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Cubarsí e Laporte, da Espanha, ficam de fora da seleção da Copa do Mundo

Dupla de zaga da Espanha é ignorada da lista de defensores indicados para votação

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 11:03
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Montagem com Pau Cubarsí e Aymeric Laporte, da Espanha.
Pau Cubarsí e Aymeric Laporte, zagueiros da Espanha (Foto: AFP)

O título da seleção espanhola foi bastante representado por sua imponente e quase invencível defesa na Copa do Mundo, em que sofreu apenas um gol em oito jogos, algo que nunca tinha acontecido na história do torneio. Porém, segundo os jornais espanhóis Marca e Mundo Deportivo, os dois zagueiros da Espanha, Pau Cubarsí (eleito melhor jogador jovem da competição) e Aymeric Laporte, foram ignorados pela Fifa e não estão entre os seis defensores indicados para a votação da seleção ideal da Copa do Mundo.

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    Segundo Marca e Mundo Deportivo, além da ausência de Cubarsí e Laporte, a Fifa divulgou os candidatos para a seleção ideal da Copa do Mundo. A campeã Espanha tem seis representantes entre os indicados. Confira os nomes por posição:

    1. Goleiros: Unai Simón (Espanha), Dibu Martínez (Argentina), Jordan Pickford (Inglaterra), Vozinha (Cabo Verde) e Eloy Room (Curaçao).
    2. Defensores: Marc Cucurella e Pedro Porro (Espanha), Nuno Mendes (Portugal) e Gabriel Magalhães (Brasil), Cristian Romero e Lisandro Martínez (Argentina), Virgil van Dijk (Holanda) e Dayot Upamecano (França).
    3. Meio-campistas: Rodri (Espanha), Jude Bellingham (Inglaterra), Luka Modrić (Croácia), Enzo Fernández (Argentina) e Ismael Saibari (Marrocos).
    4. Atacantes: Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal (Espanha), Vinícius Júnior (Brasil), Michael Olise e Ousmane Dembélé (França), Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (França), Harry Kane (Inglaterra) e Julián Quiñones (México).

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    A grande euforia negativa ficou centralizada na ausência da dupla de zaga da Espanha. Cubarsí e Laporte tiveram papel de desempenho fundamental para a conquista do bicampeonato da Espanha, por isso a surpresa dos veículos locais com a Fifa após a divulgação da lista de candidatos.

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