Balanço do Grupo H da Copa do Mundo: Cabo Verde faz história, e Uruguai empata
Todos os duelos da chave terminaram empatados
No Grupo H da Copa do Mundo, Cabo Verde fez história em seu primeiro jogo na competição ao segurar empate por 0 a 0 contra a toda poderosa Espanha, em Dallas. Já em Miami, a Arábia Saudita saiu na frente contra o Uruguai, mas os Celestes igualaram o placar na reta final.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Espanha 0x0 Cabo Verde
Em um resultado histórico, a poderosa Espanha foi surpreendida e empatou por 0 a 0 com a seleção de Cabo Verde no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A Fúria, que chegou para a estreia com uma série invicta de 30 jogos e como uma das favoritas ao título, pressionou intensamente e chegou a acertar o travessão com Ferran Torres. No entanto, os espanhóis esbarraram em um eficiente sistema defensivo e não conseguiram furar o bloqueio da equipe africana.
O confronto também ficou marcado pela atuação heroica do goleiro Vozinha, de 40 anos, que se consagrou como o grande nome da partida ao parar o ataque campeão europeu com defesas cruciais.
Uruguai x Arábia Saudita
Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 no Hard Rock Stadium, em Miami. A Celeste teve mais posse de bola no início, mas viu a seleção saudita crescer na reta final do primeiro tempo e abrir o placar com Al-Amri. Na segunda etapa, após intensa pressão, os uruguaios buscaram a igualdade aos 35 minutos com Maxi Araujo, que aproveitou rebote na área.
Próximos jogos do Grupo H da Copa do Mundo
- Espanha x Arábia Saudita - 21 de junho, às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
- Uruguai x Cabo Verde - 21 de junho, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
Tabela do Grupo H da Copa do Mundo
|#
|Equipe
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
1
Uruguai
1
1
0
1
0
1
1
0
2
Arábia Saudita
1
1
0
1
0
1
1
0
3
Espanha
1
1
0
1
0
0
0
0
4
Cabo Verde
1
1
0
1
0
0
0
0
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre