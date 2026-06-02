Camisas lançadas para Copa do Mundo não devem ser usadas; entenda por quê

Várias seleções do mundo inteiro lançaram seus uniformes com grandes expectativas antes do início da Copa do Mundo, mas, provavelmente, algumas das coleções lançadas não terão a oportunidade de serem usadas durante a competição.

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A Fifa divulgou a combinação de uniformes de cada seleção que serão usados nos três jogos da primeira fase, e como vários países não devem avançar para além da fase de grupos, é possível que muitas camisas aclamadas pelo público não sejam utilizadas.

O segundo uniforme de Curaçao, que chamou a atenção dos torcedores na web, despertou o interesse de compradores e está disponível para a venda em várias lojas no Brasil. Segundo a divulgação da Fifa, a combinação alternativa não será utilizada na primeira fase. Sem perspectivas de chegar longe no Mundial, o mais provável é que o uniforme dos estreantes não seja usado.

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Uniforme II de Curaçao. Imagem: Divulgação

Outra camisa que ficou popular e foi muito elogiada nas redes é a segunda camisa da Gana, que conta com uma estrela centralizada no peito e detalhes coloridos ao redor da peça, que é predominantemente branca. Como os adversários dos ganenses são o Panamá, Inglaterra e Croácia, equipes que jogam predominantemente de branco, não será possível ver a segunda camisa em campo na primeira fase.

Segundo uniforme da Gana para Copa do Mundo. (Imagem: Divulgação/Puma)

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A camisa alternativa do Japão é uma das mais queridas pelos torcedores. Também na cor predominantemente branca, o uniforme não será usada na primeira fase. O Japão encara Holanda, Tunísia e Suécia, e em todos os confrontos deve utilizar o uniforme principal, na cor azul.

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Japão - Uniforme II (Foto: Divulgação)

No total, serão 18 camisas que não chegarão a conhecer os gramados da Copa do Mundo, ao menos na primeira fase da competição. Caso as seleções que não usarem seus uniformes na primeira fase avancem, será possível utilizar as peças nos jogos do mata-mata, a depender das cores usadas pelo adversário.

Confira abaixo outras camisas que foram lançadas para a Copa do Mundo mas, possivelmente, não serão utilizadas durante a competição:

🚨 NÃO FORAM ESCALADAS! 🚨



A FIFA divulgou as combinações de uniformes para todos os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo 2026 e, pasmem: 18 camisas ficarão sem entrar em campo nessa primeira fase. 😳



Modelos desenvolvidos com todo carinho e esmero, alguns entre os mais… pic.twitter.com/9J7pVaEDOT — Mantos do Futebol (@mantosdofutebol) June 2, 2026

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