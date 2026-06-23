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Alemanha, Espanha, veja quem domina os números na Copa do Mundo até aqui

Mundial está na reta final da fase de grupos

PorThiago BragaSão Paulo (SP)
23/06/2026 12:00
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elenco alemanha copa do mundo
Alemães comemoram gol contra Curação (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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A fase de grupos da Copa do Mundo ainda está em andamento. Os números, porém, começam a desenhar tendências interessantes. Entre os líderes das principais estatísticas aparecem equipes que confirmam o favoritismo, como Alemanha e Espanha, e outras que chamam atenção mesmo sem resultados à altura, caso da Turquia.

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    • Ainda assim, os dados ajudam a entender quem controla os jogos, quem cria mais chances, quem corre mais e quais seleções vêm apresentando o melhor rendimento coletivo até aqui.

    Alemanha: ataque mais produtivo da Copa

    Nenhuma seleção produziu tanto ofensivamente quanto a Alemanha. Com nove gols em apenas duas partidas, a equipe de Julian Nagelsmann já garantiu vaga antecipada nas oitavas de final e recupera parte do protagonismo perdido após as eliminações precoces de 2018 e 2022.

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    A equipe também registra 19 finalizações no alvo, outra liderança, além de 42 chutes totais e 16 grandes chances criadas. O dado talvez mais relevante seja a combinação entre volume e eficiência. Os alemães produziram 6,64 gols esperados (xG) e marcaram nove vezes, superando a expectativa estatística em 36%. Isso indica não apenas criação constante, mas também qualidade na conclusão das jogadas.

    Undav, jogador da Alemanha
    Denis Undav comemora gol contra Costa do Marfim (Foto: Cole Burston / AFP)

    Líderes ofensivos

    Alemanha

    9 gols (líder da Copa)
    19 finalizações no alvo (líder)
    42 finalizações
    16 grandes chances criadas
    xG de 6,64
    54 toques na área adversária

    Canadá

    7 gols
    46 finalizações
    28 grandes chances (líder da Copa)
    59 toques na área adversária (líder ao lado da Suíça)

    Holanda

    7 gols
    Conversão de 35% das finalizações (melhor entre os principais ataques)
    xG de 2,88

    Noruega

    7 gols
    22 finalizações
    11 finalizações no alvo
    Conversão de 32% das finalizações

    Japão

    6 gols
    xG de apenas 1,70
    Eficiência ofensiva de 3,54x (maior da Copa)

    O dado alemão chama atenção porque combina volume e eficiência. A equipe lidera em gols e finalizações certas, enquanto Holanda e Japão aparecem como os times mais letais em relação às chances criadas. Os japoneses tiveram apenas 1,70 de gols esperados (xG) e marcaram 6 gols.

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    Espanha: domínio do jogo pelos passes

    Nenhuma equipe trocou mais passes do que a Espanha. São 1.554 passes realizados, com impressionantes 93% de precisão. A seleção também lidera em passes certos, com 1.443, e em tentativas de quebra de linhas, com 654 ações voltadas a encontrar espaços entre os setores adversários.

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    Os espanhóis combinam posse de bola elevada, circulação rápida e agressividade na progressão. Os 61 passes de ruptura e os 75% de aproveitamento nessas ações mostram uma equipe que não apenas mantém a posse, mas consegue transformá-la em avanço territorial. O volume ofensivo ainda não se converteu na mesma proporção em gols — são apenas quatro até aqui —, mas o domínio dos jogos é evidente.

    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    A equipe comandada por sua tradicional filosofia de circulação lidera praticamente todos os indicadores ligados à construção das jogadas.

    Líderes em distribuição de jogo

    Espanha

    1.554 passes (líder)
    93% de precisão nos passes (líder)
    1.443 passes certos
    654 tentativas de quebra de linhas defensivas (líder)
    75% de sucesso nas quebras de linhas (líder)

    Turquia

    1.388 passes
    73 cruzamentos (líder)
    52 tentativas de quebras de linhas defensivas

    Alemanha

    1.275 passes
    90% de precisão
    50 tentativas de quebras de linhas defensivas

    Estados Unidos

    65 tentativas de quebras de linhas defensivas
    65% de aproveitamento de quebras de linhas

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    A Espanha lidera tanto nos fundamentos mais tradicionais, como posse e passes, quanto nos indicadores mais modernos de progressão de jogo, que medem a capacidade de quebrar linhas defensivas.

    Turquia: muito volume, pouco resultado

    Poucas seleções resumem tão bem a distância que pode existir entre desempenho estatístico e classificação. Nenhuma equipe finalizou mais do que a Turquia. São 62 chutes, 31 deles para fora. Ainda assim, a seleção perdeu para Austrália e Paraguai e já está eliminada. Os números mostram um caso clássico de produção ofensiva sem eficiência. O time cria, finaliza e ocupa o campo adversário, mas não transforma volume em resultado.

    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Após derrota para o Paraguai, a Turquia foi eliminada da Copa do Mundo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

    Destaques da Turquia
    62 finalizações (líder da Copa)
    31 chutes para fora (líder)
    32 finalizações de fora da área (líder)
    58 laterais cobrados (líder)
    73 cruzamentos (líder entre as seleções)

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    Alemanha lidera o ranking físico

    Os dados de movimentação reforçam a impressão de uma seleção intensa e agressiva sem a bola. Entre as equipes que mais chamam atenção pela intensidade física, a liderança é alemã. O ranking de movimentação coloca a seleção no topo, com índice de 6,46, mais de mil corridas de alta intensidade e o maior valor acumulado entre todos os participantes. Tchéquia, Escócia, Egito e Turquia também aparecem entre os destaques físicos da competição.

    Ranking físico – líderes

    Alemanha

    Índice físico: 6,46 (líder)
    2.939 km de distância percorrida
    1.046 corridas de alta intensidade (líder)

    Tchéquia

    Índice: 6,44
    3.000 km de distância percorrida (líder da Copa)

    Egito

    1.028 corridas de alta intensidade (2ª colocada)

    Espanha

    Índice: 6,23
    2.454 km de distância percorrida
    855 corridas de alta intensidade

    Os líderes estatísticos da Copa

    Produção ofensiva

    Mais gols: Alemanha (9)
    Mais finalizações: Turquia (62)
    Mais finalizações no alvo: Alemanha (19)
    Mais finalizações de cabeça: Uruguai (15)
    Mais finalizações dentro da área: Canadá (31)
    Mais finalizações fora da área: Turquia (32)

    Construção de jogo

    Mais passes: Espanha (1.554)
    Mais passes certos: Espanha (1.443)
    Mais tentativas de quebra de linhas: Espanha (654)
    Melhor precisão de passes entre os líderes: Espanha (93%)

    Bolas paradas

    Mais cruzamentos: Canadá (91)
    Mais escanteios: Canadá (28)
    Mais pênaltis: Suíça (2)

    Disciplina

    Mais faltas sofridas: Haiti (37)
    Mais cartões amarelos: Paraguai (7)
    Mais cartões vermelhos: África do Sul (2)
    Mais impedimentos: Uruguai (9)

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