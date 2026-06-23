Alemanha, Espanha, veja quem domina os números na Copa do Mundo até aqui Mundial está na reta final da fase de grupos

Carregando conteúdo exclusivo...

A fase de grupos da Copa do Mundo ainda está em andamento. Os números, porém, começam a desenhar tendências interessantes. Entre os líderes das principais estatísticas aparecem equipes que confirmam o favoritismo, como Alemanha e Espanha, e outras que chamam atenção mesmo sem resultados à altura, caso da Turquia.

continua após a publicidade

Ainda assim, os dados ajudam a entender quem controla os jogos, quem cria mais chances, quem corre mais e quais seleções vêm apresentando o melhor rendimento coletivo até aqui.

Alemanha: ataque mais produtivo da Copa

Nenhuma seleção produziu tanto ofensivamente quanto a Alemanha. Com nove gols em apenas duas partidas, a equipe de Julian Nagelsmann já garantiu vaga antecipada nas oitavas de final e recupera parte do protagonismo perdido após as eliminações precoces de 2018 e 2022.

continua após a publicidade

Após trauma nas últimas Copas, Alemanha retoma protagonismo e mira o mata-mata

A equipe também registra 19 finalizações no alvo, outra liderança, além de 42 chutes totais e 16 grandes chances criadas. O dado talvez mais relevante seja a combinação entre volume e eficiência. Os alemães produziram 6,64 gols esperados (xG) e marcaram nove vezes, superando a expectativa estatística em 36%. Isso indica não apenas criação constante, mas também qualidade na conclusão das jogadas.

Denis Undav comemora gol contra Costa do Marfim (Foto: Cole Burston / AFP)

Líderes ofensivos

Alemanha

9 gols (líder da Copa)

19 finalizações no alvo (líder)

42 finalizações

16 grandes chances criadas

xG de 6,64

54 toques na área adversária

Canadá

7 gols

46 finalizações

28 grandes chances (líder da Copa)

59 toques na área adversária (líder ao lado da Suíça)

Holanda

7 gols

Conversão de 35% das finalizações (melhor entre os principais ataques)

xG de 2,88



Noruega

7 gols

22 finalizações

11 finalizações no alvo

Conversão de 32% das finalizações

Japão

6 gols

xG de apenas 1,70

Eficiência ofensiva de 3,54x (maior da Copa)

O dado alemão chama atenção porque combina volume e eficiência. A equipe lidera em gols e finalizações certas, enquanto Holanda e Japão aparecem como os times mais letais em relação às chances criadas. Os japoneses tiveram apenas 1,70 de gols esperados (xG) e marcaram 6 gols.

continua após a publicidade

Espanha: domínio do jogo pelos passes

Nenhuma equipe trocou mais passes do que a Espanha. São 1.554 passes realizados, com impressionantes 93% de precisão. A seleção também lidera em passes certos, com 1.443, e em tentativas de quebra de linhas, com 654 ações voltadas a encontrar espaços entre os setores adversários.

Vitória sobre o Haiti alivia pressão, mas Brasil ainda deixa dúvidas para Ancelotti

Os espanhóis combinam posse de bola elevada, circulação rápida e agressividade na progressão. Os 61 passes de ruptura e os 75% de aproveitamento nessas ações mostram uma equipe que não apenas mantém a posse, mas consegue transformá-la em avanço territorial. O volume ofensivo ainda não se converteu na mesma proporção em gols — são apenas quatro até aqui —, mas o domínio dos jogos é evidente.

Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

A equipe comandada por sua tradicional filosofia de circulação lidera praticamente todos os indicadores ligados à construção das jogadas.

Líderes em distribuição de jogo

Espanha

1.554 passes (líder)

93% de precisão nos passes (líder)

1.443 passes certos

654 tentativas de quebra de linhas defensivas (líder)

75% de sucesso nas quebras de linhas (líder)



Turquia

1.388 passes

73 cruzamentos (líder)

52 tentativas de quebras de linhas defensivas



Alemanha

1.275 passes

90% de precisão

50 tentativas de quebras de linhas defensivas



Estados Unidos

65 tentativas de quebras de linhas defensivas

65% de aproveitamento de quebras de linhas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Espanha lidera tanto nos fundamentos mais tradicionais, como posse e passes, quanto nos indicadores mais modernos de progressão de jogo, que medem a capacidade de quebrar linhas defensivas.

Turquia: muito volume, pouco resultado

Poucas seleções resumem tão bem a distância que pode existir entre desempenho estatístico e classificação. Nenhuma equipe finalizou mais do que a Turquia. São 62 chutes, 31 deles para fora. Ainda assim, a seleção perdeu para Austrália e Paraguai e já está eliminada. Os números mostram um caso clássico de produção ofensiva sem eficiência. O time cria, finaliza e ocupa o campo adversário, mas não transforma volume em resultado.

Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

Destaques da Turquia

62 finalizações (líder da Copa)

31 chutes para fora (líder)

32 finalizações de fora da área (líder)

58 laterais cobrados (líder)

73 cruzamentos (líder entre as seleções)

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Alemanha lidera o ranking físico

Os dados de movimentação reforçam a impressão de uma seleção intensa e agressiva sem a bola. Entre as equipes que mais chamam atenção pela intensidade física, a liderança é alemã. O ranking de movimentação coloca a seleção no topo, com índice de 6,46, mais de mil corridas de alta intensidade e o maior valor acumulado entre todos os participantes. Tchéquia, Escócia, Egito e Turquia também aparecem entre os destaques físicos da competição.

Ranking físico – líderes

Alemanha

Índice físico: 6,46 (líder)

2.939 km de distância percorrida

1.046 corridas de alta intensidade (líder)



Tchéquia

Índice: 6,44

3.000 km de distância percorrida (líder da Copa)

Egito

1.028 corridas de alta intensidade (2ª colocada)

Espanha

Índice: 6,23

2.454 km de distância percorrida

855 corridas de alta intensidade

Os líderes estatísticos da Copa

Produção ofensiva

Mais gols: Alemanha (9)

Mais finalizações: Turquia (62)

Mais finalizações no alvo: Alemanha (19)

Mais finalizações de cabeça: Uruguai (15)

Mais finalizações dentro da área: Canadá (31)

Mais finalizações fora da área: Turquia (32)

Construção de jogo

Mais passes: Espanha (1.554)

Mais passes certos: Espanha (1.443)

Mais tentativas de quebra de linhas: Espanha (654)

Melhor precisão de passes entre os líderes: Espanha (93%)

Bolas paradas

Mais cruzamentos: Canadá (91)

Mais escanteios: Canadá (28)

Mais pênaltis: Suíça (2)

Disciplina

Mais faltas sofridas: Haiti (37)

Mais cartões amarelos: Paraguai (7)

Mais cartões vermelhos: África do Sul (2)

Mais impedimentos: Uruguai (9)