Cabo Verde e Espanha, nesta segunda-feira (15), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo H. A exibição do goleiro de 40 anos tomou conta das redes sociais e trouxe à tona uma conexão inesperada entre o novo astro da seleção africana e outro esporte.

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  • Jogadores de Cabo Verde comemoram com o goleiro Vozinha, destaque no empate com a Espanha (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

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    Fora dos gramados, "Vozinha" também atua como professor de vôlei em uma praia da Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, durante as férias de verão. A curiosidade foi revelada pelo lugar onde dá suas aulas, o Instituto Reis, que, na véspera da estreia dos Tubarões Azuis, brincou em uma publicação sobre a ausência do instrutor nos treinos e divulgou fotos dele em ação.

    — Este ano, por motivos completamente fora do controle da direção, da equipe técnica e até das forças da natureza, o grande " Vozinha" não vai marcar presença este verão para bater aquela bola com o Instituto Reis. Motivo? Vai ali resolver um pequeno compromisso chamado Copa do Mundo de futebol. Nós ainda tentamos negociar, mas parece que, por enquanto, esse tal de campeonato do mundo é maior que o nosso instituto. Toda a sorte do mundo, campeão. Representa como sempre — diz a postagem.

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    A história também ganhou a atenção da Volleyball World, parceira comercial e de mídia da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). "Professor de vôlei de praia de dia e goleiro da Copa do Mundo... também de dia", comentou o perfil oficial.

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    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Vozinha brilha na Copa, vira assunto e chega a 9 milhões de seguidores

    Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

    "Vozinha" começou a partida entre Cabo Verde e Espanha com 50 mil seguidores no Instagram. Um dia após a histórica primeira aparição da seleção africana em Mundiais, o goleiro já soma 9 milhões de fãs em sua conta.

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    A atuação e os números do experiente goleiro cabo-verdiano falam por si. "Vozinha" não foi vazado contra a segunda melhor seleção do mundo, terminando o jogo com sete defesas difíceis e segurando um ponto precioso para sua equipe.

    Batizado de Josimar em homenagem ao lateral-direito da Seleção Brasileira na Copa de 1986, o jogador ganhou o apelido de "Vozinha" na infância, quando ele costumava recorrer aos avós para resolver problemas com outras crianças durante as brincadeiras.

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