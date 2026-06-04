Já estão definidos os uniformes da seleção para os três primeiros jogos da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira já jogou com uniforme branco, uma vez com uma camisa preta e já estampou uma camisa verde musgo como terceiro uniforme para a Copa do Mundo de 2014 (mesmo não sendo usada na competição) e chegou a vestir preto em uma ação contra o racismo em 2023. Fugindo dos tradicionais modelos amarelo e azul, o Lance! quer saber: qual outra cor você acha que a camisa da Seleção Brasileira poderia ter? Relembre momentos em que a Seleção Brasileira utilizou outras cores além das clássicas amarelas e azuis e opine sobre qual delas o Brasil poderia voltar a usar.

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A branca de 50

Camisa branca da Seleção de 1950 (Foto: Reprodução)

Na Copa do Mundo no Brasil, em 1950, famosa pelo "Maracanazo" sofrido para o Uruguai na decisão, em pleno Maracanã, a Seleção Brasileira utilizou a camisa branca com detalhes azuis na campanha do vice-campeonato. O estilo branco e azul voltou na Copa América de 2019, em uma vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0, na campanha do último título do país na competição. O uniforme foi uma homenagem à conquista do primeiro título da história da equipe, o Campeonato Sul-Americano, em 1919.

Camisa branca da Seleção Brasileira, em 2019, pela Copa América (Foto: Reprodução)

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Verde-musgo em 2014:

A camisa verde-musgo lançada pela Nike como terceiro uniforme do Brasil na Copa de 2014, na qual a Seleção foi a anfitriã, chamou muita atenção e caiu no gosto de muitos torcedores. O modelo tinha tom verde-escuro, quase preto, e foi inspirado na combinação entre a vida urbana e as paisagens naturais do Brasil. Apesar da repercussão, não foi utilizada em partidas oficiais da Seleção na campanha que culminou na derrota marcante para a Alemanha, no Mineirão.

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Camisa verde-musgo da Seleção Brasileira, em 2014 (Foto: Divulgação/Nike)

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Camisa preta em 2023:

Em 2023, pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira atuou com uma camisa preta. Foi em um amistoso contra Guiné, em Barcelona. O uniforme simbolizou uma série de ações da CBF em combate ao racismo, em apoio a Vinícius Júnior após ataques racistas sofridos pelo atacante na Espanha.

Camisa preta do Brasil em ação da CBF contra o racismo, em apoio a Vini Jr. (Foto: Joilson Marcone/CBF)

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