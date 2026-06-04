Espanha pode ter dez desfalques em amistoso contra o Iraque

Lamine Yamal lidera a extensa lista de desfalques da seleção da Espanha para o amistoso contra o Egito, o penúltimo antes da estreia na Copa do Mundo. Luis de La Fuente não poderá contar com dez jogadores que estarão na Copa: Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Zubimendi, Raya, Fabián Ruiz, Cucurella, Rodri, Pedri e Oyarzabal.

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Yamal, Nico Williams e Víctor Muñoz estão lesionados, enquanto Raya, Zubimendi e Fabián Ruiz se apresentaram nesta última quarta-feira e serão preservados. Já Cucurella, Rodri, Pedri e Mikel Oyarzabal foram preservados.

Sobre os atletas no departamento médico, Luis de la Fuente comentou sobre suas recuperações.— Os lesionados estão evoluindo conforme o previsto. Estamos alinhados com todos os clubes, dando sequência ao planejamento que já estava definido. A resposta dos jogadores é cada vez melhor. Vamos ver dia a dia a evolução para decidir definitivamente para o primeiro jogo.

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Técnico Luis de la Fuente, da Seleção Espanhola (Foto: Ben Stansall / AFP)

Especificamente sobre Yamal, o técnico da Espanha mostrou otimismo para ter o craque do Barcelona na estreia da Copa do Mundo, contra Cabo Verde.

— Estamos confiantes de que Lamine estará pronto até o dia 15, mas não sei ao certo. Se as coisas continuarem assim, ele poderá estar pronto até lá.

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Dentre os 26 atletas chamados por Luis de la Fuente para os amistosos, nove não integram a lista final para a disputa do Mundial: Leo Román, Jon Martín, Marc Bernal, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Sergio Gómez, Jesús Rodríguez, Gonzalo García e Turirentes ficaram fora da relação definitiva para a Copa do Mundo, mas permanecem como opções de reserva caso algum dos convocados sofra lesão antes do torneio.

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O jogo contra o Iraque marca a despedida dos espanhóis da torcida, em La Coruña, e depois segue para os Estados Unidos, onde ainda fará um último teste antes do início do torneio, contra o Peru, no dia oito de junho, no México.

Pelo grupo H, a Espanha estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde, dia 13 de junho, no México. Na sequência, encara a Arábia Saudita (21 de junho) e encerra a fase de grupos contra o Uruguai (26 de junho),