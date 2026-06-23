Alemanha, Espanha, veja quem domina os números na Copa do Mundo até aqui
Mundial está na reta final da fase de grupos
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A fase de grupos da Copa do Mundo ainda está em andamento. Os números, porém, começam a desenhar tendências interessantes. Entre os líderes das principais estatísticas aparecem equipes que confirmam o favoritismo, como Alemanha e Espanha, e outras que chamam atenção mesmo sem resultados à altura, caso da Turquia.
Ainda assim, os dados ajudam a entender quem controla os jogos, quem cria mais chances, quem corre mais e quais seleções vêm apresentando o melhor rendimento coletivo até aqui.
Alemanha: ataque mais produtivo da Copa
Nenhuma seleção produziu tanto ofensivamente quanto a Alemanha. Com nove gols em apenas duas partidas, a equipe de Julian Nagelsmann já garantiu vaga antecipada nas oitavas de final e recupera parte do protagonismo perdido após as eliminações precoces de 2018 e 2022.
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A equipe também registra 19 finalizações no alvo, outra liderança, além de 42 chutes totais e 16 grandes chances criadas. O dado talvez mais relevante seja a combinação entre volume e eficiência. Os alemães produziram 6,64 gols esperados (xG) e marcaram nove vezes, superando a expectativa estatística em 36%. Isso indica não apenas criação constante, mas também qualidade na conclusão das jogadas.
Líderes ofensivos
Alemanha
9 gols (líder da Copa)
19 finalizações no alvo (líder)
42 finalizações
16 grandes chances criadas
xG de 6,64
54 toques na área adversária
Canadá
7 gols
46 finalizações
28 grandes chances (líder da Copa)
59 toques na área adversária (líder ao lado da Suíça)
Holanda
7 gols
Conversão de 35% das finalizações (melhor entre os principais ataques)
xG de 2,88
Noruega
7 gols
22 finalizações
11 finalizações no alvo
Conversão de 32% das finalizações
Japão
6 gols
xG de apenas 1,70
Eficiência ofensiva de 3,54x (maior da Copa)
O dado alemão chama atenção porque combina volume e eficiência. A equipe lidera em gols e finalizações certas, enquanto Holanda e Japão aparecem como os times mais letais em relação às chances criadas. Os japoneses tiveram apenas 1,70 de gols esperados (xG) e marcaram 6 gols.
Espanha: domínio do jogo pelos passes
Nenhuma equipe trocou mais passes do que a Espanha. São 1.554 passes realizados, com impressionantes 93% de precisão. A seleção também lidera em passes certos, com 1.443, e em tentativas de quebra de linhas, com 654 ações voltadas a encontrar espaços entre os setores adversários.
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Os espanhóis combinam posse de bola elevada, circulação rápida e agressividade na progressão. Os 61 passes de ruptura e os 75% de aproveitamento nessas ações mostram uma equipe que não apenas mantém a posse, mas consegue transformá-la em avanço territorial. O volume ofensivo ainda não se converteu na mesma proporção em gols — são apenas quatro até aqui —, mas o domínio dos jogos é evidente.
A equipe comandada por sua tradicional filosofia de circulação lidera praticamente todos os indicadores ligados à construção das jogadas.
Líderes em distribuição de jogo
Espanha
1.554 passes (líder)
93% de precisão nos passes (líder)
1.443 passes certos
654 tentativas de quebra de linhas defensivas (líder)
75% de sucesso nas quebras de linhas (líder)
Turquia
1.388 passes
73 cruzamentos (líder)
52 tentativas de quebras de linhas defensivas
Alemanha
1.275 passes
90% de precisão
50 tentativas de quebras de linhas defensivas
Estados Unidos
65 tentativas de quebras de linhas defensivas
65% de aproveitamento de quebras de linhas
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A Espanha lidera tanto nos fundamentos mais tradicionais, como posse e passes, quanto nos indicadores mais modernos de progressão de jogo, que medem a capacidade de quebrar linhas defensivas.
Turquia: muito volume, pouco resultado
Poucas seleções resumem tão bem a distância que pode existir entre desempenho estatístico e classificação. Nenhuma equipe finalizou mais do que a Turquia. São 62 chutes, 31 deles para fora. Ainda assim, a seleção perdeu para Austrália e Paraguai e já está eliminada. Os números mostram um caso clássico de produção ofensiva sem eficiência. O time cria, finaliza e ocupa o campo adversário, mas não transforma volume em resultado.
Destaques da Turquia
62 finalizações (líder da Copa)
31 chutes para fora (líder)
32 finalizações de fora da área (líder)
58 laterais cobrados (líder)
73 cruzamentos (líder entre as seleções)
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Alemanha lidera o ranking físico
Os dados de movimentação reforçam a impressão de uma seleção intensa e agressiva sem a bola. Entre as equipes que mais chamam atenção pela intensidade física, a liderança é alemã. O ranking de movimentação coloca a seleção no topo, com índice de 6,46, mais de mil corridas de alta intensidade e o maior valor acumulado entre todos os participantes. Tchéquia, Escócia, Egito e Turquia também aparecem entre os destaques físicos da competição.
Ranking físico – líderes
Alemanha
Índice físico: 6,46 (líder)
2.939 km de distância percorrida
1.046 corridas de alta intensidade (líder)
Tchéquia
Índice: 6,44
3.000 km de distância percorrida (líder da Copa)
Egito
1.028 corridas de alta intensidade (2ª colocada)
Espanha
Índice: 6,23
2.454 km de distância percorrida
855 corridas de alta intensidade
Os líderes estatísticos da Copa
Produção ofensiva
Mais gols: Alemanha (9)
Mais finalizações: Turquia (62)
Mais finalizações no alvo: Alemanha (19)
Mais finalizações de cabeça: Uruguai (15)
Mais finalizações dentro da área: Canadá (31)
Mais finalizações fora da área: Turquia (32)
Construção de jogo
Mais passes: Espanha (1.554)
Mais passes certos: Espanha (1.443)
Mais tentativas de quebra de linhas: Espanha (654)
Melhor precisão de passes entre os líderes: Espanha (93%)
Bolas paradas
Mais cruzamentos: Canadá (91)
Mais escanteios: Canadá (28)
Mais pênaltis: Suíça (2)
Disciplina
Mais faltas sofridas: Haiti (37)
Mais cartões amarelos: Paraguai (7)
Mais cartões vermelhos: África do Sul (2)
Mais impedimentos: Uruguai (9)
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