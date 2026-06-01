Seleção da Espanha escolhe numeração para a Copa; Yamal não usará camisa 10
Craque do Barcelona usará a camisa 19
A seleção espanhola anunciou os números das camisas que seus 26 jogadores usarão na Copa do Mundo. Seguindo a tradição, a escolha levou em conta o número de partidas de cada atleta pela equipe nacional. A principal surpresa ficou por conta de Yamal: a joia do Barcelona não herdou a camisa 10, que ficou com Dani Olmo. O jovem atacante manterá o icônico número 19, o mesmo que usou na conquista da Eurocopa há dois anos.
Gavi, que retorna à seleção após quase um ano afastado, vestirá a camisa 9, número que usa desde sua estreia internacional. Rodri, o primeiro nome confirmado na lista, ficou com a 16. O estreante Marc Pubill, que ainda não jogou pela Espanha, recebeu a camisa 2.
Yamal vestirá a camisa 19 na sua primeira Copa do Mundo, o mesmo número que Xavi Hernández usou em sua estreia no torneio, em 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Na ocasião, o ex-meio-campista tinha apenas três jogos pela seleção e disputou três partidas, incluindo o polêmico confronto contra os anfitriões.
Ao longo da história da Espanha em Copas, o número 19 também está ligado a Julio Salinas. O atacante basco disputou três Mundiais com a camisa 19 e é o atacante espanhol com mais minutos na competição (937), superando David Villa (910).
Números da Espanha na Copa do Mundo
A lista completa de números foi divulgada pela federação espanhola. Confira:
- David Raya
- Marc Pubill
- Alejandro Grimaldo
- Eric García
- Marcos Llorente
- Mikel Merino
- Ferran Torres
- Fabián Ruiz
- Gavi
- Dani Olmo
- Yeremy Pino
- Pedro Porro
- Joan García
- Aymeric Laporte
- Alex Baena
- Rodri
- Nico Williams
- Martín Zubimendi
- Lamine Yamal
- Pedri
- Mikel Oyarzabal
- Pau Cubarsí
- Unai Simón
- Marc Cucurella
- Víctor Muñoz
- Borja Iglesias
