Após decepcionar na estreia, Holanda aposta em retrospecto para reagir na Copa do Mundo Empate diante dos japoneses deixou a equipe em situação delicada no Grupo F

Após empatar por 2 a 2 com o Japão na estreia da Copa do Mundo, a Holanda viu a Suécia golear a Tunísia por 5 a 1 e assumir a liderança do Grupo F. Com isso, a seleção holandesa chega pressionada para o próximo compromisso, já que um novo tropeço pode complicar a busca por uma vaga nas oitavas de final da competição.

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Apesar da necessidade de vencer, a equipe comandada por Ronald Koeman conta com um retrospecto favorável em fases de grupos de Copas do Mundo. Em toda a história do torneio, a Holanda disputou 34 partidas nesta etapa, acumulando 21 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas, números que representam um aproveitamento de 73%.

Em 1978, os holandeses foram superados pela Escócia por 3 a 2, em Mendoza, na Argentina. A partida ficou marcada pelo histórico gol de Archie Gemmill, considerado um dos mais bonitos da história dos Mundiais. Mesmo com os gols de Rob Rensenbrink e Johnny Rep, a Holanda acabou derrotada.

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Archie Gemmill marcou gol histórico contra a Escócia (Foto: Divulgação/Fifa)

O segundo e último revés em fases de grupos ocorreu na Copa do Mundo de 1994. Na ocasião, a Bélgica venceu por 1 a 0, em Orlando, nos Estados Unidos, com gol do zagueiro Philippe Albert. Desde então, a seleção holandesa não voltou a ser derrotada nesta fase da competição.

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A longa sequência de invencibilidade reforça a confiança da Holanda para os próximos desafios. Nos últimos 17 jogos de fase de grupos em Copas do Mundo, a equipe soma 12 vitórias e cinco empates. Ao longo das 34 partidas disputadas, os holandeses marcaram 66 gols e sofreram apenas 23, números que evidenciam a consistência da seleção em uma das etapas mais importantes do torneio.

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Números da Holanda em fases de grupo da Copa do Mundo

34 jogos 21V - 11E - 2D 73% aproveitamento 66 gols marcados 23 gols sofridos

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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