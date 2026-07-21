Tironi no Lance!: o coletivo foi o campeão na 'Copa dos protagonistas'
Na rotulada 'Copa dos protagonistas', a Espanha não tem nenhum protagonista
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Rodri foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Pergunte para dez pessoas diferentes quem foi o melhor jogador da Espanha no torneio e não haverá unanimidade de que foi o volante espanhol.
Ele foi eleito como uma forma de premiar a campeã com troféus individuais. O mesmo vale para o Unai Simón, eleito o melhor goleiro. Sua marca é impressionante, apenas um gol sofrido em oito jogos, um recorde. Mas tente lembrar uma defesa absolutamente decisiva em qualquer partida desta Copa. Não vai encontrar.
Nada disso acima significa que são jogadores ruins, muito pelo contrário. Unai Simón é um excelente goleiro e Rodri é um meio-campista raríssimo: controla o meio-campo e dita o ritmo de toda a Espanha nas partidas. Inteligente e frio, é ele que determina se o time vai acelerar ou se o time vai cadenciar. É um maestro.
O que fica desta Copa é o triunfo do grupo
Mas o ponto aqui é outro. Na rotulada "Copa dos protagonistas", a Espanha não tem nenhum protagonista. Na final, o protagonista deste Mundial, Messi, pouco fez.
E por que? Porque na "Copa dos protagonistas" o campeão foi o jogo coletivo, que se impôs sobre qualquer individualidade.
A Espanha que esmigalhou taticamente a Argentina na final fez o mesmo com a França na semifinal. Se a Argentina tinha um gênio chamado Messi, a França tinha figuras como Mbappé, Olise, Dembelé… Nenhum deles conseguiu jogar contra La Roja.
O que fica desta Copa é o triunfo do grupo. Não da união e da alma, como a Argentina demonstrou, mas da eficiência. Da noção de que é possível se fazer uma máquina de jogar futebol com disciplina e altíssima consciência tática.
Na Copa dos protagonistas, o grande vencedor é o coletivo.
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