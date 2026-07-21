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Real Madrid monitora Ferran Torres, herói do título da Espanha na Copa

Jogador se valorizou após boa atuação na Copa

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 07:10
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Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

O atacante Ferran Torres, que marcou o gol da vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, se tornou um dos nomes mais cobiçados da próxima janela de transferências europeia mesmo com desempenho oscilante ao longo da temporada. Segundo informações publicadas pelo jornal francês L'Équipe, o Real Madrid passou a monitorar a situação do jogador, que atualmente defende o rival Barcelona.

  • O lateral Sidny Lopes Cabral (nº 13), de Cabo Verde, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, Flórnia (Foto: Megan Briggs / Getty Images North America / Getty Images via Afp)

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    Clubes monitoram jogador após gol do título da Copa

    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
    Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

    Ferran Torres se tornou um dos grandes protagonista do título da Copa ao fazer o único gol da decisão no MetLife Stadium contra a Argentina, no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação. A jogada decisiva contou com uma assistência de cabeça de Nico Williams, permitindo que Torres finalizasse de primeira para garantir a segunda estrela da seleção espanhola.

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    Antes mesmo do gol na final, o atacante de 26 anos já despertava o interesse de grandes clubes europeus. Na última temporada pelo Barcelona, o atleta fez 21 gols em 49 partidas, e mantém um bom relacionamento com o técnico Hansi Flick, apesar de a diretoria catalã não ter demonstrado, até então, esforços para impedir uma possível saída, segundo a imprensa francesa.

    Real Madrid terá disputa com o PSG e outros clubes

    O Real Madrid não está é o único grande time europeu que tenta contratar o atacante. O Paris Saint-Germain é um dos principais interessados, principalmente por causa da saída de Gonçalo Ramos para o Milan. O técnico da equipe francesa, Luis Enrique, possui uma boa relação com o atacante espanhól, e foi o responsável por convocar Ferran Torres pela primeira vez para a seleção espanhola, em 2020.

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    De acordo com o L'Équipe, Luis Enrique já teria contatado o jogador pessoalmente para informar sobre seu projeto de jogo e o papel que Ferran desempenharia no PSG. O atacante se mostrou receptivo à possível transferência, uma vez que não se sente priorizado pela direção esportiva do Barcelona, liderada por Deco.

    Ferran Torres deve valorizar após a Copa

    Embora o Barcelona tenha manifestado anteriormente que o preço de Ferran Torres seria 50 milhões de euros, a expectativa é que o valor seja aumentado pós o gol marcado na Copa. O Real Madrid já havia tentado a contratação do atleta quando ele ainda atuava pelo Valencia, mas, na ocasião, o jogador optou pelo Manchester City para trabalhar com Pep Guardiola.

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    Agora, o clube de Madri avalia as condições para tentar atrair o herói da "Roja", enquanto o Barcelona decide se negocia o jogador ou não. O clube catalão estaria disposto a investir entre 100 e 150 milhões de euros na contratação do argentino Julián Álvarez, embora o Atlético relute em liberar o argentino. Uma reunião entre o estafe de Torres e a diretoria do Barcelona está prevista para a próxima semana para definir o rumo do jogador.

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