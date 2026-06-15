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Copa do Mundo: Goleiro de Cabo Verde tem nome homenageando ex-Botafogo

Goleiro é o segundo atleta com mais jogos pela Seleção de Cabo Verde

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
15/06/2026 10:38
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vozinha atualmente está sem clube (Foto: Divulgação/FIFA)
Vozinha atualmente está sem clube (Foto: Divulgação/FIFA)

A seleção de Cabo Verde estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), às 13h, contra a Espanha, no Estádio de Atlanta, pela abertura do Grupo H. O goleiro titular é Josimar José Évora Dias, conhecido como Vozinha. Aos 40 anos, ele é um dos jogadores mais velhos do Mundial.

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    O nome do atleta cabo-verdiano presta homenagem a Josimar Higino Pereira, lateral-direito revelado pelo Botafogo que defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 1986.

    Vozinha será o goleiro de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Kenzo Tribouillard / AFP)
    Vozinha será o goleiro de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Kenzo Tribouillard / AFP)

    Origem do nome e da alcunha

    Josimar José Évora Dias recebeu o nome em referência ao lateral brasileiro que atuou no Mundial mexicano. O apelido Vozinha surgiu na infância. Criado pelos avós, o goleiro recorria a eles quando tinha conflitos com outras crianças durante brincadeiras na rua.

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    O ex-jogador com passagem pelo Botafogo assumiu a titularidade na seleção brasileira de 1986 após lesão de Édson Boaro. O lateral marcou dois gols em seus dois primeiros jogos pelo Brasil, contra Irlanda do Norte e Polônia. Ele também fez parte do elenco do Botafogo campeão carioca de 1989, título que encerrou jejum de 21 anos sem conquistas estaduais.

    Histórico pelo Cabo Verde e Copa do Mundo

    Vozinha disputará seu 90º jogo pela seleção cabo-verdiana. Ele é o segundo atleta com mais partidas pelo país, atrás apenas de Ryan Mendes, que soma 96 jogos.

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    O goleiro está sem clube desde o fim de seu contrato com o CD Chaves, de Portugal, encerrado antes do início da Copa do Mundo. Ao longo da carreira, defendeu Progresso (Angola), Zimbru Chisinau (Moldávia), AEL Limassol (Chipre), AS Trencin (Eslováquia) e Gil Vicente (Portugal).

    Cabo Verde faz sua primeira participação em uma Copa do Mundo. A estreia acontece contra uma das seleções mais fortes da competição, a Espanha.

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