Botafogo lança camisa em homenageia à Seleção Brasileira às vésperas da Copa

O Botafogo lançou nesta quarta-feira (3) uma camisa comemorativa em homenagem à Seleção Brasileira. Às vésperas da Copa do Mundo, o Fogão usa a proximidade do maior torneio de futebol do mundo para lançar uma peça que pode ser usada por quem vai acompanhar o Brasil na Copa do Mundo mas não deseja tirar a Estrela Solitária do peito. O novo lançamento custa R$ 199 e já está disponível no site do Glorioso e no e-commerce da fornecedora de materiais esportivos Mizuno.

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Danilo com a nova camisa do Botafogo em homenagem à Seleção. (Imagem: Divulgação/Botafogo)

A camisa é predominantemente amarela, mas possui um degradê verde que vai do mais claro ao verde mais escuro do lado direito da peça. A gola é mais grossa, com duas faixas verdes e uma amarela, e no formato de 'V'.

O Botafogo é o time brasileiro quer mais cedeu atletas à Seleção Brasileira em Copas do Mundo, com 48 nomes convocados para o torneio no total.

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Nova camisa do Botafogo. Imagem: Divulgação/Mizuno

A camisa é uma homenagem aos grandes nomes da história alvinegra que defenderam a Seleção Brasileira ao longo de várias edições da Copa do Mundo. Nas campanhas vitoriosas de 1958, 1962 e 1970, anos em que o Brasil conquistou a Copa do Mundo, o clube cedeu vários jogadores ao selecionado nacional que tiveram grande destaque e foram protagonistas dos títulos.

Embora não viva um bom momento e passe por instabilidades internas, o Botafogo ainda conta com um representante na Copa do Mundo vestindo a amarelinha: o volante Danilo, que tem futuro incerto no Alvinegro, disputará a competição. O jogador estava afastado do resto do elenco antes da viagem para os Estados Unidos e deve deixar o Botafogo na próxima janela de transferências.

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