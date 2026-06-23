logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cristiano Ronaldo em Portugal: o limite entre a referência técnica e o teto competitivo

Recordista isolado em Copas divide opiniões entre o poder de decisão e o ritmo coletivo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:50
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Treinador precisa equilibrar o respeito ao legado histórico e a intensidade física de Portugal na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul Ellis / AFP)
Treinador precisa equilibrar o respeito ao legado histórico e a intensidade física de Portugal na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul Ellis / AFP)

O gol histórico contra o Uzbequistão, que isolou Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro da história de Portugal em Copas do Mundo, foi o retrato perfeito de sua atual fase: o poder de estar no lugar certo, na hora certa. No entanto, aos 41 anos, o craque é o elemento que potencializa ou o teto que limita a competitividade de uma das gerações mais talentosas do planeta?

continua após a publicidade
  • Cristiano Ronaldo comemora com seus companheiros seu gol com a camisa de Portugal

    Quantos gols Cristiano Ronaldo já marcou em Copas do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 39 minutos
  • Lance!

    Cristiano Ronaldo deixa Messi para trás e entra para a história da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

    Copa do Mundo pode definir dois classificados e um eliminado nesta terça

    Copa do Mundo
    Há 2 horas

    • ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
    ➡️ Cristiano Ronaldo deixa Messi para trás e entra para a história da Copa do Mundo

    FBL-WC-2026-MATCH47-POR-
    Cristiano Ronaldo celebra gol histórico que o isolou na artilharia de Portugal em Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    ➡️ Cristiano Ronaldo mais ajuda ou atrapalha a seleção de Portugal?
    ➡️ Quem tem mais gols em Copas, Cristiano Ronaldo, Messi ou Mbappé?
    ➡️ Cristiano Ronaldo deixa Messi para trás e entra para a história da Copa do Mundo

    continua após a publicidade

    Esse dilema ganhou contornos públicos após o tropeço por 1 a 1 na estreia contra a República Democrática do Congo. O jovem meia João Neves, autor do único gol português naquela partida, causou incômodo entre os internautas nas redes sociais ao tentar desmistificar o peso do capitão. Ao ser questionado sobre a importância do camisa 7, o jogador do PSG foi categórico ao afirmar que Cristiano Ronaldo é apenas "mais um jogador da equipe que ajuda o grupo, exatamente como os demais", atualmente.

    ➡️ Relembre as estreias de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo
    ➡️ Quantos gols Messi e Cristiano Ronaldo têm em Copas do Mundo?

    A postura de tratar o maior jogador da história do país com igualdade tática foi endossada pelo atacante da Juventus, Francisco Conceição, que também virou alvo de ataques na internet por sua forte declaração em coletiva de imprensa:

    continua após a publicidade
    João Neves e Nuno Mendes comemoram gol de Portugal
    João Neves é celebrado por Nuno Mendes após gol que abriu o placar para Portugal contra Congo (Foto: Robeto Schemidt / AFP)

    — O Cristiano tem a qualidade dele para fazer gols, não existe ninguém como ele nesse aspecto. Mas nós não temos obrigação nem a necessidade de passar a bola para ele. Falo por mim: passo para quem está mais livre. Não dá tempo de pensar em quem está ao meu lado, tudo acontece por instinto, em questão de milésimos de segundo. Não há tempo para isso. Ele está aqui para ajudar, assim como qualquer outro companheiro de seleção — disparou Conceição.

    ➡️ Endrick, Rayan e quem mais? Escale seu Brasil ideal contra a Escócia na Copa!

    O efeito Cristiano Ronaldo em Portugal

    Para entender a complexidade dessa discussão, é impossível ignorar o tamanho do impacto de Cristiano Ronaldo na própria relevância do futebol português. Antes de sua estreia pela seleção principal, Portugal era um país com raríssimas aparições no cenário global, tendo disputado meras três Copas do Mundo em toda a sua história: a de 1966 na Inglaterra (onde obteve sua melhor campanha, terminando em 3º lugar), a de 1986 no México (eliminado na fase de grupos) e a de 2002 na Coreia do Sul e Japão (também caindo na primeira fase).

    Cristiano Ronaldo liderou Portugal nas conquistas mais importantes e inéditas do futebol do país (Arte: Notebook LM)

    Após o surgimento do craque, o patamar mudou por completo. Sob a liderança do camisa 7, Portugal se classificou para todas as edições de Copas do Mundo desde então (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Mais do que marcar presença constante no maior palco da Terra, Cristiano tirou o país da fila dos que nunca venceram nada para transformá-lo em campeão, guiando Portugal na conquista dos títulos inéditos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019 e 2022.

    Quem defende a titularidade inquestionável de Cristiano Ronaldo se ampara em números e na mentalidade. Sob o comando de Martínez, o atacante manteve uma média expressiva de gols entre as Eliminatórias e a Liga das Nações. Em um torneio curto e de tiro rápido como a Copa do Mundo, ter um dos maiores finalizadores da história do futebol na área é uma garantia, já que ele necessita de apenas meia chance para mudar o destino de uma partida.

    Além disso, mesmo aos 41 anos, a presença do Gajo na área fixa os zagueiros adversários e gera espaços de infiltração para os meias e pontas. Essa figura imponente também se reflete fora das quatro linhas: o elenco atual conta com quatro campeões da Champions League pelo PSG (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos) e astros do Manchester City, mas a figura de Ronaldo absorve toda a pressão midiática, blindando os mais jovens.

    A perda de intensidade e o "sacrifício" dos meias

    Por outro lado, o futebol moderno exige uma intensidade física que o corpo de um atleta de 41 anos, por mais bem cuidado que seja, luta para entregar durante os 90 minutos de uma Copa do Mundo. O principal reflexo disso é a falta de pressão sem bola, pois Cristiano já não consegue apertar a saída dos defensores adversários com constância. Isso obriga meias como Vitinha, Bruno Fernandes e João Neve a correrem em depoimento duplo para compensar a recomposição defensiva, o que acaba desgastando o setor criativo da equipe.

    Há também uma clara previsibilidade ofensiva, já que, com Ronaldo em campo, o jogo de Portugal tende a se tornar excessivamente focado em cruzamentos na área e passes verticais buscando o camisa 7, diminuindo a dinâmica de troca de posições e a imprevisibilidade que essa geração tem capacidade de produzir. Para completar, existe o "fantasma" de 2022: a sombra do que aconteceu no Catar, quando o atacante foi barrado no mata-mata por Fernando Santos, gera um ambiente de constante tensão, transformando cada substituição ou partida no banco em uma crise internacional de relações públicas.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lance!
    Infantino abre o jogo sobre presença de Trump na final da Copa: 'Todo tempo'Há 1 minuto
    Bruna Marquezine revelou como era sua relação com Neymar
    Fora de CampoBruna Marquezine revela como era relação com Neymar: 'Difícil'Há 1 minuto
    Copa do MundoCristiano Ronaldo brilha, e Portugal goleia o Uzbequistão na Copa do MundoHá 6 minutos
    Copa do MundoEspanha é a principal vítima de Cristiano Ronaldo em Copas do MundoHá 6 minutos
    Copa do MundoQuantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira? Confira após o doblete na CopaHá 8 minutos
    Ayyoub Bouaddi durante treino da seleção do Marrocos
    MarrocosJovem promessa marroquina é comparada a Xavi e desperta interesse de gigantes europeusHá 10 minutos

    Mais LANCE!

    Bósnia x Catar: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo
    Suíça x Canadá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo
    Harry Kane, de branco, comemora gol sobre a Croácia na Copa do Mundo de 2026
    Kane joga? Veja a escalação da Inglaterra para encarar Gana na Copa do Mundo
    Lucas Paquetá e Vini Jr dançam em comemoração de gol
    Ataque, criatividade e defesa: os melhores jogadores do Brasil na Copa, segundo a Fifa
    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti
    Que horas é o jogo do Brasil amanhã (24) na Copa do Mundo?
    Uzbequistão fez grande campanha nas Eliminatórias Asiáticas e vai à Copa do Mundo pela 1ª vez
    Onde fica Uzbequistão, seleção que está na Copa do Mundo de 2026?
    Oarzabal concede entrevista coletiva após treino da Espanha
    Oyarzabal celebra virada de chave na Espanha e releva holofotes na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
    Cristiano Ronaldo se torna o segundo mais velho a marcar em Copas do Mundo
    Georgina, com a camisa vermelha e de mangas longas de Portugal, torcendo para o marido, Cristiano Ronaldo, na Copa do Mundo de 2026
    Esposa de Cristiano Ronaldo compartilha imagem torcendo por Portugal
    VÍDEO: todos os gols do Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo
    CR7, Messi e Mbappé (Fotos: AFP)
    Quem tem mais gols em Copas, Cristiano Ronaldo, Messi ou Mbappé?
    o casal Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sorrindo
    O que são as WAGs? Entenda o termo famoso na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo e os jogadores de Portugal comemoram o terceiro gol marcado contra Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
    Cristiano Ronaldo supera Eusébio e vira o maior artilheiro de Portugal em Copas