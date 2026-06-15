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Vozinha ganha 1 milhão de seguidores durante jogo da Copa

Goleiro começou o jogo com pouco mais de 50 mil seguidores

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
15/06/2026 15:11
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)
Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)

Durante a partida da Copa do Mundo entre Espanha x Cabo Verde, que acabou em 0 a 0, Vozinha, goleiro do time africano, ganhou mais de 950 mil seguidores enquanto o jogo acontecia. Tudo isso aconteceu porque a Cazé TV, que transmitia o jogo, incentivou seu chat a fazer um "mutirão".

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    O goleiro começou a partida com 50 mil seguidores no Instagram, às 13h (de Brasília), mas seu perfil já conta com mais de um milhão de fãs.

    Goleiro, de Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

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    Por quê Vozinha?

    O apelido de "Vozinha" surgiu na infância, quando ele costumava recorrer aos avós para resolver problemas com outras crianças durante as brincadeiras. O jogador que inspirou seu nome ficou marcado por assumir a titularidade da Seleção Brasileira no Mundial do México e por integrar o elenco do Botafogo campeão carioca de 1989.

    Números da estreia

    A atuação e os números de Vozinha contra a Espanha falam por si. O goleiro caboverdiano não foi vazado contra a segunda melhor seleção do Mundo, fez sete defesas na partida.

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    ➡️Quem é Vozinha, goleiro de Cabo Verde tem nome em homenagem a ex-Botafogo

    Sensação na internet

    O desempenho de Vozinha contra a Espanha surpreendeu os internautas, e o goleiro agora é sensação na web com a grande atuação diante da segunda melhor seleção do mundo. Aos que imaginaram uma goleada espanhola no jogo desta segunda-feira, esqueceram de combinar com o veterano caboverdiano.

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