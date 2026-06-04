Espanha pode ter dez desfalques em amistoso contra o Iraque
Partida acontece hoje, às 16h, no estádio Riazor, em La Coruña
- Matéria
- Mais Notícias
Lamine Yamal lidera a extensa lista de desfalques da seleção da Espanha para o amistoso contra o Egito, o penúltimo antes da estreia na Copa do Mundo. Luis de La Fuente não poderá contar com dez jogadores que estarão na Copa: Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Zubimendi, Raya, Fabián Ruiz, Cucurella, Rodri, Pedri e Oyarzabal.
Relacionadas
- Copa do Mundo
Espanha confirma numeração para amistoso contra o Iraque e deve poupar titulares
Copa do Mundo04/06/2026
- Onde Assistir
Espanha x Iraque: onde assistir e prováveis escalações do jogo do amistoso internacional
Onde Assistir03/06/2026
- Copa do Mundo
Ex-goleiro da Espanha aponta Brasil como rival ideal para a final da Copa do Mundo
Copa do Mundo03/06/2026
➡️Uruguai divulga resultado de exames e define situação de Arrascaeta, do Flamengo, na Copa do Mundo
Yamal, Nico Williams e Víctor Muñoz estão lesionados, enquanto Raya, Zubimendi e Fabián Ruiz se apresentaram nesta última quarta-feira e serão preservados. Já Cucurella, Rodri, Pedri e Mikel Oyarzabal foram preservados.
Sobre os atletas no departamento médico, Luis de la Fuente comentou sobre suas recuperações.— Os lesionados estão evoluindo conforme o previsto. Estamos alinhados com todos os clubes, dando sequência ao planejamento que já estava definido. A resposta dos jogadores é cada vez melhor. Vamos ver dia a dia a evolução para decidir definitivamente para o primeiro jogo.
Especificamente sobre Yamal, o técnico da Espanha mostrou otimismo para ter o craque do Barcelona na estreia da Copa do Mundo, contra Cabo Verde.
— Estamos confiantes de que Lamine estará pronto até o dia 15, mas não sei ao certo. Se as coisas continuarem assim, ele poderá estar pronto até lá.
➡️Técnico da seleção da Espanha abre o jogo sobre situação física de Lamine Yamal
Dentre os 26 atletas chamados por Luis de la Fuente para os amistosos, nove não integram a lista final para a disputa do Mundial: Leo Román, Jon Martín, Marc Bernal, Javi Guerra, Javi Rodríguez, Sergio Gómez, Jesús Rodríguez, Gonzalo García e Turirentes ficaram fora da relação definitiva para a Copa do Mundo, mas permanecem como opções de reserva caso algum dos convocados sofra lesão antes do torneio.
➡️ Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta quinta (4/6)
O jogo contra o Iraque marca a despedida dos espanhóis da torcida, em La Coruña, e depois segue para os Estados Unidos, onde ainda fará um último teste antes do início do torneio, contra o Peru, no dia oito de junho, no México.
Pelo grupo H, a Espanha estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde, dia 13 de junho, no México. Na sequência, encara a Arábia Saudita (21 de junho) e encerra a fase de grupos contra o Uruguai (26 de junho),
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias