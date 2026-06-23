Cristiano Ronaldo em Portugal: o limite entre a referência técnica e o teto competitivo Recordista isolado em Copas divide opiniões entre o poder de decisão e o ritmo coletivo

O gol histórico contra o Uzbequistão, que isolou Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro da história de Portugal em Copas do Mundo, foi o retrato perfeito de sua atual fase: o poder de estar no lugar certo, na hora certa. No entanto, aos 41 anos, o craque é o elemento que potencializa ou o teto que limita a competitividade de uma das gerações mais talentosas do planeta?

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Cristiano Ronaldo celebra gol histórico que o isolou na artilharia de Portugal em Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

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Esse dilema ganhou contornos públicos após o tropeço por 1 a 1 na estreia contra a República Democrática do Congo. O jovem meia João Neves, autor do único gol português naquela partida, causou incômodo entre os internautas nas redes sociais ao tentar desmistificar o peso do capitão. Ao ser questionado sobre a importância do camisa 7, o jogador do PSG foi categórico ao afirmar que Cristiano Ronaldo é apenas "mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como os demais", atualmente.

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A postura de tratar o maior jogador da história do país com igualdade tática foi endossada pelo atacante da Juventus, Francisco Conceição, que também virou alvo de ataques na internet por sua forte declaração em coletiva de imprensa:

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João Neves é celebrado por Nuno Mendes após gol que abriu o placar para Portugal contra Congo (Foto: Robeto Schemidt / AFP)

— O Cristiano tem a qualidade dele para fazer gols, não existe ninguém como ele nesse aspecto. Mas nós não temos obrigação nem a necessidade de passar a bola para ele. Falo por mim: passo para quem está mais livre. Não dá tempo de pensar em quem está ao meu lado, tudo acontece por instinto, em questão de milésimos de segundo. Não há tempo para isso. Ele está aqui para ajudar, assim como qualquer outro companheiro de seleção — disparou Conceição.

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O efeito Cristiano Ronaldo em Portugal

Para entender a complexidade dessa discussão, é impossível ignorar o tamanho do impacto de Cristiano Ronaldo na própria relevância do futebol português. Antes de sua estreia pela seleção principal, Portugal era um país com raríssimas aparições no cenário global, tendo disputado meras três Copas do Mundo em toda a sua história: a de 1966 na Inglaterra (onde obteve sua melhor campanha, terminando em 3º lugar), a de 1986 no México (eliminado na fase de grupos) e a de 2002 na Coreia do Sul e Japão (também caindo na primeira fase).

Cristiano Ronaldo liderou Portugal nas conquistas mais importantes e inéditas do futebol do país (Arte: Notebook LM)

Após o surgimento do craque, o patamar mudou por completo. Sob a liderança do camisa 7, Portugal se classificou para todas as edições de Copas do Mundo desde então (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Mais do que marcar presença constante no maior palco da Terra, Cristiano tirou o país da fila dos que nunca venceram nada para transformá-lo em campeão, guiando Portugal na conquista dos títulos inéditos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019 e 2022.

Quem defende a titularidade inquestionável de Cristiano Ronaldo se ampara em números e na mentalidade. Sob o comando de Martínez, o atacante manteve uma média expressiva de gols entre as Eliminatórias e a Liga das Nações. Em um torneio curto e de tiro rápido como a Copa do Mundo, ter um dos maiores finalizadores da história do futebol na área é uma garantia, já que ele necessita de apenas meia chance para mudar o destino de uma partida.

Além disso, mesmo aos 41 anos, a presença do Gajo na área fixa os zagueiros adversários e gera espaços de infiltração para os meias e pontas. Essa figura imponente também se reflete fora das quatro linhas: o elenco atual conta com quatro campeões da Champions League pelo PSG (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos) e astros do Manchester City, mas a figura de Ronaldo absorve toda a pressão midiática, blindando os mais jovens.

A perda de intensidade e o "sacrifício" dos meias

Por outro lado, o futebol moderno exige uma intensidade física que o corpo de um atleta de 41 anos, por mais bem cuidado que seja, luta para entregar durante os 90 minutos de uma Copa do Mundo. O principal reflexo disso é a falta de pressão sem bola, pois Cristiano já não consegue apertar a saída dos defensores adversários com constância. Isso obriga meias como Vitinha, Bruno Fernandes e João Neve a correrem em depoimento duplo para compensar a recomposição defensiva, o que acaba desgastando o setor criativo da equipe.

Há também uma clara previsibilidade ofensiva, já que, com Ronaldo em campo, o jogo de Portugal tende a se tornar excessivamente focado em cruzamentos na área e passes verticais buscando o camisa 7, diminuindo a dinâmica de troca de posições e a imprevisibilidade que essa geração tem capacidade de produzir. Para completar, existe o "fantasma" de 2022: a sombra do que aconteceu no Catar, quando o atacante foi barrado no mata-mata por Fernando Santos, gera um ambiente de constante tensão, transformando cada substituição ou partida no banco em uma crise internacional de relações públicas.