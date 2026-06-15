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Balanço do Grupo H da Copa do Mundo: Cabo Verde faz história, e Uruguai empata

Todos os duelos da chave terminaram empatados

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 22:33
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O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP
O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

No Grupo H da Copa do Mundo, Cabo Verde fez história em seu primeiro jogo na competição ao segurar empate por 0 a 0 contra a toda poderosa Espanha, em Dallas. Já em Miami, a Arábia Saudita saiu na frente contra o Uruguai, mas os Celestes igualaram o placar na reta final.

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    Espanha 0x0 Cabo Verde

    Em um resultado histórico, a poderosa Espanha foi surpreendida e empatou por 0 a 0 com a seleção de Cabo Verde no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A Fúria, que chegou para a estreia com uma série invicta de 30 jogos e como uma das favoritas ao título, pressionou intensamente e chegou a acertar o travessão com Ferran Torres. No entanto, os espanhóis esbarraram em um eficiente sistema defensivo e não conseguiram furar o bloqueio da equipe africana.

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    O confronto também ficou marcado pela atuação heroica do goleiro Vozinha, de 40 anos, que se consagrou como o grande nome da partida ao parar o ataque campeão europeu com defesas cruciais.

    Goleiro Vozinha e Dani Olmo durante Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo
    Goleiro Vozinha e Dani Olmo durante Espanha e Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Uruguai x Arábia Saudita

    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 no Hard Rock Stadium, em Miami. A Celeste teve mais posse de bola no início, mas viu a seleção saudita crescer na reta final do primeiro tempo e abrir o placar com Al-Amri. Na segunda etapa, após intensa pressão, os uruguaios buscaram a igualdade aos 35 minutos com Maxi Araujo, que aproveitou rebote na área.

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    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Próximos jogos do Grupo H da Copa do Mundo

    • Espanha x Arábia Saudita - 21 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
    • Uruguai x Cabo Verde - 21 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

    Tabela do Grupo H da Copa do Mundo

    #EquipePtsPJVITEDERGMGCSG

    1

    Uruguai

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    2

    Arábia Saudita

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    3

    Espanha

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    4

    Cabo Verde

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    0

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