logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jogador do Equador vê Alemanha sem pressão na Copa do Mundo

Jogador deu aspa polêmica em entrevista

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
22/06/2026 17:36
Favorite o Lance! no Google
Equador e Alemanha se enfrentam em próxima rodada na Copa (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
Equador e Alemanha se enfrentam em próxima rodada na Copa (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Ángelo Preciado, do Equador, projetou o confronto que a equipe terá com a Alemanha na próxima rodada da Copa do Mundo. Em entrevista ao canal Dsports, o atleta chamou atenção com uma fala em específico. Nas suas palavras, a Alemanha não estaria causando pressão na equipe.

continua após a publicidade
  • Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva após a Copa do Mundo

    Fluminense
    Há 1 minuto
  • Dembélé com fones de ouvido chegando para jogo entra França x Iraque

    França x Iraque adiado? Entenda protocolo que pode atrasar jogos da Copa

    Copa do Mundo
    Há 1 minuto

    • — A diferença (contra a Alemanha) será marcar gols. Temos trabalhado duro, temos competido da melhor forma possível. Gosto desta situação - disse Preciado.

    Após ser derrotado por 1 a 0 pela Costa do Marfim na estreia e empatar sem gols com Curaçao na segunda rodada, o Equador agora terá seu próximo desafio contra a Alemanha, líder do Grupo E. A equipe precisa vencer a partida, marcada para quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, para seguir com chances de classificação para a próxima fase.

    continua após a publicidade

    — Já conversamos sobre isso internamente, estamos magoados, temos sofrido muito desde a última partida. Estamos fazendo um bom trabalho, mostramos isso em campo, embora infelizmente não tenhamos conseguido marcar um gol — destacou Preciado.

    Alemanha está a um jogo de quebrar marca negativa na Copa que dura 20 anos

    A vitória sobre a Costa do Marfim na tarde de sábado garantiu a Alemanha no mata-mata da Copa do Mundo após dois Mundiais seguidos com eliminações precoces na fase de grupos. Mas os três pontos também aproximaram a seleção de quebrar uma marca negativa que a equipe sustenta há duas décadas, mais precisamente desde a edição do torneio de 2006, que aconteceu na casa dos alemães.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Jogando sob apoio do seu torcedor, a Alemanha chegou à Copa de 2006 com a mágoa do vice-campeonato de 2002, na derrota para o Brasil, mas com a expectativa de conquistar o tetracampeonato como mandante. E foi nessa disputa da fase de grupos seleção alemã conquistou pela última vez três vitórias seguidas e se classificou com 100% de aproveitamento na chave.

    Naquela ocasião, a Alemanha enfrentou na fase de grupos o Equador, adversário da próxima rodada neste Mundial de 2026, Polônia e Costa Rica. A equipe comandada por Jurgen Klinsmann marcou oito gols nas três partidas jogadas e sofreu apenas dois, justamente na estreia.

    O primeiro jogo foi diante da Costa Rica, uma vitória por 4 a 2 na abertura da Copa do Mundo na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, com gols do lateral Philipp Lahm, Torsten Frings e dois de Miroslav Klose, que àquela altura construía sua história como maior artilheiro das Copas (agora empatado com Messi).

    A segunda partida teve um placar mais modesto. Os alemães venceram a Polônia por 1 a 0 no Signal Iduna Park, estádio icônico do Borussia Dortmund, com gol marcado pelo atacante pouco conhecido Oliver Neuville, que entrou na vaga de Podolski e balançou as redes nos acréscimos da partida. O terceiro e último jogo da chave foi contra o Equador, mesmo adversário da última partida no Mundial deste ano.

    Na partida jogada contra os equatorianos, a seleção de Klinsmann não teve dificuldades e aplicou 3 a 0 no Estádio Olímpico de Berlim, na capital alemã. Miroslav Klose abriu o placar logo aos quatro minutos e ampliou aos 44 do primeiro tempo. Na segunda etapa, Podolski marcou o terceiro gol da partida. O desempenho deu motivos para a expectativa da sua torcida para o mata-mata, que foi interrompida na semifinal diante da Itália, finalista e campeã daquele ano.

    Antes, a equipe passou nas oitavas de final contra a Suécia por 2 a 0, dois gols de Podolski, e avançou nos pênaltis diante da Argentina do jovem Lionel Messi, que estreava em Copas naquela edição. Empte em 1 a 1 no tempo normal, com gols de Ayala para os argentinos e Klose para os alemães, e uma vitória por 4 a 2 nas cobranças de penalidade. Nas semis, a Alemanha caiu para a Itália ao perder de 2 a 0 na prorrogação.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi acenando após o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo
    Copa do MundoImprensa argentina celebra atuação de Lionel Messi: 'Colossal' e 'Fabuloso'Há 2 minutos
    Casemiro em Brasil x Haiti
    Fora de CampoCampeão em 94 critica Casemiro na Seleção Brasileira: 'Um dos piores'Há 9 minutos
    Dembélé com fones de ouvido chegando para jogo entra França x Iraque
    Copa do MundoFrança x Iraque adiado? Entenda protocolo que pode atrasar jogos da CopaHá 19 minutos
    De volta aos treinos, Quinten Timber aumenta opções da Holanda (Foto: Juan Mabromata/ AFP)
    Copa do MundoApós concussão, Quinten Timber retorna aos treinos da HolandaHá 20 minutos
    Messi marca o segundo gol da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)
    Copa do MundoArgentina, de Messi, pode enfrentar gigante na próxima fase; veja cenárioHá 28 minutos
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo
    Copa do MundoMessi admite pênalti mal batido, mas celebra 'semana tranquila' na Copa do MundoHá 44 minutos

    Mais LANCE!

    Lionel Messi comemora o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Quais recordes Messi ainda pode quebrar nesta edição da Copa do Mundo?
    Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Messi ultrapassa marca de Marta em Copas do Mundo; entenda
    Gabriel Martinelli em coletiva da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia pela terceira rodada da Copa do Mundo
    Martinelli aceita mudar de lado para ser titular da Seleção: 'Se ele pedir'
    Klose atua como técnico do Nuremberg desde 2024
    Por onde anda Klose, artilheiro superado por Messi em Copas do Mundo?
    Speed, fã de Cristiano Ronaldo durante o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo, jogo em que Messi marcou dois gols
    Fã de Cristiano Ronaldo deixa estádio em jogo histórico de Messi; veja
    Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina
    Flaco López vira assunto em Argentina x Áustria: 'Tem que ser'
    Doku posa com a camisa vermelha durante a execução do hino da Bélgica na Copa do Mundo
    Doku vê filho nascer, mas volta para reforçar a Bélgica na Copa do Mundo
    Roberto Baggio - Brasil x Itália - 1994
    De Messi a Baggio: relembre lendas que perderam pênaltis em Copas do Mundo
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
    Messi faz história, Argentina vence Áustria e se classifica na Copa do Mundo
    Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Quantos gols Mbappé precisa para ultrapassar Messi em Copas do Mundo?
    Elenco do pentacampeonato, conquistado em 2002
    Lembra de todos os resultados do penta? Teste sua memória sobre a Copa do Mundo
    Qual o tamanho da fortuna de Messi? Veja quanto o argentino ganha
    Diogo Dalot treina ao lado de Cristiano Ronaldo em sessão de Portugal
    CR7 joga? Portugal pode ter mudanças contra Uzbequistão; veja provável escalação