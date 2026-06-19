Manual do Torcedor da Copa do Mundo: novo guia especial do Lance! 5 mil exemplares do Manual do Torcedor serão distribuídos gratuitamente no dia 21 de junho

Resgatar a nostalgia do torcedor brasileiro durante esta Copa do Mundo foi o que motivou o Lance!, um dos maiores veículos brasileiros do esporte, em parceria comercial com a Rexona, a lançar um formato inédito de material, nomeado como "Manual do Torcedor", para refrescar a memória do "leitor raiz", acostumado com a versão impressa do veículo.

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Mas não serão apenas os veteranos que vão ganhar essa edição especial, já que os leitores que são mais adeptos ao mundo virtual também terão acesso ao material na palma da mão, com a versão digital do produto por meio do site do Lance!.

O projeto editorial transforma a publicação em uma experiência diferente, divertida e colecionável, reunindo histórias, reportagens, entrevistas e bastidores, além de um pôster do atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira Vini Jr.

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Além de todo o material dinâmico, o jornalista Tino Marcos, com mais de três décadas de carreira, também faz parte do projeto, assinando conteúdos especiais.

São 5 mil exemplares do Manual do Torcedor que serão distribuídos gratuitamente no dia 21 de junho, em bancas localizadas em São Paulo e Rio de Janeiro.

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— Estamos em um momento em que o Brasil inteiro se movimenta pelo futebol. Para o Lance!, o apoio de Rexona representa a oportunidade de unir jornalismo, entretenimento e engajamento em uma cobertura que acompanha o torcedor onde ele estiver: no estádio, nas ruas, nas redes, no app ou no portal. Queremos transformar a paixão pelo futebol em conteúdo, conversa e experiência — afirmou Gustavo Mota, CEO do Lance!.

Onde encontrar o Manual do Torcedor L! na versão física:

Banca em São Paulo: Avenida Paulista, 900, com distribuição das 12h às 16h;

Banca no Rio de Janeiro: Av. Ataulfo de Paiva, esquina com Av. Bartolomeu Mitre, S/N, das 9h às 13h.















