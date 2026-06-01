Copa do Mundo

Seleção da Espanha escolhe numeração para a Copa; Yamal não usará camisa 10

Craque do Barcelona usará a camisa 19

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/06/2026
17:07
Yamal em ação no duelo entre Espanha e Egito (Foto: Jose Jordan/AFP)
A seleção espanhola anunciou os números das camisas que seus 26 jogadores usarão na Copa do Mundo. Seguindo a tradição, a escolha levou em conta o número de partidas de cada atleta pela equipe nacional. A principal surpresa ficou por conta de Yamal: a joia do Barcelona não herdou a camisa 10, que ficou com Dani Olmo. O jovem atacante manterá o icônico número 19, o mesmo que usou na conquista da Eurocopa há dois anos.

Gavi, que retorna à seleção após quase um ano afastado, vestirá a camisa 9, número que usa desde sua estreia internacional. Rodri, o primeiro nome confirmado na lista, ficou com a 16. O estreante Marc Pubill, que ainda não jogou pela Espanha, recebeu a camisa 2.

Yamal vestirá a camisa 19 na sua primeira Copa do Mundo, o mesmo número que Xavi Hernández usou em sua estreia no torneio, em 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Na ocasião, o ex-meio-campista tinha apenas três jogos pela seleção e disputou três partidas, incluindo o polêmico confronto contra os anfitriões.

Lamine Yamal e Mikel Merino comemoram gol da Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Ao longo da história da Espanha em Copas, o número 19 também está ligado a Julio Salinas. O atacante basco disputou três Mundiais com a camisa 19 e é o atacante espanhol com mais minutos na competição (937), superando David Villa (910).

Números da Espanha na Copa do Mundo

A lista completa de números foi divulgada pela federação espanhola. Confira:

  1. David Raya
  2. Marc Pubill
  3. Alejandro Grimaldo
  4. Eric García
  5. Marcos Llorente
  6. Mikel Merino
  7. Ferran Torres
  8. Fabián Ruiz
  9. Gavi
  10. Dani Olmo
  11. Yeremy Pino
  12. Pedro Porro
  13. Joan García
  14. Aymeric Laporte
  15. Alex Baena
  16. Rodri
  17. Nico Williams
  18. Martín Zubimendi
  19. Lamine Yamal
  20. Pedri
  21. Mikel Oyarzabal
  22. Pau Cubarsí
  23. Unai Simón
  24. Marc Cucurella
  25. Víctor Muñoz
  26. Borja Iglesias

