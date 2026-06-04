A menos de duas semanas da estreia da França na Copa do Mundo de 2026, Didier Deschamps já tem uma ideia clara da equipe que pretende utilizar diante do Senegal, no dia 16 de junho. Apesar disso, o treinador deixou claro que os amistosos preparatórios ainda serão importantes para definir os últimos detalhes antes do início da competição.

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Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), o comandante dos Bleus afirmou que já trabalha com uma formação ideal em mente, mas destacou que situações inesperadas podem alterar seus planos ao longo dos próximos dias.

— Claro que eu já tenho um time na cabeça. Mas ainda teremos dois jogos antes da estreia e muita coisa pode acontecer. Todos os jogadores querem ser titulares e precisamos administrar isso da melhor maneira possível. Ainda vamos tirar conclusões importantes antes do primeiro jogo — afirmou.

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A França enfrenta a Costa do Marfim nesta quinta-feira (4), em Nantes, e depois encara a Irlanda do Norte no último teste antes da viagem para os Estados Unidos, na seunda-feira (8).

Deschamps também revelou que pretende dividir a minutagem entre os atletas durante os amistosos. O zagueiro William Saliba, por exemplo, não será utilizado contra os marfinenses por precaução após apresentar um desconforto nas costas.

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— Ele está bem. Se fosse uma partida oficial, poderia jogar normalmente. Mas, neste momento, precisamos administrar as cargas e dar minutos para diferentes jogadores. Todos os 26 atletas estão em boas condições físicas — explicou.

Gestão do elenco e atenção aos campeões europeus

O treinador ainda destacou que terá cuidado especial com os atletas que chegaram recentemente à concentração após disputarem a final da Champions League. Entre eles estão Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Lucas Hernandez e William Saliba. Segundo Deschamps, o objetivo é equilibrar o desgaste físico e mental dos jogadores antes da Copa.

— Alguns chegam em situações diferentes. Uns vêm de conquistas importantes, outros de decepções. O que eu disse para eles é simples: o clube ficou para trás. Agora existe um objetivo coletivo e todos precisam estar focados nele.

Deschamps exalta Mbappé

Principal referência da seleção francesa, Kylian Mbappé também foi tema da entrevista. Apesar de uma temporada sem títulos pelo Real Madrid, o atacante recebeu elogios do treinador, que garantiu ver o capitão em ótimas condições para liderar a equipe no Mundial.

— Kylian está muito bem, tanto fisicamente quanto mentalmente. Conversamos bastante e ele também tem falado com os jogadores, porque é o capitão. A seleção é diferente do clube. Ele possui uma experiência que poucos têm. Esta será sua terceira Copa do Mundo e ele sabe exatamente o que isso representa — declarou.

A França chega à Copa do Mundo como uma das favoritas ao título e aposta justamente na experiência de nomes como Mbappé para tentar conquistar mais uma estrela no uniforme.

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França x Costa do Marfim: onde assistir ao amistoso internacional

França e Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 16h10 (de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Mbappé e Olise no treino da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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